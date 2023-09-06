Бывшая девушка Антони утверждает, что «МЮ» помогал скрыть факты насилия над ней.

В июне стало известно, что в своем заявлении в полицию Габриэла Каваллин указала, будто в январе 2023 года футболист напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата.

Как передает Metropoles, после этого вингер « » позвонил сотруднику клуба Даниэле Бертоли. Адвокат Каваллин заявил, что в обязанности Бертолли входит оказание игрокам любого рода помощи, он вроде «консьержа или секретаря».

Именно Бертоли связался с клубным врачом, который в дальнейшем осматривал девушку. По мнению ее представителя, это было сделано «с целью замалчивания произошедшего, для того, чтобы не позволить Габриэле обратиться в больницу или медицинскую клинику, где у нее бы с высокой вероятностью спросили, что произошло или кто на нее напал».

Даниэл Бияльски, адвокат Каваллин, попросил гражданскую полицию Сан-Паулу направить в «МЮ» запрос с целью установления роли Бертоли в событиях того дня. Также он рассчитывает, что полиция запросит видеозаписи из манчестерского отеля, где все произошло.

«Я дрожала от страха». Антони обвиняют в угрозах и нападении на девушку

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS