Валерий Карпин: «Я бы не уехал из России, если бы мне платили в два раза больше, чем в Испании. Кто захочет попробовать другой чемпионат – поедет. Кто-то жаден до денег»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин объяснил, что не уехал бы в Испанию, имея хорошую зарплату.

– Если бы в мое время мне платили в два раза больше, чем в Испании, то я бы не уехал. Каждый делает то, что считает нужным.

– Попробовать другой чемпионат?

– Это решение каждой личности. Кто захочет – поедет. Кто-то жаден до денег, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.

Карпин перешел из «Спартака» в «Реал Сосьедад» в 1994 году и до конца карьеры выступал за испанские клубы.

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14 комментариев

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Даниил Табункин
Зато честно
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карабашка
Выдал себя с головой.
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TaR
Когда мы убираем романтику из ностальгии - вспоминается правда. Не было бы большого отъезда наших футболистов в 90, если бы в России были сопоставимые условия - как финансовые, так и жилищные
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Пирс Морган
Честно хотя бы
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Этот Райола хочет денег
Через пару лет тактическая установка на игру от Валеры будет звучать так: Вратарь идет в ворота, полевые игроки на поле, мяч я вам выдам, играем до свистка!
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Тиджани Бабангида
Валера не стесняясь рубит правду-матку
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карабашка
Валера вообще главный высасывальщик бабла из отечественного футбола.
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Давид Agabekyan
Вот и вся амбициозность главного "тренера" сборной. Не удивительно что у этого гения 0 трофеев
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Lanc
В России в 90-е играли за копейки, но при этом в еврокубках выглядели не хуже, чем в десятые годы.
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OhneNamee
1) А если бы платили одинаково?
2) В конце концов, платят же там выше, чем даже максимум здесь. Но не всем. Но чтобы столько платили - это надо играть поближе, чтобы заметили. То есть по факту можно рассматривать переезд в команду чуть выше среднего, но большого чемпионата, как трамплин (в том числе и к большим деньгам по итогу), если быть более-менее амбициозным и верящим в свои силы
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Sined Konedur
Ответ карабашка
Выдал себя с головой.
А что не так он сказал?
Он как раз и поиграл то хорошо в Испании. И Сельта, и Реал Сосьедад, и Валенсия - не самые плохие варианты в Европе. Получал призы с командами. Был игроком основы. А период его присутствия вместе с Мостовым в Сельте, вообще, лучший в истории клуба пока. Делал как игрок результат.
Ты бы не поехал в Испанию играть в 1994? Любой бы поехал, если б позвали.
И Шалимов, и Мостовой, и Никифоров, и Симутенков и другие уезжали в сильные чемпионаты, а кто-то и в сильные клубы, как, например Канчельскис и Харин. Были наши и в Португалии, и во Франции, и в Австрии. Поиграли в футбол, получили хороший опыт общения и взаимодействия в европейских чемпионатах. Это плохо?
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benjamin92
Ответ Lanc
В России в 90-е играли за копейки, но при этом в еврокубках выглядели не хуже, чем в десятые годы.
С 90-х прошло 30 лет, добрый вечер!
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