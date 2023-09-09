Холанд о «Ман Сити»: «Вся Европа хочет нас обыграть, мы оформили исторический требл. Я не ожидал, что побью рекорд по голам в 1-й сезон»

Эрлинг Холанд заявил, что «Манчестер Сити» будет еще сложнее завоевывать трофеи.

– Какие объективные причины у вас есть для того, чтобы верить в то, что в новом сезоне выступите лучше, чем в прошлом, когда вы забили 56 голов и выиграли все трофеи с « »?

– Конечно, будет сложно выступить лучше. Мы оформили исторический требл, так что все ждут, что мы будем играть еще лучше, но также все еще сильнее хотят нас обыграть.

Каждый в хотел победить в матче с нами уже в прошлом сезоне, когда мы были действующими чемпионами. Но в этом сезоне будет еще тяжелее, поскольку вся Европа хочет нас обыграть.

Но меня мотивирует ежедневная работа, от нее у меня растет желание попробовать повторить или даже улучшить предыдущий результат. Да, честно говоря, я не ожидал, что побью рекорд АПЛ по голам в первый же год. Но, учитывая уровень команды, к середине чемпионата я понимал, что это возможно. Могу только поблагодарить товарищей за то, что создали мне такие условия, – сказал форвард.

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