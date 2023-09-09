Карвахаль о 21-летнем Вейге в Саудовской Аравии: «Понимаю его, он получил выгодное предложение. Подписав контракт в Германии, я первым делом купил родителям дом»

Даниэль Карвахаль понимает переход 21-летнего Габриэля Вейги в Саудовскую Аравию.

Испанец перешел из «Сельты» в « » этим летом.

«Ему чуть за 20 лет, и я прекрасно его понимаю, когда он получает такое выгодное предложение.

Когда я поехал в Германию и подписал пятилетний контракт [с « »], то первым делом купил родителям дом.

Я родом из бедного района, так что это вполне объяснимо», – сказал защитник « ».

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