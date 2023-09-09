Экс-тренер «Сочи» Гаранин мог возглавить «Динамо»: «Обсуждали долгосрочный контракт, но клуб выбрал Личку»

Вадим Гаранин рассказал о несостоявшемся назначении в «Динамо».

— Поступали ли вам предложения от клубов ФНЛ или после ухода из «Енисея»?

— Да, было определенное общение. Практически сразу после ухода из Красноярска появились реальные варианты из ФНЛ. Но я понял, что не готов так быстро браться за работу. Почувствовал это впервые в жизни!

Это не касалось денег или статусности — просто в тот момент мне нужно было время, чтобы выдохнуть, осмотреться и сделать выводы. Не хотел подводить людей, которые меня приглашали.

Что касается предложений из РПЛ, то в июне общался с руководителями « ». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал . Хочу, чтобы у него все получилось! – сказал экс-тренер «Сочи» и «Енисея», а ныне ассистент главного тренера «Балтики-БФУ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS