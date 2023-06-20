Роналду получил желтую за симуляцию в матче Португалии с Исландией. В марте его предупреждали за это в игре с Люксембургом

Криштиану Роналду нечестным путем пытался заработать фол в матче со сборной Исландии.

На 83-й минуте игры квалификации Евро-2024 форвард сборной , заметив, что полузащитник идет в подкат, без контакта с соперником упал на газон.

Главный судья показал 38-летнему нападающему « » желтую карточку.

Следует отметить, что в этом отборочном цикле уже получал желтую карточку за симуляцию – в матче против Люксембурга 26 марта.