Манчини о назначении тренером Саудовской Аравии: «Это признание важности итальянского футбола и высокая оценка моей работы. Продолжу знакомить мир с итальянской культурой»

Роберто Манчини прокомментировал назначение тренером сборной Саудовской Аравии.

«Рад и польщен тем, что меня назначили на столь престижную должность, это свидетельствует о признании и высокой оценке моей работы, проделанной за эти годы.

Я согласился заняться захватывающим новым проектом, основанным на общих взглядах и стремлении развивать национальный футбол, молодых футболистов и будущие поколения. Это всегда было близко моему сердцу.

Я верю в то, что это назначение является признанием важности итальянского футбола, и с гордостью продолжу знакомить мир с итальянской культурой», – написал .

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