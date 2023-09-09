Холанд о «Ман Сити»: «Вся Европа хочет нас обыграть, мы оформили исторический требл. Я не ожидал, что побью рекорд по голам в 1-й сезон»
Эрлинг Холанд заявил, что «Манчестер Сити» будет еще сложнее завоевывать трофеи.
– Какие объективные причины у вас есть для того, чтобы верить в то, что в новом сезоне выступите лучше, чем в прошлом, когда вы забили 56 голов и выиграли все трофеи с «Манчестер Сити»?
– Конечно, будет сложно выступить лучше. Мы оформили исторический требл, так что все ждут, что мы будем играть еще лучше, но также все еще сильнее хотят нас обыграть.
Каждый в АПЛ хотел победить в матче с нами уже в прошлом сезоне, когда мы были действующими чемпионами. Но в этом сезоне будет еще тяжелее, поскольку вся Европа хочет нас обыграть.
Но меня мотивирует ежедневная работа, от нее у меня растет желание попробовать повторить или даже улучшить предыдущий результат. Да, честно говоря, я не ожидал, что побью рекорд АПЛ по голам в первый же год. Но, учитывая уровень команды, к середине чемпионата я понимал, что это возможно. Могу только поблагодарить товарищей за то, что создали мне такие условия, – сказал форвард.
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Понимаю всю глупость такого восприятия, но детские впечатления перебить не могу)
Пишу со всем уважением к нынешнему Сити, и вообще к Сити как клубу с богатым прошлым и великим настоящим. Это просто мысли вслух, и немного - о роли пиара в современном мире.
У Мбаппе тоже клубная карьера пока не очень, но в сборной он уже Чемпион мира, вице чемпион. Мог бы стать двухкратным чемпионом, но тут спасибо Коло Муани за промах на последней минуте, а так же Тчуамени за промах в серии в пенальти. И всё это в 24 года. В сборной уже под 50 голов, а предеди ещё минимум 10 лет карьеры, а то и 12. В 24 лет забил 12 голов на ЧМ, столько же у Пеле, может стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ уже на следующей ЧМ, а впереди ещё 3 таких. Спокойной установит новый вечный рекорд. Не исключено, что зацепит ещё 1 кубок мира, у французов очень талантливая молодежь, которая себя проявила уже на этом ЧМ. Осталось найти замену Гризманну и всё.
Многих легенд помнил из-за ЧМ. Мбаппе не станет исключением.