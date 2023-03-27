Роналду забивает Люксембургу чаще всего из сборных – 11 голов. Литва и Швеция на 2-м месте – по 7

чаще всего забивает сборной Люксембурга – 11 голов.

В матче квалификации Евро-2024 в воскресенье сборная Португалии обыграла Люксембург со счетом 6:0. Криштиану Роналду отметился дублем, забив свой 10-й и 11-й гол в ворота Люксембурга.

Второе место разделили между собой сборные Литвы и – в матчах с этими командами форвард сборной Португалии забил по 7 мячей. Третье место делят и – на счету Роналду по 6 голов в ворота этих сборных.

Всего на счету Роналду 122 гола за сборную . Это больше, чем у следующих трех лучших бомбардиров команды – Педро Паулеты, Эйсебио и Луиша Фигу – вместе взятых.

Роналду правда забивает так много карликовым сборным? Мы проверили – это действительно так

Роналду о матчах с Лихтенштейном и Люксембургом: «Две игры, две победы! Цель достигнута, рад внести свой вклад»