Роналду забивает Люксембургу чаще всего из сборных – 11 голов. Литва и Швеция на 2-м месте – по 7
Криштиану Роналду чаще всего забивает сборной Люксембурга – 11 голов.
В матче квалификации Евро-2024 в воскресенье сборная Португалии обыграла Люксембург со счетом 6:0. Криштиану Роналду отметился дублем, забив свой 10-й и 11-й гол в ворота Люксембурга.
Второе место разделили между собой сборные Литвы и Швеции – в матчах с этими командами форвард сборной Португалии забил по 7 мячей. Третье место делят Андорра и Венгрия – на счету Роналду по 6 голов в ворота этих сборных.
Всего на счету Роналду 122 гола за сборную Португалии. Это больше, чем у следующих трех лучших бомбардиров команды – Педро Паулеты, Эйсебио и Луиша Фигу – вместе взятых.
Роналду правда забивает так много карликовым сборным? Мы проверили – это действительно так
Роналду о матчах с Лихтенштейном и Люксембургом: «Две игры, две победы! Цель достигнута, рад внести свой вклад»
В 1/2 финала 2004 Нидерландам
В 1/4 2012 года Чехии
В 1/2 финала 2016 года Уэльсу
Тут Чемпион Мира после 800 гола Панаме даже словом не обмолвился, а рончик после Люксембурга весь интернет изнасиловал постами.
Поэтому и иронизируют над ним.
Споры не имеют смысла.