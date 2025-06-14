«Аль-Ахли» – «Интер Майами». Онлайн-трансляция начнется в 03:00

«Интер Майами» встретится с «Аль-Ахли» в рамках матча открытия клубного ЧМ.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 03:00 по московскому времени.

Таблица клубного ЧМ

Статистика клубного ЧМ