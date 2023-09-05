Валерий Карпин: «Российские футболисты не востребованы в Европе. У нас там 4 игрока»

Теги Монако Ростов Аталанта премьер-лига Россия Реал Сосьедад лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Валерий Карпин Гавр Далер Кузяев Алексей Миранчук Александр Головин Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Валерий Карпин считает, что российские футболисты не востребованы в Европе.

«Уровень РПЛ и успехи отдельных игроков в Европе – это разные вещи. В Европе у нас Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Это четыре игрока.

Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши игроки востребованы. Сейчас наши футболисты не востребованы», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова». 

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
тренеры, кстати, тоже
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilinMD
А если вызвать Кокорина, будет 5)
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Ответ Антимосковский
тренеры, кстати, тоже
Ну, так нельзя, ###!😀
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
это мантра про заграницу уже похожа на клинику , а 90-е человек 15 в одной только Испании играли и ещё толпа в Германии и что сборная добилась ? А все лучшие достижения сборной были когда все играли в России
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nik Yeremich
Лунев ещё в Карабахе(участник еврокубков), Оздоев в ПАОК(тоже участник еврокубков)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
Головин Монако
Миранчук Аталанта
Захарян РС
Кузяев Гавр
Черышев Венеция
Кокорин Арис
Оздоев ПАОК
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
И реклама с улыбочкой Аршавина (выросшего без лимита) под текстом👍🏻
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Феоктист
Волга впадает в Каспийское море, добавил Валерий.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
20 лет в офсайде
Шапи еще тоже в Арисе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
их там больше, конечно. Видимо, имел ввиду сборников. И либо криво сказал, либо криво написали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ринат Гимадеев
Ответ Andy Tucker
захарян у нас?
да, заигран за нашу сборную
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Dorsh
Кокорин (вернётся в Арис скорее всего) и Оздоев выписаны из россиян?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Ответ savik-A.M.
это мантра про заграницу уже похожа на клинику , а 90-е человек 15 в одной только Испании играли и ещё толпа в Германии и что сборная добилась ? А все лучшие достижения сборной были когда все играли в России
Та сборная хотя бы играла, или пыталась в атакующий футбол. Францию на ее поле дома побеждали поколением игроков из 90-х. С мощной Украиной на равных бились, местами играя даже лучше.
С Италией за ЧМ бодались, хотя там суперсостав был. Единственный прям провальный турнир в 90-е - это ЧЕ 96
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростовский
Ответ Жаргал Шадапов
Головин Монако Миранчук Аталанта Захарян РС Кузяев Гавр Черышев Венеция Кокорин Арис Оздоев ПАОК
4 игрока во время тотальной русофобии очень много.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Жаргал Шадапов
Головин Монако Миранчук Аталанта Захарян РС Кузяев Гавр Черышев Венеция Кокорин Арис Оздоев ПАОК
+ Шапи Сулейманов в Арисе греческом.
+ Филин в бельгийском Эйпен (но мы не знаем, по какому гражданству его туда взяли - Россия, Украина или может быть даже Израиль)
Это если не считать персонажей типа Нойштедтера в Вестерлоо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеволод Бобров
Ответ LaffyTaffy
Та сборная хотя бы играла, или пыталась в атакующий футбол. Францию на ее поле дома побеждали поколением игроков из 90-х. С мощной Украиной на равных бились, местами играя даже лучше. С Италией за ЧМ бодались, хотя там суперсостав был. Единственный прям провальный турнир в 90-е - это ЧЕ 96
мощная Украина лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stalkers111
Ответ savik-A.M.
это мантра про заграницу уже похожа на клинику , а 90-е человек 15 в одной только Испании играли и ещё толпа в Германии и что сборная добилась ? А все лучшие достижения сборной были когда все играли в России
в 90е за границу ехали из-за разрухи и бедности в стране, и там платили тоже копейки в основном, но больше чем в России, Бубнов во Франции, Уваров в Израиле и т.д. А сейчас в России платят побольше и нет давления
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
der_phylosof
Ответ LaffyTaffy
Та сборная хотя бы играла, или пыталась в атакующий футбол. Францию на ее поле дома побеждали поколением игроков из 90-х. С мощной Украиной на равных бились, местами играя даже лучше. С Италией за ЧМ бодались, хотя там суперсостав был. Единственный прям провальный турнир в 90-е - это ЧЕ 96
в той сборной, что играла с францией и украиной не в России играли те же 4-5 человек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КраснопольИваныч
Ответ Мартинелли
Зато тренеры так востребованы! Ведь у нас сильная тренерская школа!
Конечно! Вон Валерон и сборную тренирует и успешный клуб!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Bartez1986
их там больше, конечно. Видимо, имел ввиду сборников. И либо криво сказал, либо криво написали
Или всё, что за пределами топ-5, для него не Европа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Легато
Ответ Антимосковский
тренеры, кстати, тоже
ну, Валера хоть Майорку потренировал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pztpzhmx66
А как же Хайкин , Кокорин ????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Бельгия, Греция, Кипр, Португалия: Валерий Георгиевич, а мы, что, не Европа?
Или для Карпина "не топ-5" значит "не Европа"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cst Cap
А пока новичок "Зенита" Дружок Барбоскин вызван мной на сбор и присоединится к сб.России, - добавил Валерий Карпин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Berg
так развивайте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий