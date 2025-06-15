Тео Уолкотт: «Немецкие футболисты очень серьезные, а англичане – не всегда. Поэтому Германия выиграла ЧМ-2014. В матче с Сенегалом казалось, что Англия не настроена серьезно»

Тео Уолкотт сравнил менталитет немцев и англичан в футболе.

Экс-форвард «Арсенала » вспомнил финал молодежного чемпионата Европы 2009 года, где сборная Англии проиграла Германии .

«Было видно, как они подпитывались нашей энергией. Когда они забили первый, потом второй, стало понятно, что они не собираются останавливаться. Они подошли к матчу максимально профессионально – это показывает: если делать все правильно, все получится.

И в итоге они выиграли чемпионат мира [в 2014 году]. Если ты побеждаешь в [молодежном] турнире – кто знает, куда это тебя приведет? В команде всегда нужны победители, на любом уровне.

Немцы очень серьезные, а мы – не всегда. Это то, что нужно менять. Это было видно и в матче против Сенегала (1:3). Казалось, что мы не настроены серьезно – потому что это товарищеский матч, а все уже мыслями в отпуске. Но нужно начать относиться серьезнее – особенно на международном уровне», – сказал Уолкотт .