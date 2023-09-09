Массимо Каррера: «У «Спартака» самая большая армия болельщиков в России, как и у «Юве» в Италии»

Массимо Каррера сравнил популярность «Спартака» и «Ювентуса».

– Вы говорили, что « » – самый популярный клуб в России. Сейчас вы это ощущаете?

– Безусловно, «Спартак» – это очень сильный клуб. Он много побеждал за свою историю. Конечно, это выдающийся клуб, поэтому у него такая большая армия болельщиков.

– «Спартак» в России популярнее, чем «Ювентус» в Италии?

– Я думаю, что они находятся на одном уровне популярности. «Спартак» имеет самую большую армию болельщиков в России, а « » – в Италии, – сказал бывший главный тренер московской команды.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS