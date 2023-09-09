Карпин о новичках сборной: «Имена продолжаю не знать. Главное — как играют»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Карпин признался, что до сих пор не знает имен всех новичков сборной России.

«Удалось ли познакомиться с ребятами? Имена продолжаю и не знать. Главное — как играют.

Вчера говорил, что оценки давать не стал. Понимание какое-то есть. Кто-то быстрее впитывает информацию, кто-то дольше. Кто-то чувствует жару, а кто-то нет. По одной игре не стал делать каких-то выводов», — сказал главный тренер сборной России.

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5 комментариев

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Cruel Snake
Эй ты сюда иди, не понятно с кем поиграй. Не понятно для чего. Ведь участвовать все равно не где не будем. Сплошное незнание
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Damien King
У нас физрук так в школе полгода не мог имена запомнить
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Ruus Nafievuus
Я думаю, это сарказм чистой воды, специально для журналистов.
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