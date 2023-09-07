Роналду о 20 годах в сборной Португалии: «Горжусь, это показывает футбольное долголетие. Хочу продолжать, чувствую себя полезным игроком»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду заявил, что не собирается уходить из сборной Португалии.

– Сейчас сборная лучше, чем в 2003 году?

– Она не лучше и не хуже, это новый этап. Когда происходят перемены, ты работаешь по-новому, не оставляя в стороне работу, проделанную за последние годы.

С 2003 года мы пережили хорошие моменты, выходили в финальные этапы чемпионатов мира и Европы, Лиги наций – это нормальные стадии, через которые проходят команды. На мой взгляд, этот период был очень хорошим.

Я счастлив – все шло хорошо, я забивал. Я хочу продолжать, я чувствую себя хорошим игроком, полезным. Я горжусь достижением отметки в 20 лет в сборной, потому что она демонстрирует футбольное долголетие. Достигнуть ее сложно, но я показал, что это возможно, – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра». 

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109 комментариев

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Ivan Sokolov
“Буду набивать фраги до 50 лет за счет Лихтенштейнов и Андорр, Как обычно буду психовать, если мне не дали пас и вопить на судью, требуя у него левые пенальти. Стану королем статистики Википедии раз уж место короля футбола уже занято», - добавил Криштиану
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Tiestorzn17
Хочешь быть полезным сборной - уйди
+63
-29
+34
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Заяцволк
Полезный игрок, поднял МЮ с 1-го места, которое они занимали в августе до его прихода, на 6-е. 6>1, siiiiii !
+42
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cccp1
Ответ Ivan Sokolov
“Буду набивать фраги до 50 лет за счет Лихтенштейнов и Андорр, Как обычно буду психовать, если мне не дали пас и вопить на судью, требуя у него левые пенальти. Стану королем статистики Википедии раз уж место короля футбола уже занято», - добавил Криштиану
Уймитесь уже. Нормальные слова он сказал в данном случае.
Мне нравится Месси, больше чем Роналду.
Но глупо не признавать, что Криш в ряду величайших.
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Aleksey Yashin
Спортс философский: 20 лет, что Криштиану в сборной, где они сейчас?
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nikitosdaipoltos
Ответ Бьорн Дэли
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о величайший Адиль Рами!
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nikitosdaipoltos
Ответ Заяцволк
Полезный игрок, поднял МЮ с 1-го места, которое они занимали в августе до его прихода, на 6-е. 6>1, siiiiii !
в августе😂😂😂
+7
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Leon Betov
Ответ Заяцволк
Полезный игрок, поднял МЮ с 1-го места, которое они занимали в августе до его прихода, на 6-е. 6>1, siiiiii !
а сейчас мю на каком?
+12
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Кино Музыка
Уже на ЧМ был лишним.
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Tiestorzn17
Ответ nikitosdaipoltos
какой комментарий ожидать от чувака с такой аватаркой
Дело не в аватарке, а здравом смысле. Балласт уже показал все на ЧМ, он сборной только мешает.
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Manu Maks
Ответ Бьорн Дэли
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О как запели ))))) до этого было Месси гений и без чемпионата мира))) как люди любят переобуваься)))
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Игорь Смирнов
Сам себя не похвалишь,никто не похвалит 😂
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Бьорн Дэли
Ответ haymaker
чувак, это глупость неимхо. Чемпионат мира это, конечно, хороший бонус, но именно бонус. Принадлежность к нефутбольной нации не может ограничивать индивидуума. Даже наоборот, стать великим игроком в футбольной дыре - гораздо большее достижение, чем в Аргентине или Бразилии, где скаутов больше чем домохозяек пасётся.
Ты сейчас намекаешь что португалия состав которой в два раза дороже Аргентины, это футбольная дыра?🤣
Мне реально вас жаль, увы роналду подобный бред не поможет. Он проиграл.
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Альфред
Балласт
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Бьорн Дэли
Вот и ответ на то, какие перспективы у сборной.
Кринж хочет играть, кринж хочет забивать.
Бесхребетный Мартинес не сможет его усадить на лавку.
Жаль талантливое поколение Португалии, вылеты в 1/8 Евро, а там и на ЧМ продолжатся.
+17
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VERBLYUD
Ответ Павел Мельников
Было бы круто, если бы его взяли на следующий ЧМ. Но при условии, что он будет реально полезен.
В 37 лет он не был полезен, как думайте, в 41 будет?
+5
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Анатолий Magicbrain
Я искренне рад, что Рон продолжает помогать сборной. Особенно радуюсь, когда Португалия в турнирах попадает при этом на сборные, за которые я болею. Шансы у них при этом всегда повышаются!)
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Abdul Aziz
Ответ milya ololo
Если бы ЗМ давали за СЕЙЧАС то да, Криш 100% а так Холланд заслужил за календарный год уж..
толсто
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Бритва Борисович
Ответ milya ololo
футболисты РПЛ стеной стояли против Испании в 11 человек в штрафной площади = ГЕРОИ. футболисты СА мордой по полу катали Аргентинцев 90 минут = низкий уровень. НЕ ПУТАТЬ!
Xg того матча: Саудовская Аравия - 0,14, Аргентина - 2,27.
Однажды болельщик Роналду не соврал в комментариях, и в июле пошёл снег.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Заяцволк
Полезный игрок, поднял МЮ с 1-го места, которое они занимали в августе до его прихода, на 6-е. 6>1, siiiiii !
Ну после него МЮ же прям преобразился.Один за другим трофеи берут.
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nikitosdaipoltos
Ответ Tiestorzn17
Хочешь быть полезным сборной - уйди
какой комментарий ожидать от чувака с такой аватаркой
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Игорь Климов
Ответ Павел Мельников
Было бы круто, если бы его взяли на следующий ЧМ. Но при условии, что он будет реально полезен.
Он токсичный для команды.
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Бьорн Дэли
Ответ nikitosdaipoltos
это кто сказал?) У Холланда тогда не велики шансы по такой логике)
А что мешает Холанду завоевать бронзу ЧМ как это сделала Швеция в 1994?
Что мешает повторить путь Греции или Дании на Евро?)
Если он великий игрок конечно, а не системный клубный.
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Бьорн Дэли
Ответ Manu Maks
Да мне плевать на эти сравнения; я не поклонник Роналду или Месси! Для меня лично номер один коротышка! Участвовал в одном ЧМ и выиграл!! Вот величие!
Ты фанат реала, а у вас фантомные боли от Лео и тебе не плевать)
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Кашшай Чакырович
Гордится тем ,что отнимает будущее у своей сборной и молодых пацанов ,ладно бы тянул , но ЧМ показал ,причем не один, что ты не тянешь от слова совсем!
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