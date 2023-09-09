«Вильярреал» назначил экс-тренера «Вальядолида» Пачету. Контракт – до конца сезона

Новым главным тренером «Вильярреала» стал Пачета.

Клуб объявил, что освободившееся после увольнения Кике Сетьена место занял 55-летний специалист, ранее возглавлявший «Вальядолид» (2021-2023), «Уэску» (2021), «Эльче» (2018-2020) и другие команды.

Контракт с Пачетой рассчитан до конца сезона.

Ближайший матч « » назначен на 17 сентября – против «Альмерии».

«Желтая субмарина» занимает 15-е место в чемпионате с 3 очками после 4 туров.

Фото: villarrealcf.es

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