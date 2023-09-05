Валерий Карпин: «Российские футболисты не востребованы в Европе. У нас там 4 игрока»
Валерий Карпин считает, что российские футболисты не востребованы в Европе.
«Уровень РПЛ и успехи отдельных игроков в Европе – это разные вещи. В Европе у нас Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Это четыре игрока.
Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши игроки востребованы. Сейчас наши футболисты не востребованы», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
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Миранчук Аталанта
Захарян РС
Кузяев Гавр
Черышев Венеция
Кокорин Арис
Оздоев ПАОК
С Италией за ЧМ бодались, хотя там суперсостав был. Единственный прям провальный турнир в 90-е - это ЧЕ 96
+ Филин в бельгийском Эйпен (но мы не знаем, по какому гражданству его туда взяли - Россия, Украина или может быть даже Израиль)
Это если не считать персонажей типа Нойштедтера в Вестерлоо.
Или для Карпина "не топ-5" значит "не Европа"?