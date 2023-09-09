Массимо Каррера: «У «Спартака» самая большая армия болельщиков в России, как и у «Юве» в Италии»

Теги Спартак Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия болельщики Массимо Каррера Матч ТВ Футбол

Массимо Каррера сравнил популярность «Спартака» и «Ювентуса».

– Вы говорили, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. Сейчас вы это ощущаете?

– Безусловно, «Спартак» – это очень сильный клуб. Он много побеждал за свою историю. Конечно, это выдающийся клуб, поэтому у него такая большая армия болельщиков.

– «Спартак» в России популярнее, чем «Ювентус» в Италии?

– Я думаю, что они находятся на одном уровне популярности. «Спартак» имеет самую большую армию болельщиков в России, а «Ювентус» – в Италии, – сказал бывший главный тренер московской команды.

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12 комментариев

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Kubinec_
Ответ Артём Амирджанян
А вы тоже сравниваете Ювентус с спартаком?
в рамках стран вполне точное сравнение. что не так?
+6
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Назар Игорь
Только это и осталось, пусть утешаются. В остальном полная ж.. а, ни игры, ни результата, ни грамотного тренера.
+2
-1
+1
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S. A.
Ответ Owen_the_Simple
- У «Спартака» самая большая армия болельщиков в России - Откуда вы знаете? - Да в клубном буклете читал.
А вы можете как-то по фактам возразить?)
+4
-3
+1
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pav11k
Армия - это немного про другую команду)
0
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0
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huteschh
))) ща питерские здесь опубликуют данные опроса своего ВЦИОМа😄👍
0
0
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