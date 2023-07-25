Жоан Лапорта: «Барса» хочет продолжить гегемонию в Ла Лиге и быть конкурентоспособной в ЛЧ. Клуб спасен»

Жоан Лапорта высказался о том, что «Барселона» хочет бороться за победу в Лиге чемпионов.

«В 2003 году был самый сложный момент. У нас был дефицит и значительный долг. Сейчас ситуация была схожей. Возможно, учитывая, что прошло 20 лет, масштаб был гораздо сильнее, хотя в целом эти ситуации схожи.

Но сейчас к этим сложностям нужно добавить финансовый фэйр-плей. Есть правила, которые устанавливает . Это создает определенные сложности, связанные с управлением клубом, но мы должны адаптироваться. Это мы и делаем.

Сейчас наступил ключевой момент, это поворотная точка. Клуб спасен, команда снова конкурентоспособна. Наша приоритетная цель – Ла Лига. Мы хотели добиться максимальной стабильности, отказаться от случайностей. Мы здесь, мы продолжаем бороться, мы выиграли Ла Лигу.

Мы хотим продолжить нашу гегемонию в Ла Лиге и сделать еще один шаг, который позволит быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Это важно.

Теперь наш клуб гораздо лучше организован, и мы собираемся воплотить в жизнь коллективную мечту «Барселоны», осуществив реконструкцию стадиона в новой среде Espai Barça. Нам удалось переформатировать этот проект. У нас есть финансирование для оплаты строительства этого проекта», – сказал президент «Барселоны».