«Вильярреал» назначил экс-тренера «Вальядолида» Пачету. Контракт – до конца сезона

Теги Вильярреал Ла Лига Пачета Кике Сетьен Футбол

Новым главным тренером «Вильярреала» стал Пачета.

Клуб объявил, что освободившееся после увольнения Кике Сетьена место занял 55-летний специалист, ранее возглавлявший «Вальядолид» (2021-2023), «Уэску» (2021), «Эльче» (2018-2020) и другие команды.

Контракт с Пачетой рассчитан до конца сезона.

Ближайший матч «Вильярреала» назначен на 17 сентября – против «Альмерии».

«Желтая субмарина» занимает 15-е место в чемпионате Испании с 3 очками после 4 туров.

Фото: villarrealcf.es

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8 комментариев

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Dastanation
Они с ним вылетели, когда в последнем туре нужна была победа на своем поле, они даже по воротам не били, как его можно было назначить, бесхребетный тренер
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arajanarm
А как же Рауль
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Денис Аксентьев
С Раулем не договорились
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Сергей Галынский
А Пачета справа или слева?
Судя по всему, собрались в сегунду,а только недавно играли в 1/2 ЛЧ,заработали кучу бабок...жалко
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Рауль пока сырой, а так жду его на тренерском мостике в Реале или в Ювентусе. Очень харизматичный человек да и как футболист он делал крутые вещи, например его парашюты это был кайф
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San Lorenso
Лучас Пачета
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Axmat Cecenov
Ответ arajanarm
А как же Рауль
Рауль , хотел долгосрочный контракт. А, клуб только доконца сезона
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