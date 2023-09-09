Холанд о том, что не забил в финале ЛЧ: «Я бы сделал хет-трик, но было не до личных амбиций. Нет ничего лучше общей победы, я даже заплакал»

Эрлинг Холанд заявил, что ставит командные цели выше личных голевых достижений.

– Как вы отнеслись к тому, что в прошлом сезоне не забили в полуфинале и финале чемпионов?

– Я ведь в течение сезона забил несколько голов, не так ли (улыбается)? Если говорить серьезно, то давайте посмотрим на ответный матч с «Реалом» (« » выиграл 4:0 – Sports.ru), который, возможно, самый великий в истории «Ман Сити».

В тот день у меня была возможность забить два-три гола, но Куртуа провел один из лучших матчей в жизни (улыбается). Знаете, дело не только в забитых голах. Самое главное, что мы выиграли и что мы показали хорошую игру.

Финал – это всегда особенный матч, он был очень напряженным, все сводилось к одной игре. Но в итоге нет лучшего чувства, чем коллективная победа. Конечно, в лучшем из возможных вариантов я бы сделал хет-трик (смеется), но в финале нет времени на личные амбиции, нужно просто побеждать.

Я даже заплакал впервые за очень долгое время, потому что исполнил самую большую мечту. Все эти эмоции и радость перекрыли мою игру в том матче, – сказал форвард «Манчестер Сити».

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