Шапи забил 2-й гол в сезоне МЛС в матче с «Далласом». У вингера «Канзаса» 2+3 в 18 играх
Магомед-Шапи Сулейманов забил 2-й гол в сезоне МЛС в матче с «Далласом».
«Канзас-Сити» проиграл клубу из Техаса (2:4).
25-летний российский полузащитник открыл счет на 8-й минуте матча, поразив ворота ударом из-за пределов штрафной площади.
На его счету 5 (2+3) очков по системе «гол+пас» в 18 играх за «Спортинг Канзас-Сити» в сезоне.
В сегодняшнем матче Шапи отыграл 78 минут. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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