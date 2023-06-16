Жена Погребняка подтвердила, что рассталась с Павлом: «Мы остались в хороших отношениях и родителями для наших детей»

Жена Павла Погребняка рассказала о расставании с бывшим форвардом сборной России.

Экс-супруга футболиста сообщила, что осталась с ним в хороших отношениях.

– Я недавно вернулась из путешествия по Селигеру, мне безумно понравилось. Там потрясающе красиво, я так горжусь, что это наша Родина. Если говорить о работе, мы развиваемся, находим талантливых ребят, продюсируем.

А еще могу сказать, что я – единственная девушка, которая, приехав в первый день на шоу про звезд в Африке, дошла до финала. Вообще это первый опыт участия в подобных проектах. И я сама от себя не ожидала, насколько я сильная.

– А что касается слухов о разводе с Павлом, поделитесь, какая сейчас ситуация? Говорят, что вы уже свободны...

– Не хотелось бы это комментировать, ну, если говорят, значит, не просто так говорят...

Могу сказать, что мы остались в хороших отношениях, и, самое главное – родителями для наших детей, – сказала Мария Погребняк.

У пары три сына – Павел, Артем и Алексей.

Жена Погребняка, возможно, рассталась с Павлом из-за его «многочисленных измен». Мария опровергает это