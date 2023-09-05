Сетьен уволен из «Вильярреала». Клуб проиграл 3 из 4 матчей на старте Ла Лиги

Теги Вильярреал Ла Лига отставки Кике Сетьен Футбол

Кике Сетьен уволен из «Вильярреала».

Испанский клуб официально объявил об отставке главного тренера. «Вильярреал» поблагодарил Сетьена и его тренерский штаб за то, что они взяли на себя руководство командой в сложной ситуации в прошлом сезоне. 

В первых 4 турах текущего сезона Ла Лиги клуб потерпел 3 поражения и одержал 1 победу. «Вильярреал» занимает 15-е место в турнирной таблице. 

Сетьен возглавил «Вильярреал» в октябре 2022 года. Под его руководством команда заняла 5-е место в чемпионате Испании и вышла в Лигу Европы. 

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22 комментария

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serbolthwatson
Какая глупость: сначала в глубоком прогибе под Тебаса распродать всех лидеров, а потом в первых же турах спрашивать с хорошо справлявшегося в прошлом сезоне тренера за отсутствие стабильности
+38
-3
+35
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Артем Бочоришвили
Оставить тренера с центральными защитниками Куэнка, Габбия и Манди, с юным вратарём, а потом уволить из-за того, что им, видете-ли не понравились результаты
+20
-1
+19
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Лёха Жданчик
продать всех лидеров никого не купить взамен и жаловаться на результаты)) когда же появятся могли у некоторых людей
+8
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+8
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Надоело париться в бане
Ответ MVL
Альбиоль разве не зашитник?
Помилуй дедушку, в свои 38 он на игрока основы не тянет
+2
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JENNINGS
После летней распродажи спад был ожидаем
Желаю клубу найти достойного тренера и выбраться из этой ямы. Уж очень непривычно видеть их вместе с «Севильей» внизу турнирной таблицы
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Cearvm
Странное решение. Поражение от Кадиса было болезненным, но матчи с Бетисом и Барселоной были хорошими, игрового кризиса не было.
+2
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Тюменец
Лихо... мне кажется поторопились...
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dadahandadahan3@gmail.com
а почему всегда тренер виноват-?они продали всех лучших)))
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Alex Legend
Ахахахаха, подводники не привыкли опускаться.
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Игорь Климов
Значит он с вероятностью 99% окажется в чемпионате Саудовской Аравии.
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stalkers111
Ответ serbolthwatson
Какая глупость: сначала в глубоком прогибе под Тебаса распродать всех лидеров, а потом в первых же турах спрашивать с хорошо справлявшегося в прошлом сезоне тренера за отсутствие стабильности
через 3 месяца вернут
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MVL
Ответ Артем Бочоришвили
Оставить тренера с центральными защитниками Куэнка, Габбия и Манди, с юным вратарём, а потом уволить из-за того, что им, видете-ли не понравились результаты
Альбиоль разве не зашитник?
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Alex Legend
Ответ MVL
Альбиоль разве не зашитник?
Это тоже самое что Рамоса считать основным в Севилье 🤣
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Alex Legend
Ответ Лёха Жданчик
продать всех лидеров никого не купить взамен и жаловаться на результаты)) когда же появятся могли у некоторых людей
Сейчас придёт Кальеха и наведёт порядок
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