Сетьен уволен из «Вильярреала». Клуб проиграл 3 из 4 матчей на старте Ла Лиги

Кике Сетьен уволен из «Вильярреала».

Испанский клуб официально объявил об отставке главного тренера. «Вильярреал» поблагодарил и его тренерский штаб за то, что они взяли на себя руководство командой в сложной ситуации в прошлом сезоне.

В первых 4 турах текущего сезона клуб потерпел 3 поражения и одержал 1 победу. « » занимает 15-е место в турнирной таблице.

Сетьен возглавил «Вильярреал» в октябре 2022 года. Под его руководством команда заняла 5-е место в чемпионате Испании и вышла в Лигу Европы.

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