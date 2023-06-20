Роналду получил желтую за симуляцию в матче Португалии с Исландией. В марте его предупреждали за это в игре с Люксембургом

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу судьи Сборная Исландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Даниэль Зиберт Исак Йоуханнессон Футбол

Криштиану Роналду нечестным путем пытался заработать фол в матче со сборной Исландии.

На 83-й минуте игры квалификации Евро-2024 форвард сборной Португалии, заметив, что полузащитник Исак Йоуханнессон идет в подкат, без контакта с соперником упал на газон.

Главный судья Даниэль Зиберт показал 38-летнему нападающему «Аль-Насра» желтую карточку.

Следует отметить, что в этом отборочном цикле Роналду уже получал желтую карточку за симуляцию – в матче против Люксембурга 26 марта.

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26 комментариев

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Hella black
Есть что-то модное,а есть что-то вечное ! Нырнул как в лучшие годы.
И да,гол он как обычно забил с трёх метров. На протяжении всех 90 минут весь состав Португалии пахал на этого Дельфина 🐬
+22
-5
+17
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AnMe
Зачем… не фанат Криша от слова «совсем». Но зачем так портить впечатление от себе, емае. Тем более на фоне всех проблем вокруг него, еще и в конце карьеры, когда нужно уходить достойно:
+20
-5
+15
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LEO30_10
Ответ Человек1991
Роналду самый главный мерзкий симулянт в истории футбола, более 1000 ! симуляций в карьере. А также один из самых грязных игроков 150-200 грязных специальных и исподтишка ударов. Вообщем за это всё должно было быть примерно 200-300 красных, но у него всего 5.
Ты считал прям?
+11
-2
+9
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atomio
после его демарша из МЮ, репутация просто смыта в унитаз. рассуждать тут в духе "зачем?" не имеет смысла. как человек он теперь останется в памяти гнилой
+10
-1
+9
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Человек1991
Роналду самый главный мерзкий симулянт в истории футбола, более 1000 ! симуляций в карьере. А также один из самых грязных игроков 150-200 грязных специальных и исподтишка ударов. Вообщем за это всё должно было быть примерно 200-300 красных, но у него всего 5.
+17
-10
+7
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Hella black
Элементарно мяч остановить не может это палено7 ! О каком велике-самокате может идти речь ?! Мёртвый нападающий,абсолютно,только и пасётся в штрафной,пока на пустые не выедут.
+4
-1
+3
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Игорь Климов
Симулянт7, ничего нового.
+6
-3
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Санжар Игамбердиев
Жалко смотреть как он не тянет на уровне сборных если бы не этот халявний гол то он получил бы 3.0 тройку за страдание Португалии
+2
0
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кто-то
Не знаю вообще, что говорить 😂
Симулирует с такими «грозными» командами
+7
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AR Hongover
Симулировать с Люксембургом и Исландией, играя за Португалию...
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Hella black
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
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Как на бывает ? Зачем тогда жалуешься что горит 🔥
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Barry_Cadny
Ответ AR Hongover
Симулировать с Люксембургом и Исландией, играя за Португалию...
Натуру не изменить.
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Hella black
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Дмитрий Формусатий
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Hella black
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Hella black
Есть что-то модное,а есть что-то вечное ! Нырнул как в лучшие годы. И да,гол он как обычно забил с трёх метров. На протяжении всех 90 минут весь состав Португалии пахал на этого Дельфина 🐬
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AnMe
Ответ SergScouser
Так он всегда был симулянтом, чего уж тут портить?
Ну, Как по мне, то с Люксембургом такое проворачивать - полнейший позор.
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SergScouser
Ответ AnMe
Зачем… не фанат Криша от слова «совсем». Но зачем так портить впечатление от себе, емае. Тем более на фоне всех проблем вокруг него, еще и в конце карьеры, когда нужно уходить достойно:
Так он всегда был симулянтом, чего уж тут портить?
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AnMe
Ответ Adeen
Я думаю, футболистам на симуляцию сейчас совсем плевать. Они считают её элементом игры. Вроде как, в клубах учат сейчас, как и когда лучше падать.
Падать нужно, когда это уместно и не будет так позорно смотреться. Тем более для игрока с таким громким именем.
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Adeen
Ответ AnMe
Зачем… не фанат Криша от слова «совсем». Но зачем так портить впечатление от себе, емае. Тем более на фоне всех проблем вокруг него, еще и в конце карьеры, когда нужно уходить достойно:
Я думаю, футболистам на симуляцию сейчас совсем плевать. Они считают её элементом игры. Вроде как, в клубах учат сейчас, как и когда лучше падать.
0
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Greatest Of All Time
Ответ 20!8
И затем назло всем хейтерам забил победный гол)
Гол с офсайда.
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svft
по статистике 99 % женщин хотя бы раз в жизни симулировали люксембург
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Tango442
Симунялду
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Гаврила Ардалионович
Ну, начинается.
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