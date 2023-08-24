«Абаскаль немного поплыл. Испортил игру составом». Ловчев раскритиковал тренера «Спартака» после поражения от «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Евгений Ловчев Квинси Промес Вендел Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев подвел итоги матча «Спартак» – «Зенит» (1:3).

«Сейчас очень много критики – и не «Спартака», а Абаскаля. Но я ведь говорил до старта чемпионата, на старте чемпионата, когда пропускали по два-три мяча, что нельзя с такой обороной выиграть чемпионат. Ну не будешь ты каждый матч забивать по четыре-пять голов! Дикий дисбаланс между обороной и атакой.

Просто перечислю защитников, которые не соответствуют уровню чемпионской команды, – те, которые еще недавно были или есть в ней сейчас: Маслов, Рассказов, Чернов, Мевля, Рыбус и вот около года команду «усилили» еще и Дуарте.

Да, «Зенит» от себя прошлогоднего потерял – ушли Малком и Кузяев, но в обороне есть выбор: люди более надежны, а как только начинает авантюрить чрезмерно Ренан, его быстро убирают из состава на ключевой матч и находят замену.

Я не могу сказать, что «Спартак» не создал моменты. Они были, матч мог закончиться и вничью. Но проблема обороны остается ключевой. Даже укрепившийся в атаке «Спартак» все равно не сбалансирован, атака не может забить так много, чтобы промахи в обороне не были заметны.

Но особенность нынешнего чемпионата в том, что многое будет меняться каждый тур – «Спартак» в одном очке от Питера, в четырех – от «Краснодара». Проблему в обороне «Спартаку» не удается решить ни организацией игры, ни пока трансферными путями.

Другое дело, что после концертов на старте были ожидания, что праздник будет продолжаться, но его быстро обрубили – все же тренеры видят, где слабое место.

Конечно, «Зенит» в этой игре был сильнее. «Спартак» просто надопускал ошибок: Игнатов в случае с первым голом «привез» гол, это недопустимо. Когда против тебя классная команда, тебя накажут. Вендел – мастер. Такого в этом матче в составе красно-белых не нашлось.

Промес, к сожалению, провел просто плохой матч. Лидеры «Спартака» провалились. Но я не понял и Абаскаля. У тебя есть Бонгонда, который великолепно начал, – почему он в запасе? Тактика? Какая тактика, если лучший игрок на старте сидит на лавке?

Надо определяться с тем, кто у Абаскаля основной состав, каждый матч – новый вариант. Понятна ротация с Кубком, но, по-моему, это уже чрезмерно. Команда должна сыграться.

То, что я увидел в этом матче, характеризует стратегическую слабость Абаскаля. Не понял слов о том, что решение арбитра на 11-й минуте испортило игру. Мне кажется, ее испортил Абаскаль своим составом. При этом я вижу, что он продолжает учиться, и именно он лучший тренер «Спартака» за последние годы. Просто Гильермо, на мой взгляд, немного поплыл», – написал Ловчев в телеграм-канале. 

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13 комментариев

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Виктор
Ответ \\\ VORON ///
В целом Ловчев все адекватно написал. Абаскаль увлёкся экспериментами и это основная причина неудачи в матче с Зенитом. При этом поливать его помоями не стоит. Тренер хороший, но опыта пока недостаточно. Выводы сделает и все наладится. Верю, что вернёмся к удачным играм уже со следующего матча.
Абаскаль поверил в то, что он топ тренер. А это совсем не так.
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Невский баклан
У него Джикия в основе, из под которого голевые пасы один за другим раздают, а Чернов в запасе. Хорошо видящий игру Литвинов играет не в центре опоры, а в защите. Он ещё в прошлом сезоне поплыл, в этом выиграл на старте слабых соперников и 2й состав Краснодара, болельщики тут как тут на него молиться начали и медали на будущее повесили. Совершенно непонятный персонаж экспериментатор.
+4
0
+4
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\\\ VORON ///
В целом Ловчев все адекватно написал. Абаскаль увлёкся экспериментами и это основная причина неудачи в матче с Зенитом. При этом поливать его помоями не стоит. Тренер хороший, но опыта пока недостаточно. Выводы сделает и все наладится.

Верю, что вернёмся к удачным играм уже со следующего матча.
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ЦСКА1960
Непонятно ещё почему все говорят про какую-то мощную спартаковскую атаку. Ничего мощного там не заметно было.
+2
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Fallenstar
Ответ Невский баклан
У него Джикия в основе, из под которого голевые пасы один за другим раздают, а Чернов в запасе. Хорошо видящий игру Литвинов играет не в центре опоры, а в защите. Он ещё в прошлом сезоне поплыл, в этом выиграл на старте слабых соперников и 2й состав Краснодара, болельщики тут как тут на него молиться начали и медали на будущее повесили. Совершенно непонятный персонаж экспериментатор.
"выиграл на старте слабых соперников и 2й состав Краснодара"
Прикольный выигрыш так-то, а чего он их тогда не забрал?
+3
-2
+1
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Владимир Молявин
Ничего страшного не случилось. Проиграли и проиграли. Чего теперь сделаешь? Ничего. Надо готовиться и побеждать Ахмат.
+2
-2
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Tursus
Абаскаль решил всех удивить, поверив в свой тренерский гений после пяти побед. Оказалось очень самоуверенно :) Это очень "спартаковский" тренер последнего времени, который делает всё, чтобы подтвердить реноме коменды-качелей, когда за пиками провалы, потом опять пики и т.д. Весело, но не приносит максимальный результат на дистанции.
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Евгений Кузнецов
возможно, Абаскаль просто не тренер-чемпион - он живёт и кайфует от процесса, видимо...

плюс, слил серебро в прошлом сезоне

а "Спартаку" нужен тренер-чемпион! а не экпериментатор
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Доктор Броманталь
Ловчее какой то подозрительно адекватный. Но слова про заговор не сказал.
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stas82
Ответ Евгений Кузнецов
возможно, Абаскаль просто не тренер-чемпион - он живёт и кайфует от процесса, видимо... плюс, слил серебро в прошлом сезоне а "Спартаку" нужен тренер-чемпион! а не экпериментатор
Надеюсь вы не о Мостовом?
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