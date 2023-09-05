Валерий Карпин: «Российские футболисты не востребованы в Европе. У нас там 4 игрока»

Валерий Карпин считает, что российские футболисты не востребованы в Европе.

«Уровень РПЛ и успехи отдельных игроков в Европе – это разные вещи. В Европе у нас , , и . Это четыре игрока.

Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши игроки востребованы. Сейчас наши футболисты не востребованы», – сказал главный тренер сборной России и « ».

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