Экс-девушка Антони считает, что в «МЮ» помогали скрыть нападение на нее, приведшее к смещению силиконового имплантата: «В больнице спросили бы, что произошло»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника происшествия девушки и спорт Антони Футбол

Бывшая девушка Антони утверждает, что «МЮ» помогал скрыть факты насилия над ней.

В июне стало известно, что в своем заявлении в полицию Габриэла Каваллин указала, будто в январе 2023 года футболист напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата.

Как передает Metropoles, после этого вингер «Манчестер Юнайтед» позвонил сотруднику клуба Даниэле Бертоли. Адвокат Каваллин заявил, что в обязанности Бертолли входит оказание игрокам любого рода помощи, он вроде «консьержа или секретаря».

Именно Бертоли связался с клубным врачом, который в дальнейшем осматривал девушку. По мнению ее представителя, это было сделано «с целью замалчивания произошедшего, для того, чтобы не позволить Габриэле обратиться в больницу или медицинскую клинику, где у нее бы с высокой вероятностью спросили, что произошло или кто на нее напал».

Даниэл Бияльски, адвокат Каваллин, попросил гражданскую полицию Сан-Паулу направить в «МЮ» запрос с целью установления роли Бертоли в событиях того дня. Также он рассчитывает, что полиция запросит видеозаписи из манчестерского отеля, где все произошло.

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37 комментариев

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blаncо
Имплант Габриэлы, поцелуй Рубиалеса, лицензия Мостового, аналитика Заремы - киты, на которых зиждится Спортс.
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-4
+74
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Люблю Марго Робби
Сиська налево , сиська направо
Трамвай переехал вожатую Клаву
+26
-2
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Artem Piatkov
Ну так это посерьёзнее, чем поцелуй Рубиallesа
Ждём отмену половины рабочего и тренерского персонала МЮ

Ну а Тен Хаг красавчик
С его приходом МЮ развалился окончательно:

1) Дисциплины - 0
2) Потенциал Санчо и Антони не раскрыл от слова совсем (хотя у второго, похоже, криминальный раскрылся)
3) Игры у команды как не было, так и нет
+32
-9
+23
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Водяра
Ответ blаncо
Имплант Габриэлы, поцелуй Рубиалеса, лицензия Мостового, аналитика Заремы - киты, на которых зиждится Спортс.
Забыли про минет Алвеса.
+16
0
+16
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ЛыСъ
Ответ blаncо
Имплант Габриэлы, поцелуй Рубиалеса, лицензия Мостового, аналитика Заремы - киты, на которых зиждится Спортс.
И медиалига эта 🤮, прости Господи
+12
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+11
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Ночной кошмар Логинова
ИмплАнтони
+10
-3
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Гусеконь
Ответ Artem Piatkov
Ну так это посерьёзнее, чем поцелуй Рубиallesа Ждём отмену половины рабочего и тренерского персонала МЮ Ну а Тен Хаг красавчик С его приходом МЮ развалился окончательно: 1) Дисциплины - 0 2) Потенциал Санчо и Антони не раскрыл от слова совсем (хотя у второго, похоже, криминальный раскрылся) 3) Игры у команды как не было, так и нет
я ж говорил проклятое место, а ты "руки из жопы, руки из жопы" (с)
+6
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+5
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карабашка
Надеюсь скоро введут новую уголовную статью в УК за смещение импланта.
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Растиньяк
имплант сместил мозг
+8
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red hikkikomori
Ещё бы Мерто туда приплести, чтобы его тоже отменили и уволили)
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fbd
Кстати, а вот ее имплант - где он сейчас?
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Роман Гущин
Если только один поцелуй Рубиалеса столько шуму наделал, то смещённые импланты вообще могут привести к запрету этого адского) футбола.
+3
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KKA
Ответ Роман Гущин
Если только один поцелуй Рубиалеса столько шуму наделал, то смещённые импланты вообще могут привести к запрету этого адского) футбола.
Скажу больше ,могут привести к тектоническим сдвигам в мире)
+2
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гилберт
Ответ Artem Piatkov
Ну так это посерьёзнее, чем поцелуй Рубиallesа Ждём отмену половины рабочего и тренерского персонала МЮ Ну а Тен Хаг красавчик С его приходом МЮ развалился окончательно: 1) Дисциплины - 0 2) Потенциал Санчо и Антони не раскрыл от слова совсем (хотя у второго, похоже, криминальный раскрылся) 3) Игры у команды как не было, так и нет
А зачем МЮ игра? Чтобы веселить народ игра не нужна.
+3
-1
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Eric_Cartman
Денег опой жуй, а выбрал силиконовую 🤣
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Stretford End
думаю что Пелистри пора начинать себя на основу настраивать
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Леонид Ботвинник
Ответ blаncо
Имплант Габриэлы, поцелуй Рубиалеса, лицензия Мостового, аналитика Заремы - киты, на которых зиждится Спортс.
Про стул забыл ))😜
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Van Bas Ten
Ответ blаncо
Имплант Габриэлы, поцелуй Рубиалеса, лицензия Мостового, аналитика Заремы - киты, на которых зиждится Спортс.
я имплантант переверну..
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Papa Il
Вот раньше было время, выбитые зубы, синяки на пол лица, порезы и сломанные рёбра жалко было этих женщин, а сейчас смещение силиконового импланта☹️ даже смешно не много
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charly001
Ответ Stretford End
думаю что Пелистри пора начинать себя на основу настраивать
Так от него больше пользы было бы если б его столько наигрывали как Антони и Санчо
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Lina ninnen
Заговор против МЮ, у ни одного топ клуба Англии не было таких скандалов с девушками, сливают дьяволов во второй див
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ЛыСъ
А чего только сейчас все всплыло?
Она еще полгода надеялась, что он женится на ней?
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charly001
Ответ Waititi
Если МЮ в этом замешан, поплывет МЮ в дальнее плавание.
Откупятся , как сити с махинациями
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Ramil Mustafin
Хетафе уже ждёт
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hasanbeno195@icloud.com
К сожалению людям это интереснее, чем настоящие спортивные новости(
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