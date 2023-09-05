Карпин об отстранении России: «Без понятия, когда нас вернут. Все в тумане»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин не знает, когда Россию вернут в международные турниры.

В сентябре сборная России проведет два товарищеских матча с олимпийской командой Египта и встретится со сборной Катара. 

«Я без понятия, когда нас вернут. Не имею представления. Все в тумане.

Какие спортивные задачи решает сборная? А кто знает сейчас, куда двигаться? Я даже говорю не о футболе, а о жизни. На данный момент есть соперники – Катар и Египет, и мы хотим победить. Это ближайшая перспектива», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова». 

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90 комментариев

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TaR
Не в тумане, Валера, а в ж**е
+106
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+94
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Leon Betov
Владимиру васильичу главное переизбраться в марте, а там может быть и враги побеждены окажутся
+50
-7
+43
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Михаил1970
Да понятно когда нас могут вернуть. Только если это сказать вслух, то будет высказывание на уголовную статью.
+42
-3
+39
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Дмитрий
Ответ Leon Betov
Владимиру васильичу главное переизбраться в марте, а там может быть и враги побеждены окажутся
А у Василича могут возникнуть проблемы с переизбранием?)) не смеши, это формальность уже лет 10. Эллочка просто выходит и называет цифры из головешки, какие надо)
+25
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+23
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hiper74
Ответ TaR
Не в тумане, Валера, а в ж**е
В резиновой.
+18
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+18
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Bartez1986
журналист на полном серьезе спросил именно у Карпина, когда нас вернут?
+16
-2
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Bartez1986
Ответ Ярик01
А он не интересуется в РФС этой темой? К чему готовится тогда вообще?
а что в текущей мировой ситуации зависит от РФС?
+8
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Ярик01
Ответ Г1алг1а
Не был бы так категоричен. Эту ситуацию создал один человек, не станет его и всё резко изменится, а все мы смертны, особенно достигнувшие 70 лет.
У этого человека есть десятки людей близкого окружения, что повязаны.
Откинется Васильич, поставят Петровича или Геннадьевича, а народ дружно проголосует и за него.
+11
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xa-xa
Ответ TaR
Не в тумане, Валера, а в ж**е
В мы в очке , от соперника...
+8
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+6
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Bartez1986
Ответ Ярик01
По словам РФС они вместе с УЕФА 7 месяцев назад создали рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры и плодотворно работают по этому вопросу. В других видах спорта постепенно возвращают спортсменов, а Беларусь, что в одной упряжке с нами, играет на соревнованиях УЕФА и на уровне сборных и клубов. Что-то зависит от деятельности федераций по видам спорта, не? А если тренер не знает какие задачи решает команда, и какие перспективы, то зачем он нужен?
ну РФС много чего может рассказать. Все равно не проверить. По поводу других видов спорта - игровиков не вернули нигде. Ожидать возвращения России в самый популярный вид спорта - не не знаю...Слишком большой вой поднимется. А про Валеру. Да даже если что и знает (что крайне мало вероятно), то не скажет. Человек он своеобразный, но не глупый - это точно. А играть надо. Хоть с Катаром, хоть с Египтом. Как по мне
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Дмитрий Джи
Ответ hiper74
В резиновой.
в ботексной
+7
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Tun
Тут вся страна без понятия
+6
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igorrado@yandex.ru
Как закончатся боевые действия, а дальше уже все зависит от того, чем они закончатся.
Короче, в жопе рос спорт.
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xa-xa
Ответ Leon Betov
Владимиру васильичу главное переизбраться в марте, а там может быть и враги побеждены окажутся
Который Михалыч?
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Гекдениз Кардениз
Ответ Дмитрий
А у Василича могут возникнуть проблемы с переизбранием?)) не смеши, это формальность уже лет 10. Эллочка просто выходит и называет цифры из головешки, какие надо)
10?) да там все эти выборы полный цирк со времен создания такой системы
+3
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Кенни Маккормик
Ответ SPLASHer
то, что есть соперники - это да, но какие. что-то слабо верится, что РФС действительно не может найти соперников уровнем повыше. Да, Катар побеждал в кубке азии, но все же хотелось бы европейских сборных. Ту же Сербию или хотя бы Армению. Не уверен, что это невозможно - Црвена Звезда и Фенербахче же приезжали в Петербург. Странно все это….
Есть такое понятие - репутация. В России оно малоизвестно, потому что на него положен болт со стороны примерно всех
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Г1алг1а
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В лучшем случае 10 лет
Не был бы так категоричен. Эту ситуацию создал один человек, не станет его и всё резко изменится, а все мы смертны, особенно достигнувшие 70 лет.
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Pitkin
Санкции и этим всё сказано. Только вот КАК можно спортсменов отстранить санкциями от спорта?
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Олег Сагайдачный
Журналисты опять блещут своим умом задавая такие вопросы. Точно кто нибудь, когда нибудь кому нибудь телефон определит по совету Дзюбы.
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Уся Ваткин
Ответ Дмитрий Джи
в ботексной
г-на надувного пересидента снова надули западные партнёры
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hh88_88
Ответ Пикачу82
Мне кажется ответ очевиден, как только разрулится ситуация по Украине, раньше не вернут однозначно.
Слишком много ошибок в слове "никогда"
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Дмитрий Шелема
Ответ Leon Betov
Владимиру васильичу главное переизбраться в марте, а там может быть и враги побеждены окажутся
он уже давно переизбран, на срок «до смерти», грядущие выборы - очередной, скорее всего самый дешевый, фарс)) остается только пронаблюдать
+1
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Диметрио21
Ответ Leon Betov
Владимиру васильичу главное переизбраться в марте, а там может быть и враги побеждены окажутся
Нельзя безконечно переизбираться. Ответить всё равно придётся
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Пикачу82
Мне кажется ответ очевиден, как только разрулится ситуация по Украине, раньше не вернут однозначно.
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lus
Ответ Пикачу82
Мне кажется ответ очевиден, как только разрулится ситуация по Украине, раньше не вернут однозначно.
А когда она "разрулится"? И если у вас есть конкретные сроки, то не забудьте учесть компенсации, выплаты, возмещение ущерба и т.д.
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