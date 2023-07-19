Погребняк с женой заключили мировое соглашение: «Через суд разводимся не из-за конфликта»

Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника девушки и спорт Р-Спорт Мария Погребняк Футбол

Павел и Мария Погребняк заключили мировое соглашение по делу о разводе.

Ранее супруга экс-игрока сборной России подала на развод. Заявление было зарегистрировано 14 июля.

«Заключили мировое соглашение. Нет, развод через суд не из-за конфликта», – сказала Мария Погребняк.

Мария и Павел прожили в браке 17 лет, у пары трое сыновей. О расставании Мария Погребняк объявила в июне.

Погребняк разводится. Мария бросила ради Павла учебу, снималась в английском реалити-шоу, открывала TikTok-дом и ругалась со Стогниенко

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бозон Хиггса
У них дети. Развод по любому через суд.
Мировой или районный.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaimussen
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Разводится через суд без конфликта 🤨
Это норма при определённых обстоятельствах, если Вы не в курсе.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeksan
Что делает спортивная новость на социально-политическом портале?
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Они вообще за институт семьи болеют?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
А дальше она подает иск на имущество и это уже совсем другая Санта Барбара. Потом следующий на алименты.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Трент Резнор
Разводятся из-за полонеза Огинского.
Может ещё и из за арии герцога "Сердце Красавицы"?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зюбин
Интересно а Мария сейчас свободна? я как раз еду на верхней полки купе, Анапа - Тамбов, и моё сердце свободно для серьезных отношений с ней....♥️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поцелуй Оздоева
Ответ Глыба
Жениться можно только в одном случае - Если жена богаче тебя и берет тебя на содержание. А так пацанчик всё заработанное за карьеру отдал жене, а та такая - Ну че, давай до свидания, удачи, здоровья, хорошего настроения, ты тут держись
Двачеры пробрались на спортс?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viktorpavlov70
"Нет, развод через суд не из-за конфликта". А из-за конфликта интересов похоже.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
Ждём продолжения....Эта очень важная информация!🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S100 Winner
Ответ Михаил Зюбин
Интересно а Мария сейчас свободна? я как раз еду на верхней полки купе, Анапа - Тамбов, и моё сердце свободно для серьезных отношений с ней....♥️
Ей нужен статусный, высокоранговый самец, а не шнырь из вагона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gustav Forsberg
Ответ Трент Резнор
Разводятся из-за полонеза Огинского.
то была жена Жиркова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окосевший йагупоп
Ответ T622222
А дальше она подает иск на имущество и это уже совсем другая Санта Барбара. Потом следующий на алименты.
Скорее всего в мировом соглашении все эти вопросы прописали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окосевший йагупоп
Ответ viktorpavlov70
"Нет, развод через суд не из-за конфликта". А из-за конфликта интересов похоже.
Формальность необходимая. При наличии общих несовершеннолетних детей - развод только через суд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глыба
Ответ S100 Winner
Ей нужен статусный, высокоранговый самец, а не шнырь из вагона
у статусных высокоранговых обычно пипирка не стоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Трент Резнор
Я перепутал её с Инной Жирковой)
Интересно, из за "Фигаро" Моцарта разводились?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Может ещё и из за арии герцога "Сердце Красавицы"?
Я перепутал её с Инной Жирковой)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
Ответ Алексей Пославский
Какая нужная новость, теперь после этой информации можно спать спокойно
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ kaimussen
Это норма при определённых обстоятельствах, если Вы не в курсе.
Несовершеннолетние дети скорее всего
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Трент Резнор
Теряюсь в догадках, что скрывается за решётками. Намекни хоть.
Что-то на "ё"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Ответ Ебздрогыч
Погребняк Паша мировое соглашение ######!
Теряюсь в догадках, что скрывается за решётками. Намекни хоть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
al
Эх, пылить Пашке до пенсии, и то без портков останется))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Пославский
Какая нужная новость, теперь после этой информации можно спать спокойно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роберт ЛеванГОЛьски
Спасибо за уточнение, успокоили.
Напишите потом как все прошло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Прям к окончанию карьеры Паши. Совпадение? Не думаю.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий