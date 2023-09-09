Холанд о «Ман Сити»: «Вся Европа хочет нас обыграть, мы оформили исторический требл. Я не ожидал, что побью рекорд по голам в 1-й сезон»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд заявил, что «Манчестер Сити» будет еще сложнее завоевывать трофеи.

– Какие объективные причины у вас есть для того, чтобы верить в то, что в новом сезоне выступите лучше, чем в прошлом, когда вы забили 56 голов и выиграли все трофеи с «Манчестер Сити»?

– Конечно, будет сложно выступить лучше. Мы оформили исторический требл, так что все ждут, что мы будем играть еще лучше, но также все еще сильнее хотят нас обыграть.

Каждый в АПЛ хотел победить в матче с нами уже в прошлом сезоне, когда мы были действующими чемпионами. Но в этом сезоне будет еще тяжелее, поскольку вся Европа хочет нас обыграть.

Но меня мотивирует ежедневная работа, от нее у меня растет желание попробовать повторить или даже улучшить предыдущий результат. Да, честно говоря, я не ожидал, что побью рекорд АПЛ по голам в первый же год. Но, учитывая уровень команды, к середине чемпионата я понимал, что это возможно. Могу только поблагодарить товарищей за то, что создали мне такие условия, – сказал форвард.

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17 комментариев

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Биомеханоид
Думал, что в соперничестве новых суперзвезд Холланд-Мбаппе, Килиан сильнее будет. А оно вон как выходит. Кому-то футбол, кому-то эго. Приритеты бьют понты.
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Hi Hi
Ответ Rus Donskoy
холанд превращается незаметно в нарцисса
Констатация фактов - нарциссизм? Понимаю, если бы он восхвалял себя по необьективным поводам по типу "я самый талантливый" или "я незаменимый". Но он же просто констатирует что он лучший бомбардир прошлого сезона, это неоспоримый факт. Причем делает это не в высокомерном, а скорее в скромном тоне мол "Не ожидал что смогу..."
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Джиза
Удивительное дело: Сити сейчас, очевидно, одна из сильнейших команд мира за много последних лет, при этом они уже не просто скупают самых дорогих игроков, а выстраивают стратегию, очень разумно комплектуют состав. И в Манчестере они самые популярные. Но для меня, выросшего в 90-е и 2000-е они все равно остаются какой-то фальшивкой. Типа, есть МЮ и вот эти, вторые.
Понимаю всю глупость такого восприятия, но детские впечатления перебить не могу)
Пишу со всем уважением к нынешнему Сити, и вообще к Сити как клубу с богатым прошлым и великим настоящим. Это просто мысли вслух, и немного - о роли пиара в современном мире.
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Rus Donskoy
Ответ Hi Hi
Констатация фактов - нарциссизм? Понимаю, если бы он восхвалял себя по необьективным поводам по типу "я самый талантливый" или "я незаменимый". Но он же просто констатирует что он лучший бомбардир прошлого сезона, это неоспоримый факт. Причем делает это не в высокомерном, а скорее в скромном тоне мол "Не ожидал что смогу..."
неприязнь к умникам ботаникам. ссори
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Hi Hi
Констатация фактов - нарциссизм? Понимаю, если бы он восхвалял себя по необьективным поводам по типу "я самый талантливый" или "я незаменимый". Но он же просто констатирует что он лучший бомбардир прошлого сезона, это неоспоримый факт. Причем делает это не в высокомерном, а скорее в скромном тоне мол "Не ожидал что смогу..."
полегчало &?
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Rus Donskoy
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ко мне что ли? любитель низкоинтеллектуальных бесед?
чем могу помочь? я помогу! все оки!
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Владимир Самсонов
Ответ Биомеханоид
Думал, что в соперничестве новых суперзвезд Холланд-Мбаппе, Килиан сильнее будет. А оно вон как выходит. Кому-то футбол, кому-то эго. Приритеты бьют понты.
Согласен. Мбаппе от природы талантливее
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vova123456
Ответ Биомеханоид
Думал, что в соперничестве новых суперзвезд Холланд-Мбаппе, Килиан сильнее будет. А оно вон как выходит. Кому-то футбол, кому-то эго. Приритеты бьют понты.
Мбаппе и так останется в истории футбола из-за ЧМ, самый впжный турнир. Уже. А ведь у него ещё будут шансы там выступать. И на клубном уровне он ещё успеет перебраться в более сильный чемпионат. Таа что не всё так однозначно.
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Hi Hi
Ответ vova123456
Мбаппе и так останется в истории футбола из-за ЧМ, самый впжный турнир. Уже. А ведь у него ещё будут шансы там выступать. И на клубном уровне он ещё успеет перебраться в более сильный чемпионат. Таа что не всё так однозначно.
Мюллер взял ЧМ 2014 со сумасшедшей статой 5+3 но в истории его вспоминать будут нечасто
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S H A R K
Ответ Биомеханоид
Думал, что в соперничестве новых суперзвезд Холланд-Мбаппе, Килиан сильнее будет. А оно вон как выходит. Кому-то футбол, кому-то эго. Приритеты бьют понты.
У Зубастика Роналдо не скажешь, что задалась клубная карьера. С клубами ничего серьезного не выигрывал, разве что национальные трофеи. Статистика тоже не его козырь. Но всё равно его считают лучшей девяткой в истории. Всё из-за его стиля игры и 2-ух кубков ЧМ, 1 из которых достался ему нахаляву, но кого это волнует.
У Мбаппе тоже клубная карьера пока не очень, но в сборной он уже Чемпион мира, вице чемпион. Мог бы стать двухкратным чемпионом, но тут спасибо Коло Муани за промах на последней минуте, а так же Тчуамени за промах в серии в пенальти. И всё это в 24 года. В сборной уже под 50 голов, а предеди ещё минимум 10 лет карьеры, а то и 12. В 24 лет забил 12 голов на ЧМ, столько же у Пеле, может стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ уже на следующей ЧМ, а впереди ещё 3 таких. Спокойной установит новый вечный рекорд. Не исключено, что зацепит ещё 1 кубок мира, у французов очень талантливая молодежь, которая себя проявила уже на этом ЧМ. Осталось найти замену Гризманну и всё.

Многих легенд помнил из-за ЧМ. Мбаппе не станет исключением.
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S H A R K
Ответ Rus Donskoy
холанд превращается незаметно в нарцисса
Слава и власть способны даже самых скромных и добрых испортить. Мбаппе тоже раньше был очень скромным парнем. Деньги и слава сделали ему новый имидж
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AF007
Ответ Rus Donskoy
холанд превращается незаметно в нарцисса
Будет иметь дело с моим прессингом в комментах, если продолжит в том же духе
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Number_2
Ответ Holy Diver
Увы, все эти голы не имеют никакого значения. В Кубке бургер кинга не забивал, на катарском ауди капе ни одного пенальти не получил, даже Генгаму в сложнейшей фермерской лиге ни одного гола не оформил. Так себе сезончик.
Хахаха… до слез, продолжай шутить, дружище (нет)! Лоооол
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