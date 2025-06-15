Во Франции у судей в любительских лигах будут нательные камеры – для защиты от насилия и грубости
У судей в любительских лигах Франции будут нательные камеры.
Как передает RMC Sport, Федерация футбола Франции (FFF) собирается оснастить судей, работающих на матчах любительских лиг с повышенным риском, нагрудными камерами для борьбы с насилием и грубым поведением. Об этом объявил президент федерации Филипп Диалло.
По его мнению, основным эффектом этого инструмента является «сдерживающее воздействие» – игроки, зная, что они записываются на видео, должны вести себя менее агрессивно.
Это нововведение уже было опробовано в этом сезоне в нескольких округах. В одном из них этот механизм был применен в 140 матчах с 2017 года, и лишь в двух случаях записи использовались дисциплинарной комиссией, что подтверждает его сдерживающий эффект.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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