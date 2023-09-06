«МЮ» об обвинениях Антони в домашнем насилии: «Клуб принял их к сведению и не будет давать комментариев до получения дополнительной информации. Мы серьезно относимся к этому вопросу»
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением относительно ситуации вокруг Антони.
Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста «Манчестер Юнайтед» в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.
Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.
«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и учел, что полиция проводит расследование. До получения дополнительной информации клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев.
Клуб серьезно относится к этому вопросу, принимая во внимание то, как могут повлиять эти обвинения и последующие сообщения на пострадавших от насилия», – говорится в заявлении «Юнайтед».
Антони исключен из сборной Бразилии «в целях защиты предполагаемой жертвы» домашнего насилия. Жезус вызван вместо вингера «МЮ»
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
До сих пор неясно как покажут себя Хейлунд и Маунт, Марсьяль как всегда травматичен... Остаётся только Рэшфорд в атаке ( Гарначо нестабилен)
«Манчестер Юнайтед» сопротивляется призывам исключить Антони из команды.
🤣🤣🤣 ну конечно сопротивляется, столько денег отвалили за него. Это же не Гриня, это другое !
Я бы ещё понял если бы обвиняли Бруно или Рашфорда)
А отсутствие Антони это наоборот - усиление
Адьос нормальная жизнь
Здравствуй куче геморроя из-за проститутка с надутыми губами и титьками
Антони в начале ТО 50 стоил, его за 80 вместе с Мартинесом отдавать собирались
То, что Мерто облажался - не вина Тен Хага)