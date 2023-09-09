Техдиректор лиги Саудовской Аравии о «мужестве» Роналду при переходе в «Аль-Наср»: «Это пробудило интерес в его коллегах, стоит отдать ему должное»
Технический директор лиги Саудовской Аравии оценил влияние Криштиану Роналду.
– Есть ли у вас ощущение, что именно Роналду оказал решающее влияние, что именно после его перехода в лигу Саудовской Аравии другие футболисты подумали: раз Криштиану так поступил, то и нам будет комфортнее идти по его следам?
– Однозначно. Учитывая его статус, его мужество в принятии такого решения точно не повредило. Все эти ребята знают друг друга, особенно среди элиты. И были разговоры в духе «Ого, не могу поверить, что ты это сделал!» – «Но я это сделал, и все великолепно».
Так что Роналду точно стоит отдать должное за то, что пробудил интерес в некоторых из коллег, – сказал Майкл Эменало.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
В Аравию он поехал по одной простой причине - в Европе его никто не взял
Одно дело когда в Китай уезжали Халк, Оскар и прочие ребята, а другое, когда в слабый, но богатый чемп уезжает один из лучших в истории.