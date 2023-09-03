«Ростов» проиграл 3 матча РПЛ подряд и 4 из последних 5. У «Динамо» 4 победы и ничья за это время

«Ростов» потерпел в чемпионате России третье поражение подряд.

Команда Валерия Карпина сегодня уступила «Динамо» (1:2) в 7-м туре Мир РПЛ. 26 августа ее обыграл «Пари НН» (1:0), 19 августа – «Сочи» (4:0).

Всего за последние 5 игр в лиге у « » лишь одна победа – над «Рубином» (2:0).

« », напротив, за последние пять матчей в Мир потеряло очки только с казанцами – 2:2. Еще 4 игры завершились с победным для команды счетом.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку