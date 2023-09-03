Личка о 2:1 с «Ростовом»: «Динамо» не реализовало 4 выхода один на один, а потом нам Песьяков чуть не забил. В концовках мы трясемся»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Песьяков Даниил Фомин Матч ТВ Муми Нгамале Марцел Личка Футбол

Марцела Личку не устроил уровень реализации в матче «Динамо» с «Ростовом» (2:1).

«Я очень рад, что команда показала, что умеет реагировать на тяжелую ситуацию. У нас нет основного и запасного состава. В любой момент ты должен быть готов выйти на поле и помочь команде. Мне нужно, чтобы команда была единым целым. У кого плохой настрой, такому игроку я не верю.

Команда умеет выходить из зоны комфорта. У нас не ленивая команда.

У нас 14 очков, а я не знаю, на какой позиции мы в таблице. Я не смотрю на это никогда. Посмотрим на нее после 30‑го тура.

Мы могли забить на четыре гола больше, если бы реализовали четыре выхода один на один с вратарем. В играх с таким соперником если ты не можешь забить из этих моментов 2-3 гола, то тебе будет тяжело.

В конце матча вратарь Песьяков чуть не забил нам гол. Я говорил, что Песьяков здесь может без проблем играть центрального защитника, как Беккенбауэр, отдает им хорошие мячи. А в этой игре он мог сыграть как нападающий, забив гол.

Понятно, что я очень рад. Я не буду никого ругать, потому что игры у нас получаются нервные. Соперники знают, что с нами надо играть до конца, потому что в концовках мы всегда трясемся. В этот раз ошибка была у игроков, которые не забили голы, выйдя один на один.

Когда в начале игры Нгамале наступили на ногу, там могла быть не желтая, а красная карточка. Потому что это было после паса. Я хотел его заменить в первом тайме, но он сказал, что еще может поиграть. Спасибо ему большое.

Нелегко было исправиться после поражения «Спартаку» в Кубке, но у нас получилось.

Фомин на позиции центрального защитника? Это был эксперимент «в прямом эфире», – смеясь сказал главный тренер «Динамо».

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20 комментариев

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Railway/
Обожаю интервью с Личкой. Никаких дежурных фраз, много психологии и конкретики. Нет нытья, и есть логика(здравый смысл).
Особенно мне понравилось: «Я не буду никого ругать, потому что игры(и так) у нас получаются нервные» Иными словами, не нагружает психологически игроков лишний раз. Хорошо, когда в команде тренер по-человечески адекватен.
А еще сегодня его эксперимент с Фоминым явно удался, с чем я его и поздравляю. Особенно после прошлого эксперимента с Кутицким.
+77
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+74
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a2wai
А ведь он прав. У Лички явно есть понимание, что он делает, и чего он конкретно хочет от этой команды.

Про реализацию он в целом тоже говорит правильные вещи - если бы Динамо реализовывало все свои моменты, то лучшим бомбардиром команды был бы не Смолов с 3 мячами.

И, конечно, надо что-то Динамо еще делать с последней третью матча. Они садятся, особенно если ведут. Для команды, которая действительно хочет бороться за внутренние трофеи, такие просадки это якорь, который тянет вниз.

Но чеху, скорее всего, дадут достаточно времени, чтобы раскачаться. У него игра выглядит повеселее, чем например была у Йокановича.
+22
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+20
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Roman
Ответ Railway/
Обожаю интервью с Личкой. Никаких дежурных фраз, много психологии и конкретики. Нет нытья, и есть логика(здравый смысл). Особенно мне понравилось: «Я не буду никого ругать, потому что игры(и так) у нас получаются нервные» Иными словами, не нагружает психологически игроков лишний раз. Хорошо, когда в команде тренер по-человечески адекватен. А еще сегодня его эксперимент с Фоминым явно удался, с чем я его и поздравляю. Особенно после прошлого эксперимента с Кутицким.
Личка очень хорош, самый яркий тренер РПЛ на данный момент, по моему мнению. Хотел его в Локо увидеть, когда он в Оренбурге был, а у нас немцы, но судьба распорядилась чуть иначе
+21
-2
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Юра Ковтун
Личка топчик. Никогда жопой не виляет и всё объясняет. Многим нашим тренерам фору даст именно в прессухах. Всё по делу.
+13
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+13
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Chinese mafia
Нервяк знатный, надо, конечно, психологию менять!
+11
0
+11
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Новый Орлеан
Ответ БолельщикСоСтажем
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Зине положит.
+7
0
+7
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reppandik
2-0 и большинство? слишком комфортно, надо выходить из этой зоны срочно. поэтому будем играть на отбой, как будто это у нас удаление, чтоб не так легко было.
+4
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ECB
Да, с концовками матчей надо что-то делать... Потеряли очки с Крыльями, Рубином... Разбазарили много голевых моментов с Ростовом... А вообще, нынешнее Динамо смотрится интересно и весело !!! Удачи динамовцам в следующих играх !!!
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+4
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Anton Ovi
Валидол - спонсор ФК Динамо Москва.
А вообще, так играть в большинстве ужасно. Работать и работать еще! Удачи! 💙
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ECB
Молодец Личка, взвешенные слова по делу, без всякого нытья, что к сожалению, часто встречается у многих наших тренеров. Удачи Марцелу и Динамо !!!
+3
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Виталии Пархоменко
Костя пусть отрабатывает на тренировках один в один, это его БИЧ во вратаря лупить, заодно пусть и Антона потренерует,который чуть ли не привёз своими нежными ладошками.
+3
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Виталии Пархоменко
Н’гмале парень с характером, видно было что прихрамывает, но остался играть. Молоток!!!!
+2
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kodgong
Ответ Chinese mafia
Нервяк знатный, надо, конечно, психологию менять!
исполнительского мастерства нет. иностранцы хорошие, а наши дуболомы деревянные.
+3
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justbored
Ответ reppandik
2-0 и большинство? слишком комфортно, надо выходить из этой зоны срочно. поэтому будем играть на отбой, как будто это у нас удаление, чтоб не так легко было.
))
+2
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Machine Head
Нервы нам потрепали традиционно . Вспоминаю победу над Зенитом , когда Кержаков с Хохловым на половине поля Зенита у углового флажка играли в «а ну ка отними» последние пять минут . Так и дотянули до финального свистка . Больше таких матчей , как с Крыльями , Рубином и Ростовом в конце матча нам не надо . Нервы ни к черту. Представляю сколько болельщиков в стране вы довели до прединфарктного состояния
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Влад Сергеев
Чтобы не трястись в концовках, не надо трясунов на замену выпускать.
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