«Ростов» проиграл 3 матча РПЛ подряд и 4 из последних 5. У «Динамо» 4 победы и ничья за это время

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Марцел Личка Футбол

«Ростов» потерпел в чемпионате России третье поражение подряд.

Команда Валерия Карпина сегодня уступила «Динамо» (1:2) в 7-м туре Мир РПЛ. 26 августа ее обыграл «Пари НН» (1:0), 19 августа – «Сочи» (4:0).

Всего за последние 5 игр в лиге у «Ростова» лишь одна победа – над «Рубином» (2:0).

«Динамо», напротив, за последние пять матчей в Мир РПЛ потеряло очки только с казанцами – 2:2. Еще 4 игры завершились с победным для команды Марцела Лички счетом.

 

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35 комментариев

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Artyom Bytsko
3 матча подряд проиграть - это ещё полбеды, но вот 3 матча подряд без забитых мячей (автогол вообще не заслуга игроков Ростова) - ну так нельзя, #####. Хотя сегодня вратарь создал больше моментов, чем Комли.
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ECB
Но игра в конце матча не радует, опять низко сели, пропустили дурацкий гол...
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Виталии Пархоменко
Динамо пока кое-как очки набирает. Нет ни одной игры чтобы восторгаться! Есть отдельные игроки которые прибавили. Тройка моя: Лаксальт, Нгмале и Тюкавин.
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ECB
Всех болельщиков Динамо с победой !!!
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Korv@LOL
Вот и славненько)
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riverman1980
Нет бонусных пенальти от рфс нет и тренера Карпина. как я и писал в прошлом сезоне.
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Кирилл Сидеров
Ответ Виталии Пархоменко
Динамо пока кое-как очки набирает. Нет ни одной игры чтобы восторгаться! Есть отдельные игроки которые прибавили. Тройка моя: Лаксальт, Нгмале и Тюкавин.
а скопинцев?
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Виталии Пархоменко
Ответ Кирилл Сидеров
а скопинцев?
Тоже не плох, если бы момент реализовал вместо Тюки поставил бы. Да и Косте один в один надо уже прибавлять, а не в кипера лупить.
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Knife707
Ответ Artem Piatkov
Проиграть Динамо - это уже диагноз
Уж получше, чем проиграть Спартаку
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tolobas
Нервные концовки - это фишка Динамо в последнее время. Забили Зениту, Краснодару в кубке, пропустили от Крыльев и Рубина, чуть не пропустили от Ростова. И это все в компенсированное время.
+3
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Бондарев Олег
Всё наладится, думаю, в общем и целом, но будем в середине таблицы по итогам сезона, не выше. Если в прошлом году много где везло, то в этом судьба компенсирует и даже там, где не прям всё плохо, тупо не везет, и молодежь немного сыплется. ( Но ничего. Это тоже полезный опыт.
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Дмитрий Крутенко
Валера, мы конечно верим, но пора с этим что-то делать...
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ hbone
А где мы новости читаем, на заборе что ли?
И где ты в этой новости слово "отставка" смог прочесть?
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heathen
тренер сборной, мля
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Vladimir
как можно в большинстве отдать инициативу в конце матча. Я ожидал ещё пару мячей во втором тайме,а тут чуть победу не упустили. лучши бы играли без замен,вышедшие не усилили атаку.
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xomamb
это просто вселенская несправедливость, что такому умному и красивому тренеру Валере достаются такие некудышные игроки
сначала в Мальорке и Армавире, теперь в Ростове и сборной
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Ярик01
Ответ Bul.Bul
Перерыв на сборные сейчас может пойти на пользу
Перерыв на сборные идёт на пользу когда тренер работает с командой в этот перерыв, а не в Египте с египетскими юниорами развлекается
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Огюст
Динамовцев с победой ,но тренерам и игрокам нужно подумать о правильности ведения игры команды в концовках матчей ,такое случалось и в прошлом сезоне - я о пропуске мячей в свои ворота на последних минутах игры !
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Артем Пашнин
Ответ Artem Piatkov
Проиграть Динамо - это уже диагноз
Звучит, как будто поражения от Динамо случаются только у Ростова
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xomamb
Ответ riverman1980
Нет бонусных пенальти от рфс нет и тренера Карпина. как я и писал в прошлом сезоне.
тренера карпена никогда не было
это фантазии журналистов, распространяемые валероботами в интернетах
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Ivan Petrov
Мужики,где Ляксеич? С ним всё хорошо? Я переживаю
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Дима Карелин
И эти парни, некоторые в сборную вызваны !!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ hbone
В которой ты играешь)) у нас же в чемпионате после трех поражений тренеров уже начинают в прессе увольнять
А при чём тут пресса?
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