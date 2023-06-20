Роналду получил желтую за симуляцию в матче Португалии с Исландией. В марте его предупреждали за это в игре с Люксембургом
Криштиану Роналду нечестным путем пытался заработать фол в матче со сборной Исландии.
На 83-й минуте игры квалификации Евро-2024 форвард сборной Португалии, заметив, что полузащитник Исак Йоуханнессон идет в подкат, без контакта с соперником упал на газон.
Главный судья Даниэль Зиберт показал 38-летнему нападающему «Аль-Насра» желтую карточку.
Следует отметить, что в этом отборочном цикле Роналду уже получал желтую карточку за симуляцию – в матче против Люксембурга 26 марта.
И да,гол он как обычно забил с трёх метров. На протяжении всех 90 минут весь состав Португалии пахал на этого Дельфина 🐬
Симулирует с такими «грозными» командами