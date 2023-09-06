Карпин об РПЛ: «Стало меньше команд, играющих в закрытый футбол. И уровень защитников упал. Уход иностранцев — одна из причин»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин считает, что в РПЛ стало меньше команд, играющих в закрытый футбол.

— Чувствуете, что наш чемпионат становится более атакующим?

— Стало меньше команд, которые играют в закрытый футбол. И уровень защитников упал. Уход иностранцев — одна из причин падения уровня защитников. Стало больше ошибок, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

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13 комментариев

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Nikita Semenov
Ответ selso99
Ещё недавно в защите РПЛ играли: Чорлука, Иванович, Ракицкий, Ловрен, пиковый Фернандес, Жиго, Навас, Гранквист.
Терри!
+7
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Adjusted
Ответ selso99
Ещё недавно в защите РПЛ играли: Чорлука, Иванович, Ракицкий, Ловрен, пиковый Фернандес, Жиго, Навас, Гранквист.
Гранквист ушёл 5 лет назад, если что, это к слову о "недавно".
+6
-1
+5
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Алексей Петров
ну Ростов во что играет как бы хз!!
+6
-2
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Евгений Кузнецов
да и классно, что команды сейчас играют в более атакующий футбол с большим количеством забитых голов!
+4
0
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selso99
Ещё недавно в защите РПЛ играли: Чорлука, Иванович, Ракицкий, Ловрен, пиковый Фернандес, Жиго, Навас, Гранквист.
+4
-3
+1
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Иван Дорн
Дожили, "автобусы" защищают. Ща Бикеич вернется, и РПЛ заиграет старыми красками, и вернутся сказочные результаты 0-0 или 0-1. Тем временем эредивизи, со средней результативностью 4-4 идет на 5-ом месте в таблице коэф. УЕФА
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Ростовский
Так сейчас иностранцев еще больше стало. По 4 колумбийца в сборную вызывается от РПЛ, к примеру.
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stason79
то есть... санкции нам не на пользу?
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Артем Гладских
Ответ Алексей Петров
ну Ростов во что играет как бы хз!!
ростов сейчас играет плохо из за как раз потери важного защитника ! Осипенко!
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Михаил Цыганов 123
Ответ Adjusted
Гранквист ушёл 5 лет назад, если что, это к слову о "недавно".
Навас закончил в РПЛ тогда же когда и Гранквист
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Мартинелли
Ответ Ростовский
Так сейчас иностранцев еще больше стало. По 4 колумбийца в сборную вызывается от РПЛ, к примеру.
Больше стало, но их уровень ниже
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