Валерий Карпин: «Я бы не уехал из России, если бы мне платили в два раза больше, чем в Испании. Кто захочет попробовать другой чемпионат – поедет. Кто-то жаден до денег»

Валерий Карпин объяснил, что не уехал бы в Испанию, имея хорошую зарплату.

– Если бы в мое время мне платили в два раза больше, чем в Испании, то я бы не уехал. Каждый делает то, что считает нужным.

– Попробовать другой чемпионат?

– Это решение каждой личности. Кто захочет – поедет. Кто-то жаден до денег, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.

Карпин перешел из «Спартака» в «Реал Сосьедад» в 1994 году и до конца карьеры выступал за испанские клубы.

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