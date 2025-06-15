Газинский не считает свою карьеру образцовой: «Я практически ничего не выиграл. Но мне нельзя жаловаться, очень рад, что столько времени провел в «Краснодаре»
Юрий Газинский не считает свою карьеру образцовой из-за малого числа титулов.
35-летний игрок склоняется к завершению карьеры после чемпионства с «Краснодаром».
За «быков» полузащитник играл с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в 2024-м. Также он выступал за за «Смену» (Комсомольск-на-Амуре) «Торпедо» (Москва), «Луч‑Энергию» и «Урал».
В составе сборной России игрок дошел до 1/4 финала на домашнем ЧМ-2018.
«У меня образцовая карьера? Я бы так не сказал бы, потому что я практически ничего не выиграл, кроме чемпионата России. Но мне нельзя жаловаться, очень рад, что столько много времени провел в одном клубе.
Понятно, что хочется всегда завоевать трофеи, но как получилось, так получилось», – сказал Газинский.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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