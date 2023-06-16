Жена Погребняка подтвердила, что рассталась с Павлом: «Мы остались в хороших отношениях и родителями для наших детей»

Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника девушки и спорт Мария Погребняк Футбол

Жена Павла Погребняка рассказала о расставании с бывшим форвардом сборной России.

Экс-супруга футболиста сообщила, что осталась с ним в хороших отношениях.

– Я недавно вернулась из путешествия по Селигеру, мне безумно понравилось. Там потрясающе красиво, я так горжусь, что это наша Родина. Если говорить о работе, мы развиваемся, находим талантливых ребят, продюсируем.

А еще могу сказать, что я – единственная девушка, которая, приехав в первый день на шоу про звезд в Африке, дошла до финала. Вообще это первый опыт участия в подобных проектах. И я сама от себя не ожидала, насколько я сильная.

– А что касается слухов о разводе с Павлом, поделитесь, какая сейчас ситуация? Говорят, что вы уже свободны...

– Не хотелось бы это комментировать, ну, если говорят, значит, не просто так говорят...

Могу сказать, что мы остались в хороших отношениях, и, самое главное – родителями для наших детей, – сказала Мария Погребняк. 

У пары три сына – Павел, Артем и Алексей.

Жена Погребняка, возможно, рассталась с Павлом из-за его «многочисленных измен». Мария опровергает это

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Бондарчук
Павел зп перестал получать, запросы остались прежние, видимо пошла искать нового пахана)
+60
-2
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vićtor Diaź
Рад за Погу!
Избавился от такого «умного» создания
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Она вообще за Россию болеет?
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Владислав Бондарчук
Павел зп перестал получать, запросы остались прежние, видимо пошла искать нового пахана)
Отработала контракт
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timo49
Паша завершил карьеру футболиста с хорошими контрактами, она завершила карьеру жены-футболиста)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Как уже многократно говорил, жениться спортсменам надо после завершения карьеры, когда уже в силу возраста какое-то представление о жизни сформируется и проф. деформация начнёт сглаживаться.

И чтобы потенциальные избранницы оценивали как личность, а не как "кошелек с ушками" и способ заскочить определенные социальные круги - надо немного выйти за рамки обычной околоспортивной тусовки.

Спортсмены же, в большинстве своём, люди c несколько искаженной "социализацией" - податливые к атакам "хищниц", нацеленных на поиск "спонсора по жизни".

Керж, Аршавин, Погреб - ни у кого не сложилось. Именно по вышеозвученным причинам.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolobas
Очень важная спортивная новость на главной. Держите в курсе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Расстались и расстались. Что теперь? Многие так живут. Тоже мне новость...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
А она вообще за институт брака болеет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Ой, девки постоянно ради меня мужей бросают. Вот ещё одна не удержалась
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Звони ему быстрее , он вчера гол забил, перспективный парень
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Какой же Паша дерево если бывшая жена еще девушка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лютик
Говорят, быков доят? Это тоже не просто так говорят?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Мне всегда казалось что Паша у неё в заложниках. Ну не были они похожи на гармоничную пару.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
По щекам хлещет Лоза
Ну раз говорят, то тогда расстанусь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
а что случилось? ах да, Погребняк же с футболом завязал и деньги заканчиваются, понимаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Какие же жены у всех талантливые...пока не разведутся...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
Денис "десантник" Лебедев, штоле отбил?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
Сразу вспомнился Стогниенко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Вступит в клуб анонимных разведенок имени Мамаевой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
Как так то? Она вообще за Россию болеет??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Перекачала все-таки губы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это которая обвинила Стогниенко в недостаточном патриотизме?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Рубрика :
Малаховщина на спорте
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
Ответ Vićtor Diaź
Рад за Погу! Избавился от такого «умного» создания
а вы вообще за Россию болеете?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий