Экс-девушка Антони считает, что в «МЮ» помогали скрыть нападение на нее, приведшее к смещению силиконового имплантата: «В больнице спросили бы, что произошло»
Бывшая девушка Антони утверждает, что «МЮ» помогал скрыть факты насилия над ней.
В июне стало известно, что в своем заявлении в полицию Габриэла Каваллин указала, будто в январе 2023 года футболист напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата.
Как передает Metropoles, после этого вингер «Манчестер Юнайтед» позвонил сотруднику клуба Даниэле Бертоли. Адвокат Каваллин заявил, что в обязанности Бертолли входит оказание игрокам любого рода помощи, он вроде «консьержа или секретаря».
Именно Бертоли связался с клубным врачом, который в дальнейшем осматривал девушку. По мнению ее представителя, это было сделано «с целью замалчивания произошедшего, для того, чтобы не позволить Габриэле обратиться в больницу или медицинскую клинику, где у нее бы с высокой вероятностью спросили, что произошло или кто на нее напал».
Даниэл Бияльски, адвокат Каваллин, попросил гражданскую полицию Сан-Паулу направить в «МЮ» запрос с целью установления роли Бертоли в событиях того дня. Также он рассчитывает, что полиция запросит видеозаписи из манчестерского отеля, где все произошло.
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