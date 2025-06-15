Шапи забил 2-й гол в сезоне МЛС в матче с «Далласом». У вингера «Канзаса» 2+3 в 18 играх

Магомед-Шапи Сулейманов забил 2-й гол в сезоне МЛС в матче с «Далласом».

«Канзас-Сити » проиграл клубу из Техаса (2:4).

25-летний российский полузащитник открыл счет на 8-й минуте матча, поразив ворота ударом из-за пределов штрафной площади.

На его счету 5 (2+3) очков по системе «гол+пас» в 18 играх за «Спортинг Канзас-Сити» в сезоне.

В сегодняшнем матче Шапи отыграл 78 минут. С его статистикой можно ознакомиться здесь .