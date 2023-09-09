Эрлинг Холанд: «Хотел бы обладать дриблингом Месси. Неплохой выбор, не правда ли?»
Эрлинг Холанд хотел бы себе дриблинг Лионеля Месси.
– Есть ли какой-то один аспект вашей игры, который хотелось бы улучшить?
– Каждый понемногу. Но, пожалуй, наиболее важные – удар и правая нога. Что касается левой ноги, я всегда могу добиться большего, но мы же можем сказать, что все в порядке, верно (улыбается)?
Я также хотел бы улучшить дриблинг. Это нелегко, потому что мы играем каждые три дня. Но с Пепом мы работаем над мелкими деталями, которые позволяют прогрессировать каждую неделю.
– Если бы вы могли перенять одно качество у другого игрока, что и у кого вы бы взяли?
– Я бы хотел обладать дриблингом Месси. Неплохой выбор, не правда ли? – сказал форвард «Манчестер Сити» со смехом.
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Главные тащеры реала в ЛЧ?
Месси к его годам уже был лучшим в мире наряду с Роном с кучей золотых мячей )
надеюсь, это шутка.
Английская премьер лига в рейтинге УЕФА на первом месте.