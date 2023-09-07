Роналду о 20 годах в сборной Португалии: «Горжусь, это показывает футбольное долголетие. Хочу продолжать, чувствую себя полезным игроком»
Криштиану Роналду заявил, что не собирается уходить из сборной Португалии.
– Сейчас сборная лучше, чем в 2003 году?
– Она не лучше и не хуже, это новый этап. Когда происходят перемены, ты работаешь по-новому, не оставляя в стороне работу, проделанную за последние годы.
С 2003 года мы пережили хорошие моменты, выходили в финальные этапы чемпионатов мира и Европы, Лиги наций – это нормальные стадии, через которые проходят команды. На мой взгляд, этот период был очень хорошим.
Я счастлив – все шло хорошо, я забивал. Я хочу продолжать, я чувствую себя хорошим игроком, полезным. Я горжусь достижением отметки в 20 лет в сборной, потому что она демонстрирует футбольное долголетие. Достигнуть ее сложно, но я показал, что это возможно, – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра».
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Мне нравится Месси, больше чем Роналду.
Но глупо не признавать, что Криш в ряду величайших.
Мне реально вас жаль, увы роналду подобный бред не поможет. Он проиграл.
Кринж хочет играть, кринж хочет забивать.
Бесхребетный Мартинес не сможет его усадить на лавку.
Жаль талантливое поколение Португалии, вылеты в 1/8 Евро, а там и на ЧМ продолжатся.
Однажды болельщик Роналду не соврал в комментариях, и в июле пошёл снег.
Что мешает повторить путь Греции или Дании на Евро?)
Если он великий игрок конечно, а не системный клубный.