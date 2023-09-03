Личка о 2:1 с «Ростовом»: «Динамо» не реализовало 4 выхода один на один, а потом нам Песьяков чуть не забил. В концовках мы трясемся»
Марцела Личку не устроил уровень реализации в матче «Динамо» с «Ростовом» (2:1).
«Я очень рад, что команда показала, что умеет реагировать на тяжелую ситуацию. У нас нет основного и запасного состава. В любой момент ты должен быть готов выйти на поле и помочь команде. Мне нужно, чтобы команда была единым целым. У кого плохой настрой, такому игроку я не верю.
Команда умеет выходить из зоны комфорта. У нас не ленивая команда.
У нас 14 очков, а я не знаю, на какой позиции мы в таблице. Я не смотрю на это никогда. Посмотрим на нее после 30‑го тура.
Мы могли забить на четыре гола больше, если бы реализовали четыре выхода один на один с вратарем. В играх с таким соперником если ты не можешь забить из этих моментов 2-3 гола, то тебе будет тяжело.
В конце матча вратарь Песьяков чуть не забил нам гол. Я говорил, что Песьяков здесь может без проблем играть центрального защитника, как Беккенбауэр, отдает им хорошие мячи. А в этой игре он мог сыграть как нападающий, забив гол.
Понятно, что я очень рад. Я не буду никого ругать, потому что игры у нас получаются нервные. Соперники знают, что с нами надо играть до конца, потому что в концовках мы всегда трясемся. В этот раз ошибка была у игроков, которые не забили голы, выйдя один на один.
Когда в начале игры Нгамале наступили на ногу, там могла быть не желтая, а красная карточка. Потому что это было после паса. Я хотел его заменить в первом тайме, но он сказал, что еще может поиграть. Спасибо ему большое.
Нелегко было исправиться после поражения «Спартаку» в Кубке, но у нас получилось.
Фомин на позиции центрального защитника? Это был эксперимент «в прямом эфире», – смеясь сказал главный тренер «Динамо».
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Особенно мне понравилось: «Я не буду никого ругать, потому что игры(и так) у нас получаются нервные» Иными словами, не нагружает психологически игроков лишний раз. Хорошо, когда в команде тренер по-человечески адекватен.
А еще сегодня его эксперимент с Фоминым явно удался, с чем я его и поздравляю. Особенно после прошлого эксперимента с Кутицким.
Про реализацию он в целом тоже говорит правильные вещи - если бы Динамо реализовывало все свои моменты, то лучшим бомбардиром команды был бы не Смолов с 3 мячами.
И, конечно, надо что-то Динамо еще делать с последней третью матча. Они садятся, особенно если ведут. Для команды, которая действительно хочет бороться за внутренние трофеи, такие просадки это якорь, который тянет вниз.
Но чеху, скорее всего, дадут достаточно времени, чтобы раскачаться. У него игра выглядит повеселее, чем например была у Йокановича.
А вообще, так играть в большинстве ужасно. Работать и работать еще! Удачи! 💙