«Аль-Ахли» – «Интер Майами». Онлайн-трансляция начнется в 03:00
«Интер Майами» встретится с «Аль-Ахли» в рамках матча открытия клубного ЧМ.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 03:00 по московскому времени.
Клубный чемпионат мира. 1 тур
15 июня 00:00, Хард Рок Стэдиум
Не начался
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Опубликовано: Sports
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