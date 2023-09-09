Техдиректор лиги Саудовской Аравии о «мужестве» Роналду при переходе в «Аль-Наср»: «Это пробудило интерес в его коллегах, стоит отдать ему должное»

Технический директор лиги Саудовской Аравии оценил влияние Криштиану Роналду.

– Есть ли у вас ощущение, что именно Роналду оказал решающее влияние, что именно после его перехода в лигу Саудовской Аравии другие футболисты подумали: раз так поступил, то и нам будет комфортнее идти по его следам?

– Однозначно. Учитывая его статус, его мужество в принятии такого решения точно не повредило. Все эти ребята знают друг друга, особенно среди элиты. И были разговоры в духе «Ого, не могу поверить, что ты это сделал!» – «Но я это сделал, и все великолепно».

Так что Роналду точно стоит отдать должное за то, что пробудил интерес в некоторых из коллег, – сказал .

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