Экс-тренер «Сочи» Гаранин мог возглавить «Динамо»: «Обсуждали долгосрочный контракт, но клуб выбрал Личку»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Марцел Личка Вадим Гаранин Футбол

Вадим Гаранин рассказал о несостоявшемся назначении в «Динамо».

— Поступали ли вам предложения от клубов ФНЛ или РПЛ после ухода из «Енисея»?

— Да, было определенное общение. Практически сразу после ухода из Красноярска появились реальные варианты из ФНЛ. Но я понял, что не готов так быстро браться за работу. Почувствовал это впервые в жизни!

Это не касалось денег или статусности — просто в тот момент мне нужно было время, чтобы выдохнуть, осмотреться и сделать выводы. Не хотел подводить людей, которые меня приглашали.

Что касается предложений из РПЛ, то в июне общался с руководителями «Динамо». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Личку. Хочу, чтобы у него все получилось! – сказал экс-тренер «Сочи» и «Енисея», а ныне ассистент главного тренера «Балтики-БФУ».

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4 комментария

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Валерий Сергеевич
Динамо не ошиблось.
+5
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Sunnyboy
ЭЭЭЭХ, вот это новость, Бомба!
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verhowen
Считаю что Динамо не прогадало, с назначением Лички.
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fussballer
Не сошлись из-за Лички.
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