Техдиректор лиги Саудовской Аравии о «мужестве» Роналду при переходе в «Аль-Наср»: «Это пробудило интерес в его коллегах, стоит отдать ему должное»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Майкл Эменало Футбол

Технический директор лиги Саудовской Аравии оценил влияние Криштиану Роналду.

– Есть ли у вас ощущение, что именно Роналду оказал решающее влияние, что именно после его перехода в лигу Саудовской Аравии другие футболисты подумали: раз Криштиану так поступил, то и нам будет комфортнее идти по его следам?

– Однозначно. Учитывая его статус, его мужество в принятии такого решения точно не повредило. Все эти ребята знают друг друга, особенно среди элиты. И были разговоры в духе «Ого, не могу поверить, что ты это сделал!» – «Но я это сделал, и все великолепно».

Так что Роналду точно стоит отдать должное за то, что пробудил интерес в некоторых из коллег, – сказал Майкл Эменало.

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11 комментариев

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Тиджани Бабангида
Надо признать что переход Рональду действительно послужил неким мотивирующим толчком к переходу других известных игроков. После больших денег,конечно
+13
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Bazilic
Мужество?)
В Аравию он поехал по одной простой причине - в Европе его никто не взял
+16
-11
+5
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Ложный Латераль
Ответ Bazilic
Мужество?) В Аравию он поехал по одной простой причине - в Европе его никто не взял
Почти все комменты про Роналду) Откуда столько времени
+5
-1
+4
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Рашпель793
Первым и главным мотиватором являются деньги для всех. Но переход настолько статусного игрока как Роналду точно повлиял на других.
Одно дело когда в Китай уезжали Халк, Оскар и прочие ребята, а другое, когда в слабый, но богатый чемп уезжает один из лучших в истории.
+2
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космонавт на дереве
мужики это те кто не поехал, несмотря на огромные предложения
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kutavlik
Да вы столько сыплете, что только дурачок откажется!!!!
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Demyan Grachev
мужественный гэй
+2
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Rus Donskoy
Ответ Demyan Grachev
мужественный гэй
))))
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