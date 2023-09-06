Валерий Карпин считает, что в РПЛ стало меньше команд, играющих в закрытый футбол.

— Чувствуете, что наш чемпионат становится более атакующим?

— Стало меньше команд, которые играют в закрытый футбол. И уровень защитников упал. Уход иностранцев — одна из причин падения уровня защитников. Стало больше ошибок, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

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