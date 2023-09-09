Холанд о том, что не забил в финале ЛЧ: «Я бы сделал хет-трик, но было не до личных амбиций. Нет ничего лучше общей победы, я даже заплакал»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд заявил, что ставит командные цели выше личных голевых достижений.

– Как вы отнеслись к тому, что в прошлом сезоне не забили в полуфинале и финале Лиги чемпионов?

– Я ведь в течение сезона забил несколько голов, не так ли (улыбается)? Если говорить серьезно, то давайте посмотрим на ответный матч с «Реалом» («Ман Сити» выиграл 4:0 – Sports.ru), который, возможно, самый великий в истории «Ман Сити».

В тот день у меня была возможность забить два-три гола, но Куртуа провел один из лучших матчей в жизни (улыбается). Знаете, дело не только в забитых голах. Самое главное, что мы выиграли и что мы показали хорошую игру.

Финал – это всегда особенный матч, он был очень напряженным, все сводилось к одной игре. Но в итоге нет лучшего чувства, чем коллективная победа. Конечно, в лучшем из возможных вариантов я бы сделал хет-трик (смеется), но в финале нет времени на личные амбиции, нужно просто побеждать.

Я даже заплакал впервые за очень долгое время, потому что исполнил самую большую мечту. Все эти эмоции и радость перекрыли мою игру в том матче, – сказал форвард «Манчестер Сити».

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30 комментариев

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Гаврила Ардалионович
Ответ Krauvec Cool
Ну в точности о чем я и говорил, Холанд играл на команду, а не на свои амбиции. Никто в Сити не будет изменять своей игре вопреки чьей-то выгоде, тем более при Гвардиоле. С Месси же наоборот, вся сборная играла на него, главное чтобы он получил пас и вел игру, а другие подстроятся. Хорошо когда люди шарят в футболе, как я.
О, да ладно. Вся сборная играла на него и случайно победили Францию)
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S. A.
Ответ Krauvec Cool
Ну в точности о чем я и говорил, Холанд играл на команду, а не на свои амбиции. Никто в Сити не будет изменять своей игре вопреки чьей-то выгоде, тем более при Гвардиоле. С Месси же наоборот, вся сборная играла на него, главное чтобы он получил пас и вел игру, а другие подстроятся. Хорошо когда люди шарят в футболе, как я.
Хейтер Месси взял и сам не понял, как подтвердил его величие. Все играли на него 35-летнего и стали чемпионами мира. GOAT
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#SharkTeam
Лучше не забить и выиграть, чем не забить и проиграть в 1/8 как некоторые
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AmanEsen
> Я бы сделал хет-трик, но было не до личных амбиций

Так хет-трик бы принес победу в том матче, даже дубль, даже один гол))) Так что если мог, то надо было забивать.
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Газонокосильщик Хави
хет-пук ты хотел сделать. тебя, как и многих крутых игроков в настолько важных матчах выключают и тут уже дело случая получится ли забить
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Jlaw
Зато опыт финала теперь есть, как ни крути, но опыт и настрой часто решает
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Cyle Rayner
Ответ VERBLYUD
А против Реала в двух матчах полуфинала почему не забил? Там даже Альварес забил, сыграв всего лишь минуту.
Да там Реал все силы бросил на обезвреживание Холланда, что получил пачку голов от других...
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Leon Betov
Ответ JENNINGS
Твой Месси почему «Баварии» опять не забил?
Потому что мессионель способен тащить только в тепличных условиях, где за него отрабатывают сразу Де Поль, Энцо и Мак Аллистер
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GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Я весь во внимании :)
Я понимаю, суббота, плохое настроение (как всегда), выпил. Но это не повод заходить на спортс и пытаться намерено испортить настроение пользователям, которые имеют отличное от тебя мнение (и в большинстве случаев более правое)
Попробуй вначале погасить источник своего гнева и только потом выходи в наше уважаемое общество)
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