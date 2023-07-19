Павел и Мария Погребняк заключили мировое соглашение по делу о разводе.

Ранее супруга экс-игрока сборной России подала на развод. Заявление было зарегистрировано 14 июля.

«Заключили мировое соглашение. Нет, развод через суд не из-за конфликта», – сказала Мария Погребняк.

Мария и прожили в браке 17 лет, у пары трое сыновей. О расставании Мария Погребняк объявила в июне.

Погребняк разводится. Мария бросила ради Павла учебу, снималась в английском реалити-шоу, открывала TikTok-дом и ругалась со Стогниенко