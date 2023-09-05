Сетьен уволен из «Вильярреала». Клуб проиграл 3 из 4 матчей на старте Ла Лиги
Кике Сетьен уволен из «Вильярреала».
Испанский клуб официально объявил об отставке главного тренера. «Вильярреал» поблагодарил Сетьена и его тренерский штаб за то, что они взяли на себя руководство командой в сложной ситуации в прошлом сезоне.
В первых 4 турах текущего сезона Ла Лиги клуб потерпел 3 поражения и одержал 1 победу. «Вильярреал» занимает 15-е место в турнирной таблице.
Сетьен возглавил «Вильярреал» в октябре 2022 года. Под его руководством команда заняла 5-е место в чемпионате Испании и вышла в Лигу Европы.
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Желаю клубу найти достойного тренера и выбраться из этой ямы. Уж очень непривычно видеть их вместе с «Севильей» внизу турнирной таблицы