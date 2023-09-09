Карпин о новичках сборной: «Имена продолжаю не знать. Главное — как играют»

Валерий Карпин признался, что до сих пор не знает имен всех новичков сборной России.

«Удалось ли познакомиться с ребятами? Имена продолжаю и не знать. Главное — как играют.

Вчера говорил, что оценки давать не стал. Понимание какое-то есть. Кто-то быстрее впитывает информацию, кто-то дольше. Кто-то чувствует жару, а кто-то нет. По одной игре не стал делать каких-то выводов», — сказал главный тренер сборной России.

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