Карпин об отстранении России: «Без понятия, когда нас вернут. Все в тумане»

Валерий Карпин не знает, когда Россию вернут в международные турниры.

В сентябре сборная России проведет два товарищеских матча с олимпийской командой Египта и встретится со сборной Катара.

«Я без понятия, когда нас вернут. Не имею представления. Все в тумане.

Какие спортивные задачи решает сборная? А кто знает сейчас, куда двигаться? Я даже говорю не о футболе, а о жизни. На данный момент есть соперники – Катар и Египет, и мы хотим победить. Это ближайшая перспектива», – сказал главный тренер сборной России и « ».

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