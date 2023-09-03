«Ростов» проиграл 3 матча РПЛ подряд и 4 из последних 5. У «Динамо» 4 победы и ничья за это время
«Ростов» потерпел в чемпионате России третье поражение подряд.
Команда Валерия Карпина сегодня уступила «Динамо» (1:2) в 7-м туре Мир РПЛ. 26 августа ее обыграл «Пари НН» (1:0), 19 августа – «Сочи» (4:0).
Всего за последние 5 игр в лиге у «Ростова» лишь одна победа – над «Рубином» (2:0).
«Динамо», напротив, за последние пять матчей в Мир РПЛ потеряло очки только с казанцами – 2:2. Еще 4 игры завершились с победным для команды Марцела Лички счетом.
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сначала в Мальорке и Армавире, теперь в Ростове и сборной
это фантазии журналистов, распространяемые валероботами в интернетах