Во Франции у судей в любительских лигах будут нательные камеры – для защиты от насилия и грубости

У судей в любительских лигах Франции будут нательные камеры.

Как передает RMC Sport, Федерация футбола Франции (FFF) собирается оснастить судей, работающих на матчах любительских лиг с повышенным риском, нагрудными камерами для борьбы с насилием и грубым поведением. Об этом объявил президент федерации Филипп Диалло.

По его мнению, основным эффектом этого инструмента является «сдерживающее воздействие» – игроки, зная, что они записываются на видео, должны вести себя менее агрессивно.

Это нововведение уже было опробовано в этом сезоне в нескольких округах. В одном из них этот механизм был применен в 140 матчах с 2017 года, и лишь в двух случаях записи использовались дисциплинарной комиссией, что подтверждает его сдерживающий эффект.