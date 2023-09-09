Эрлинг Холанд: «Хотел бы обладать дриблингом Месси. Неплохой выбор, не правда ли?»

Эрлинг Холанд хотел бы себе дриблинг Лионеля Месси.

– Есть ли какой-то один аспект вашей игры, который хотелось бы улучшить?

– Каждый понемногу. Но, пожалуй, наиболее важные – удар и правая нога. Что касается левой ноги, я всегда могу добиться большего, но мы же можем сказать, что все в порядке, верно (улыбается)?

Я также хотел бы улучшить дриблинг. Это нелегко, потому что мы играем каждые три дня. Но с мы работаем над мелкими деталями, которые позволяют прогрессировать каждую неделю.

– Если бы вы могли перенять одно качество у другого игрока, что и у кого вы бы взяли?

– Я бы хотел обладать дриблингом . Неплохой выбор, не правда ли? – сказал форвард « » со смехом.

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