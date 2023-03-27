Роналду забивает Люксембургу чаще всего из сборных – 11 голов. Литва и Швеция на 2-м месте – по 7

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Криштиану Роналду чаще всего забивает сборной Люксембурга – 11 голов.

В матче квалификации Евро-2024 в воскресенье сборная Португалии обыграла Люксембург со счетом 6:0. Криштиану Роналду отметился дублем, забив свой 10-й и 11-й гол в ворота Люксембурга.

Второе место разделили между собой сборные Литвы и Швеции – в матчах с этими командами форвард сборной Португалии забил по 7 мячей. Третье место делят Андорра и Венгрия – на счету Роналду по 6 голов в ворота этих сборных.

Всего на счету Роналду 122 гола за сборную Португалии. Это больше, чем у следующих трех лучших бомбардиров команды – Педро Паулеты, Эйсебио и Луиша Фигу – вместе взятых.

Роналду правда забивает так много карликовым сборным? Мы проверили – это действительно так

Роналду о матчах с Лихтенштейном и Люксембургом: «Две игры, две победы! Цель достигнута, рад внести свой вклад»

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101 комментарий

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el ruso guapo
Ответ Oleg
Кто то из игроков в соц.сетях преподносит это как достижение? Тут Чемпион Мира после 800 гола Панаме даже словом не обмолвился, а рончик после Люксембурга весь интернет изнасиловал постами. Поэтому и иронизируют над ним.
Ну и пусть празднует. Тебе то что?) ему все равно без разницы на тебя. Он тебя не знает. А те, кто подписан на него как раз и рады его празднованиям.
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Давид Agabekyan
Ответ Отец Абду
Ну вот вам факт, то что он король Люксембурга... Но персофаны игрока Аль Насра ходят обиженными:)
Люксембург - великое герцогство. Имейте уважение
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гилберт
Ответ Donald J. Trump
Поняли хейтеры ?! Хватит называть Криша князем Литовским! Он теперь герцог Люксембургский!Siuuuuuu!!!!
Аль ты князь? Пожалуй князь!
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Arthur Jacob
Ответ Temp LC
И после этого сектанты молвят о Лихтенштейном и Люксембург, когда у самих Боливии, Венесуэлы и Гондурасы с Ямайками
3 гола в плей-офф на Евро говорят обо всем

В 1/2 финала 2004 Нидерландам
В 1/4 2012 года Чехии
В 1/2 финала 2016 года Уэльсу
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Russian Horse
Ответ Vikeif
Долго еще этот каламбур будете писать ради плюсиков?
Столько, сколько ягодка ещё будет грозой Андорр и Лихтенштейнов
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Oleg
Ответ el ruso guapo
Глупо отрицать, что эти страны слабые и забить им конечно же легче чем другим. Но не понимаю никогда этих приколов. Что же ему теперь, не забивать им?) возьмём любого топового форварда, они тоже будут забивать чаще слабым командам. Тоже самое и в клубе. Возьмём холланда. Забивает таким же днищам. В важных матчах пропадает. Надо наслаждаться роналду и месси и что они играют против таких команд как Люксембург и Панама. Пусть показывают свое мастерство даже с ними)
Кто то из игроков в соц.сетях преподносит это как достижение?
Тут Чемпион Мира после 800 гола Панаме даже словом не обмолвился, а рончик после Люксембурга весь интернет изнасиловал постами.
Поэтому и иронизируют над ним.
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гилберт
Люксембургу нужен Вандерлей Люкс(ш)ембургу.
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Temp LC
Ответ Arthur Jacob
🇵🇹 Кому забивал Роналду на Евро (2004-2020) 🇭🇺 4 🇳🇱 3 🇫🇷 2 🇨🇿 2 🇩🇪1 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1 🇬🇷 1 ▪️3 гола в плей-офф 🇦🇷 Кому забивал Месси на Копа Америка 🇵🇦 3 🇵🇾 2 🇧🇴 2 🇨🇱 1 🇲🇽 1 🇺🇸 1 🇵🇪 1 🇪🇨 1 🇻🇪 1 ▪️4 голов в плей-офф
И после этого сектанты молвят о Лихтенштейном и Люксембург, когда у самих Боливии, Венесуэлы и Гондурасы с Ямайками
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гилберт
К Люксембургу что то личное.
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гилберт
Круто! Не повезло шведам.
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Oleg
Ответ Alex Armstrong
Тогда уж вместе с месси с первым голом на 5 чм и тремямлиповыми пенками
Месси Чемпион Мира, роналду нет.
Споры не имеют смысла.
+2
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Alex Armstrong
Ответ Астановский
но лучший в истории плей-офф ЛЧ?
Тогда уж вместе с месси с первым голом на 5 чм и тремямлиповыми пенками
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-4
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Arthur Jacob
Ответ Роман
Сравнил палец (Евро) с овном.
У криштану и на Евро не впечатляющая статистика
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el ruso guapo
Ответ AF007
Одно дело, когда в играх с топ-сборными статистика просто снижается. Другое, когда она обваливается до нулевой отметки, как в случае с криштиком
Зачем врешь? Испании забивал, Франции забивал Германии забивал. Сколько может, столько и забивает. Плохо, что в жизни у тебя единственная радость это считать сколько роналду забил топ сборным)
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AF007
Ответ KING_OF_RUSSIA
Какая-то рандомная пикча 4 летней давности, с 0 информации о том, как считался рейтинг - на момент игры, или на момент формирования картинки. Лол просто. Походу гномоглорство это диагноз))
Ну так скинь свою, в чем проблема. Вскукареки твои мне неинтересно читать)
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Alex Armstrong
Ответ AF007
1-й гол - Аргентине в проигранном товарняке 2-й гол - Испании на ЧМ ударом по центру, благо на воротах стоял Де Хеа 3-й гол - Испании на ЧМ со штрафного (круто, забываем все остальные 32 игры из списка)
А саолько Месси забивал этим сборным в оффициальных матчах? Без пенальти, особенно липовых
+2
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Роман
Ответ Arthur Jacob
🇵🇹 Кому забивал Роналду на Евро (2004-2020) 🇭🇺 4 🇳🇱 3 🇫🇷 2 🇨🇿 2 🇩🇪1 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1 🇬🇷 1 ▪️3 гола в плей-офф 🇦🇷 Кому забивал Месси на Копа Америка 🇵🇦 3 🇵🇾 2 🇧🇴 2 🇨🇱 1 🇲🇽 1 🇺🇸 1 🇵🇪 1 🇪🇨 1 🇻🇪 1 ▪️4 голов в плей-офф
Сравнил палец (Евро) с овном.
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Alex Armstrong
Ответ Игорь Климов
Ещё Лео Месси на ЧМ дважды признавался MVP этого турнира, что является рекордом в истории футбола!
И оба невероятно смешные
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AF007
Ответ Астановский
но лучший в истории плей-офф ЛЧ?
Сколько раз брусок лично затащил связку финал-полуфинал? Один? А Месси три. Но вольфсбурги криштик конечно красиво громил
+4
-1
+3
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Игорь Климов
Ответ Donald J. Trump
Согласен. Люксембург - это герцогство и там априори не может быть королей. Только герцоги. По этому, Криштиану - герцог Люксембургский.
Тонкое замечание, респект!
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Зизуха
Ответ Artem Piatkov
Герцог Люксембургский - 11 голов Кронпринц Шведский - 7 Регент Венгерский - 6 Президент Швейцарский - 5 Монарх Нидерландский - 4 Принц Испанский и Датский - по 3 Премьер Бельгийский - 3 Царь Всероссийский - 3 Император Французский - 2 И коронное - властелин Каталонский - 20 💪 Величайший 🤴
Шейх Иришкин
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KING_OF_RUSSIA
Ответ AF007
Я ее уже давно посмотрел https://vk.com/wall-39303781_2353152
Какая-то рандомная пикча 4 летней давности, с 0 информации о том, как считался рейтинг - на момент игры, или на момент формирования картинки. Лол просто. Походу гномоглорство это диагноз))
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PolarBear
Франция, Бразилия на каком месте в этом почётном списке ?
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Иван1984
Гроза карликов!! Почти как дзюба!
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-1
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Игорь Климов
Ответ Arthur Jacob
🇦🇷 ЛЕО МЕССИ ▪️Рекорд по матчам на ЧМ (26 игр) ▪️Рекорд по матчам в качестве Капитана (17 игр) ▪️Рекорд по асистам в плей-офф (делит с Пеле) ▪️Лучший бомбардир Аргентины на ЧМ (13 голов)
Ещё Лео Месси на ЧМ дважды признавался MVP этого турнира, что является рекордом в истории футбола!
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