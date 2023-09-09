«Вильярреал» назначил экс-тренера «Вальядолида» Пачету. Контракт – до конца сезона
Новым главным тренером «Вильярреала» стал Пачета.
Клуб объявил, что освободившееся после увольнения Кике Сетьена место занял 55-летний специалист, ранее возглавлявший «Вальядолид» (2021-2023), «Уэску» (2021), «Эльче» (2018-2020) и другие команды.
Контракт с Пачетой рассчитан до конца сезона.
Ближайший матч «Вильярреала» назначен на 17 сентября – против «Альмерии».
«Желтая субмарина» занимает 15-е место в чемпионате Испании с 3 очками после 4 туров.
Фото: villarrealcf.es
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Судя по всему, собрались в сегунду,а только недавно играли в 1/2 ЛЧ,заработали кучу бабок...жалко