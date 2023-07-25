Жоан Лапорта: «Барса» хочет продолжить гегемонию в Ла Лиге и быть конкурентоспособной в ЛЧ. Клуб спасен»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА бизнес Жоан Лапорта Камп Ноу стадионы кризис деньги Футбол

Жоан Лапорта высказался о том, что «Барселона» хочет бороться за победу в Лиге чемпионов.

«В 2003 году был самый сложный момент. У нас был дефицит и значительный долг. Сейчас ситуация была схожей. Возможно, учитывая, что прошло 20 лет, масштаб был гораздо сильнее, хотя в целом эти ситуации схожи.

Но сейчас к этим сложностям нужно добавить финансовый фэйр-плей. Есть правила, которые устанавливает Ла Лига. Это создает определенные сложности, связанные с управлением клубом, но мы должны адаптироваться. Это мы и делаем.

Сейчас наступил ключевой момент, это поворотная точка. Клуб спасен, команда снова конкурентоспособна. Наша приоритетная цель – Ла Лига. Мы хотели добиться максимальной стабильности, отказаться от случайностей. Мы здесь, мы продолжаем бороться, мы выиграли Ла Лигу.

Мы хотим продолжить нашу гегемонию в Ла Лиге и сделать еще один шаг, который позволит быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Это важно.

Теперь наш клуб гораздо лучше организован, и мы собираемся воплотить в жизнь коллективную мечту «Барселоны», осуществив реконструкцию стадиона в новой среде Espai Barça. Нам удалось переформатировать этот проект. У нас есть финансирование для оплаты строительства этого проекта», – сказал президент «Барселоны».

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41 комментарий

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JENNINGS
1 титул за 4 года - гегемония???
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psixyec
Ответ JENNINGS
1 титул за 4 года - гегемония???
4 кубка Гампера за 4 года – как тебе такое?
+41
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Sakata Gintoki
Дожились, конкурентоспособную команду, что бы бороться в ЛЧ. С составом конечно были проблемы, ну не такие, что бы отлетать из группы с Бенфикой и Интером. А потом еще и в ЛЕ позорится с Айнтрахтом и МЮ.
+9
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&_Bishep_&
Жоан Лапорта:
12.07.2023 - " ..возвращение Месси вероятно не состоится"
25.07.2023- "..клуб спасён".
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Александр Молев
Ответ Sakata Gintoki
Дожились, конкурентоспособную команду, что бы бороться в ЛЧ. С составом конечно были проблемы, ну не такие, что бы отлетать из группы с Бенфикой и Интером. А потом еще и в ЛЕ позорится с Айнтрахтом и МЮ.
Интер как минимум был в финале.
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fatei4
Ну, судя по тому что грозил банкрот, а они ещё и ла лигу умудряются выигрывать, то можно назвать это, если не спасением, то как минимум положительным результатом
+3
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instasamka
Ответ Sakata Gintoki
Дожились, конкурентоспособную команду, что бы бороться в ЛЧ. С составом конечно были проблемы, ну не такие, что бы отлетать из группы с Бенфикой и Интером. А потом еще и в ЛЕ позорится с Айнтрахтом и МЮ.
Интер который финалист? И с бешеным судейством? Ну ну мамкин эксперт на спортс ру
+3
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last_guard
От создателей "Хави-доминатор" )))
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Сикарио
Там автобусник Хаве зп просит поднять себе))
Если Жоан будет экономить, то даже гегемонии в 1 титул за 4 года может не получиться))
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ShadyL
Ответ S H A R K
За последние 5 лет у Барсы их 2, а не 0. Но раз уж для тебя 0, то уж так быть)
читать научись внимательнее)
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S H A R K
Ответ wshnmn
а че не в столетие ?)
А че 4 года, а не 6? Ведь в таком случае получается 3 титула, вместо 1, но это конечно не выгодно пользователю сверху.
И да, обычно успехи клубов измеряют не в 3-4 лет, а минимум в десятилетиях
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wshnmn
Ответ S H A R K
11 титулов в 21ом веке. В топ 7 чемпионатах больше только у Баварии
а че не в столетие ?)
+3
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Moscwow
Проще говоря за 20 лет путь от огромного долга к очередному огромному долгу, чтобы еще через 20 лет снова быть в долгах, учитывая «грандиозные» планы нищего клуба, если к тому времени он еще будет существовать
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FIFA
Ответ войд
Взяли 1 трофеи за 4 года на позорном бусе и за счёт отскоков,а ещё хватает наглости вещать про гегемонию😄 Ну а про ЛЧ вообще смех,клуб который не тянет уровень ЛЕ не должен играть в турнире хозяина)
Так-то 2, а не 1, Суперкубок Испании тоже трофей
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Барса пока норм двигается и усиливается. Прошлый сезон лично я воспринимал, как переходный. Оттого и неплохо, что на этом этапе зацепили ЛаЛигу, почувствовали вкус побед. Ведь для большинства молодых пацанов этого состава это был первый серьезный титул. Сейчас это довольно конкурентоспособная команда. Да, еще надо добавить некоторые штрихи, но в ЛЧ должны выглядеть получше.
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depressive_monk
Вот что полтора миллиона за Малкома чудотворных делают.
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wjvxpb5q6f
Лапорта уже делал Барсу богатым и стабильным экстра-топом, сделает и снова. Президент-победитель.
Всё, что сейчас происходит с клубом, это длительная плодотворная работа, которая приведёт Барсу опять к самым вершинам. Не видеть этого, либо быть идиотом, либо хейтером.
Так что, собаки лают, караван идёт.
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leon01
Лапорта лживый ….. ин сын! Короткими ночами Месси будет тебе снится
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sd4fmwrvz8
Нужно пошуметь в ЛЧ потом уже будет видно на что способна команда
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Extrim
Пузатый гегемон хочет продолжить,ну что же посмотрим
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wshnmn
Думаю когда у рычажных была гегемония, ригоберка с гуру ещё не родились))
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JAV-URARTU-ARARAT
Брать пенсионера Гюндогана в расчете на гегемонию , это конечно Трэш! Реал в этом году уже не даст такого шанса как прошлом !
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NottinghamForest79
крутой
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fatei4
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войд
Взяли 1 трофеи за 4 года на позорном бусе и за счёт отскоков,а ещё хватает наглости вещать про гегемонию😄
Ну а про ЛЧ вообще смех,клуб который не тянет уровень ЛЕ не должен играть в турнире хозяина)
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