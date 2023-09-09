Эрлинг Холанд: «Хотел бы обладать дриблингом Месси. Неплохой выбор, не правда ли?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Пеп Гвардиола Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд хотел бы себе дриблинг Лионеля Месси.

– Есть ли какой-то один аспект вашей игры, который хотелось бы улучшить?

– Каждый понемногу. Но, пожалуй, наиболее важные – удар и правая нога. Что касается левой ноги, я всегда могу добиться большего, но мы же можем сказать, что все в порядке, верно (улыбается)?

Я также хотел бы улучшить дриблинг. Это нелегко, потому что мы играем каждые три дня. Но с Пепом мы работаем над мелкими деталями, которые позволяют прогрессировать каждую неделю.

– Если бы вы могли перенять одно качество у другого игрока, что и у кого вы бы взяли?

– Я бы хотел обладать дриблингом Месси. Неплохой выбор, не правда ли? – сказал форвард «Манчестер Сити» со смехом.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
Дриблинг, удар, пас, штрафные, игровой интеллект, видение поля Месси + пресс, реснички Криштика = идеальный киборг
+27
-9
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Как никак Месси лучший дриблер в истории ЛЧ, ЧМ, топ 5 лиг... Да в целом в истории футбола!

В 2011 и 2015 году в финале ЛЧ он сделал 10 успешных обводок из 10...
+22
-8
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
Дриблинг Месси конечно фантастический, в середине 10 по обводкам он был лидером с большим отрывом, а теперь клепает лонгшоты с отрывом и штрафные соответственно, но главный козырь Лео- его феноменальное игровое мышление, помимо интеллекта, умение быстро принимать правильное решение !
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
У Месси и сейчас нереальный дриблинг для 36-летнего
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Ответ ddddan 2
ты же за Барселону болеешь,просто как некоторые на этом сайте временно на сити перешёл,да?
Если бы он болел за Барсу, то он Месси не хейтил бы, и Барсу тоже:)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Роман
Но болеешь за бичевское бчк)
Бчк - это типо Бэйл, Чакыр и Клаттенбург?
Главные тащеры реала в ЛЧ?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Kortenko
а пока есть лишь дриблинг Арбелоа.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
therealgreenman
Лео такой один самородок и не факт что мы когда то увидим похожего футболиста…
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ну и нахрен тогда футбол вообще смотреть, если в какой-то команде будет Холанд с дриблингом Месси, то игра пройдена
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А ударом Роналду не хотелось обладать? А, так он у тебя и так лучше. А скоростью Роналду хотелось обладать? Стоп, так и она у тебя лучше. А физикой Роналду хотелось обладать? Так и физика у тебя лучше.
+15
-13
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Beast_
Эрлинг конечно впишет свое имя в мировую историю футбола но, до уровня Месси или Роналдо он не добегает
Месси к его годам уже был лучшим в мире наряду с Роном с кучей золотых мячей )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caterina
Ответ Hi Hi
Удары лучше? В молодости Рон клал 69 мячей за сезон, Холланду такое и во снах не снилось. Физуха? По физухе он тоже уступает Рону, это видно визуально, особенно без футболки. Скорость? В молодости Рон был быстрее. И да, в молодости дриблинг Роналду был даже лучше чем у Месси, так что в свои лучшие годы он был сильнейшим игроков в истории) Полыхай🔥🔥🔥
"в молодости дриблинг Роналду был даже лучше чем у Месси"
надеюсь, это шутка.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А ударом Роналду не хотелось обладать? А, так он у тебя и так лучше. А скоростью Роналду хотелось обладать? Стоп, так и она у тебя лучше. А физикой Роналду хотелось обладать? Так и физика у тебя лучше.
Хорошая шутка, для более комичного эффекта надо было добавить что и дриблинг Холана лучше чем у Роналду, и голы на решающих стадиях тоже лучше чем у Роналду)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Hi Hi
Удары лучше? В молодости Рон клал 69 мячей за сезон, Холланду такое и во снах не снилось. Физуха? По физухе он тоже уступает Рону, это видно визуально, особенно без футболки. Скорость? В молодости Рон был быстрее. И да, в молодости дриблинг Роналду был даже лучше чем у Месси, так что в свои лучшие годы он был сильнейшим игроков в истории) Полыхай🔥🔥🔥
1)Удары. Посмотри статистику голов Холланда во всех клубах,в которых он играл, и в лч, и раздели на количество матчей. Роналду такие цифры даже не снились. 2) Скорость. Холланд, в одном из матчей за Боруссию почти побил мировой рекорд среди бегунов по забегу на 60 метров. Информцию можешь в интернете найти. Ему чуть чуть до рекорда Болта не хватило.Никакой Роналду тут и не близко. 3)Физика. Тут вообще смешно сравинвать. 194 сантиметровая глыба Холланд, который всех расталкивает, против 187 сантиметрового Роналду, который падает от малейшего толчка.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Hi Hi
Удары лучше? В молодости Рон клал 69 мячей за сезон, Холланду такое и во снах не снилось. Физуха? По физухе он тоже уступает Рону, это видно визуально, особенно без футболки. Скорость? В молодости Рон был быстрее. И да, в молодости дриблинг Роналду был даже лучше чем у Месси, так что в свои лучшие годы он был сильнейшим игроков в истории) Полыхай🔥🔥🔥
В молодости Роналду играл в апл до 24 лет, после чего перешёл в Реал. Когда Роналду играл в апл, она не была самой сильной лигой мира, но Роналду за сезоне в апл не забивал больше 31 мяча. Холланд забил в апл, которая, на данный момент, самая сильная лига мира, 36 мячей за сезон, при учёте того, что Холланда в половине матчей меняли на 60-ой минуте, и помойму, 6-матчей в апл он вообще пропустил. Если ты разделишь количество сыгранных минут на количество голов, то у Холланда выйдет меньше минут на гол.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gninnur esrever*
Добавил форвард со смехом и съел печень гнома.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мгер Цолакян
Ответ Экспертное мнение
У Месси и сейчас нереальный дриблинг для 36-летнего
А у кого он сейчас лучше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Роман
Просто пока вы сказки рассказываете о не самой сильной лиге АПЛ) Помните вашу дизинфу. легко проверить. Но неплохая попытка.
Проверяйте, всё что сказано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
athlete
у Месси талант не в дриблинге, а в видении поля. поскольку Холланд не плеймейкер, ему это не нужно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gy9ndsyp55
Эрлинг нормальный парень, с неплохим чувством юмора. Не строит из себя светило вокруг которого вращается все на свете. У него большое будущее, при правильном подходе он может получить больше ЗМ , чем Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Винни пух: Хотел бы обладать симуляция как у Роналду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
В молодости Роналду играл в апл до 24 лет, после чего перешёл в Реал. Когда Роналду играл в апл, она не была самой сильной лигой мира, но Роналду за сезоне в апл не забивал больше 31 мяча. Холланд забил в апл, которая, на данный момент, самая сильная лига мира, 36 мячей за сезон, при учёте того, что Холланда в половине матчей меняли на 60-ой минуте, и помойму, 6-матчей в апл он вообще пропустил. Если ты разделишь количество сыгранных минут на количество голов, то у Холланда выйдет меньше минут на гол.
Сезон 2007/2008 Роналду берет АПЛ и ЛЧ, выигрывает ЗМ.
Английская премьер лига в рейтинге УЕФА на первом месте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinarxxx
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А ударом Роналду не хотелось обладать? А, так он у тебя и так лучше. А скоростью Роналду хотелось обладать? Стоп, так и она у тебя лучше. А физикой Роналду хотелось обладать? Так и физика у тебя лучше.
до рональды как до луны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Роман
Сезон 2007/2008 Роналду берет АПЛ и ЛЧ, выигрывает ЗМ. Английская премьер лига в рейтинге УЕФА на первом месте.
Хорошо, сути это не меняет. Холланд по всем параметрам был лучше. Он, даже ассистов больше отдал, чем Роналду в том сезоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Дремлюгин
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А ударом Роналду не хотелось обладать? А, так он у тебя и так лучше. А скоростью Роналду хотелось обладать? Стоп, так и она у тебя лучше. А физикой Роналду хотелось обладать? Так и физика у тебя лучше.
Осталось достичь того же количества командных и индивидуальных достижений Роналду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий