Роналду о 20 годах в сборной Португалии: «Горжусь, это показывает футбольное долголетие. Хочу продолжать, чувствую себя полезным игроком»

Криштиану Роналду заявил, что не собирается уходить из сборной Португалии.

– Сейчас сборная лучше, чем в 2003 году?

– Она не лучше и не хуже, это новый этап. Когда происходят перемены, ты работаешь по-новому, не оставляя в стороне работу, проделанную за последние годы.

С 2003 года мы пережили хорошие моменты, выходили в финальные этапы чемпионатов мира и Европы, Лиги наций – это нормальные стадии, через которые проходят команды. На мой взгляд, этот период был очень хорошим.

Я счастлив – все шло хорошо, я забивал. Я хочу продолжать, я чувствую себя хорошим игроком, полезным. Я горжусь достижением отметки в 20 лет в сборной, потому что она демонстрирует футбольное долголетие. Достигнуть ее сложно, но я показал, что это возможно, – сказал нападающий сборной и « ».

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