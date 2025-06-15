Колосков о конфликте Израиля и Ирана: «У ФИФА и УЕФА будет основание запретить домашние игры на территории этих стран, если все продлится до сентября»
Вячеслав Колосков допустил введение мер в отношение сборных Израиля и Ирана.
«Формальные признаки для приостановки игр Ирана и Израиля есть. Но сейчас пауза, никаких игр нет – приостанавливать нечего.
Если все это продлится до сентября, у ФИФА и УЕФА будет основание запретить проведение домашних игр на территории Израиля и Ирана», – сказал бывший вице-президент и член исполкома Международной федерации футбола о конфликте между странами.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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