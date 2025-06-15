Тео Уолкотт: «Немецкие футболисты очень серьезные, а англичане – не всегда. Поэтому Германия выиграла ЧМ-2014. В матче с Сенегалом казалось, что Англия не настроена серьезно»
Экс-форвард «Арсенала» вспомнил финал молодежного чемпионата Европы 2009 года, где сборная Англии проиграла Германии.
«Было видно, как они подпитывались нашей энергией. Когда они забили первый, потом второй, стало понятно, что они не собираются останавливаться. Они подошли к матчу максимально профессионально – это показывает: если делать все правильно, все получится.
И в итоге они выиграли чемпионат мира [в 2014 году]. Если ты побеждаешь в [молодежном] турнире – кто знает, куда это тебя приведет? В команде всегда нужны победители, на любом уровне.
Немцы очень серьезные, а мы – не всегда. Это то, что нужно менять. Это было видно и в матче против Сенегала (1:3). Казалось, что мы не настроены серьезно – потому что это товарищеский матч, а все уже мыслями в отпуске. Но нужно начать относиться серьезнее – особенно на международном уровне», – сказал Уолкотт.