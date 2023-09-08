Валерий Карпин: «Я бы не уехал из России, если бы мне платили в два раза больше, чем в Испании. Кто захочет попробовать другой чемпионат – поедет. Кто-то жаден до денег»
Валерий Карпин объяснил, что не уехал бы в Испанию, имея хорошую зарплату.
– Если бы в мое время мне платили в два раза больше, чем в Испании, то я бы не уехал. Каждый делает то, что считает нужным.
– Попробовать другой чемпионат?
– Это решение каждой личности. Кто захочет – поедет. Кто-то жаден до денег, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.
Карпин перешел из «Спартака» в «Реал Сосьедад» в 1994 году и до конца карьеры выступал за испанские клубы.
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2) В конце концов, платят же там выше, чем даже максимум здесь. Но не всем. Но чтобы столько платили - это надо играть поближе, чтобы заметили. То есть по факту можно рассматривать переезд в команду чуть выше среднего, но большого чемпионата, как трамплин (в том числе и к большим деньгам по итогу), если быть более-менее амбициозным и верящим в свои силы
Он как раз и поиграл то хорошо в Испании. И Сельта, и Реал Сосьедад, и Валенсия - не самые плохие варианты в Европе. Получал призы с командами. Был игроком основы. А период его присутствия вместе с Мостовым в Сельте, вообще, лучший в истории клуба пока. Делал как игрок результат.
Ты бы не поехал в Испанию играть в 1994? Любой бы поехал, если б позвали.
И Шалимов, и Мостовой, и Никифоров, и Симутенков и другие уезжали в сильные чемпионаты, а кто-то и в сильные клубы, как, например Канчельскис и Харин. Были наши и в Португалии, и во Франции, и в Австрии. Поиграли в футбол, получили хороший опыт общения и взаимодействия в европейских чемпионатах. Это плохо?