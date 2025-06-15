Гвардиола о «Ювентусе»: «Главный клуб Италии, точно самый популярный. С нетерпением жду новой встречи с ним»

Пеп Гвардиола назвал «Ювентус» главным клубом Италии.

«Манчестер Сити » сыграет с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа КЧМ .

«Мы уже играли против «Ювентуса » в этом сезоне, проиграли в Турине, но теперь у них будет новый тренер. Мы говорим о самой главной команде Италии – возможно, не Европы, но точно самой популярной в Италии.

Этот матч решит, кто займет первое место в группе. «Юве» – невероятная команда с разных точек зрения, я с нетерпением жду новой встречи с ними», – сказал главный тренер «Ман Сити» в интервью Mediaset.