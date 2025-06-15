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Гвардиола о «Ювентусе»: «Главный клуб Италии, точно самый популярный. С нетерпением жду новой встречи с ним»

Пеп Гвардиола назвал «Ювентус» главным клубом Италии.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа КЧМ

«Мы уже играли против «Ювентуса» в этом сезоне, проиграли в Турине, но теперь у них будет новый тренер. Мы говорим о самой главной команде Италии – возможно, не Европы, но точно самой популярной в Италии.

Этот матч решит, кто займет первое место в группе. «Юве» – невероятная команда с разных точек зрения, я с нетерпением жду новой встречи с ними», – сказал главный тренер «Ман Сити» в интервью Mediaset. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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