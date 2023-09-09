Карвахаль о 21-летнем Вейге в Саудовской Аравии: «Понимаю его, он получил выгодное предложение. Подписав контракт в Германии, я первым делом купил родителям дом»

Теги Байер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Даниэль Карвахаль Габриэль Вейга Футбол

Даниэль Карвахаль понимает переход 21-летнего Габриэля Вейги в Саудовскую Аравию.

Испанец перешел из «Сельты» в «Аль-Ахли» этим летом.

«Ему чуть за 20 лет, и я прекрасно его понимаю, когда он получает такое выгодное предложение.

Когда я поехал в Германию и подписал пятилетний контракт [с «Байером»], то первым делом купил родителям дом.

Я родом из бедного района, так что это вполне объяснимо», – сказал защитник «Реала».

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5 комментариев

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Pertinax Gandi
Правильно сделал. Кто его знает, может шейхи года через три наиграются и свернут тему, как ранее китайцы. Сейчас бабла заработает, вернутся в Европу в его возрасте через три-пять сезонов можно вполне. Но уже богатым человеком.
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red hikkikomori
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Кроос тумбочка, не ему решать кто что должен делать.
Я тоже не согласен с мнением Крооса
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