«МЮ» об обвинениях Антони в домашнем насилии: «Клуб принял их к сведению и не будет давать комментариев до получения дополнительной информации. Мы серьезно относимся к этому вопросу»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Антони Футбол

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением относительно ситуации вокруг Антони.

Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста «Манчестер Юнайтед» в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм. 

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование

«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и учел, что полиция проводит расследование. До получения дополнительной информации клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев.

Клуб серьезно относится к этому вопросу, принимая во внимание то, как могут повлиять эти обвинения и последующие сообщения на пострадавших от насилия», – говорится в заявлении «Юнайтед».

Антони исключен из сборной Бразилии «в целях защиты предполагаемой жертвы» домашнего насилия. Жезус вызван вместо вингера «МЮ»

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74 комментария

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Холанд 7
100 миллионов в трубу принято
+79
-3
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Отец Абду
МЮ за месяц может избавится от 3 игроков навсегда: Гринвуд, Санчо, скоро в этот список попадёт Антони

До сих пор неясно как покажут себя Хейлунд и Маунт, Марсьяль как всегда травматичен... Остаётся только Рэшфорд в атаке ( Гарначо нестабилен)
+36
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Роббен_травмостойкий
Ответ Холанд 7
100 миллионов в трубу принято
Было и до скандала понятно, ведь
+29
-1
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TravenS
Ответ f_L_ake
Короче, в Англии появилась рабочая тема, как конкурентов сливать: - найти лидера клуба-соперника - обвинить его в домашнем насилии - отстранить до время окончания внутреннего расследования - посмотреть, кто там следующий в таблице
Конкретно в МЮ) в адекватных клубах играют Бен-Йеддеры и ничего)
+21
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кэпко
Ответ Холанд 7
100 миллионов в трубу принято
100 за спиннера + 80 Санчо. минус 180кк за 2 года на правом фланге ай блааа..
+17
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Руслан1313
🚨🌕 Джеймс Дакер, The Telegraph:

«Манчестер Юнайтед» сопротивляется призывам исключить Антони из команды.

🤣🤣🤣 ну конечно сопротивляется, столько денег отвалили за него. Это же не Гриня, это другое !
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Артур Ганненко
Ответ Jlaw
Мне кажется за своего любимчика должен отвечать ТенХаг
Тен Хааг должен отвечать за то, что настоял чтобы за такое дерево 100 лямов отвалили (теперь денег не хватает на более нужных игроков). За нефутбольные вещи тренер не в ответе
+9
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Полуэктов Пётр
Ответ Холанд 7
100 миллионов в трубу принято
Да честно говоря, там что насилие, что нет его... Антони на эти деньги и близко не играет(
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Максим Черкашин
Ответ Отец Абду
МЮ за месяц может избавится от 3 игроков навсегда: Гринвуд, Санчо, скоро в этот список попадёт Антони До сих пор неясно как покажут себя Хейлунд и Маунт, Марсьяль как всегда травматичен... Остаётся только Рэшфорд в атаке ( Гарначо нестабилен)
Боже я думал Марсиаля уже в команде нет. А он выходит в основе с Арсеналом.:(((((
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BARCA_10
Кто там сегодня на главной просил хотя бы сегодня без новостей про МЮ?)))
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City 100 points
У игроков маню в днк насилие против женщин.
+18
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Jlaw
Мне кажется за своего любимчика должен отвечать ТенХаг
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red hikkikomori
Ответ f_L_ake
Короче, в Англии появилась рабочая тема, как конкурентов сливать: - найти лидера клуба-соперника - обвинить его в домашнем насилии - отстранить до время окончания внутреннего расследования - посмотреть, кто там следующий в таблице
Антони - лидер МЮ, смешно)
Я бы ещё понял если бы обвиняли Бруно или Рашфорда)
А отсутствие Антони это наоборот - усиление
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Злая Какшка
почти 100 лямов за Антони это ли не изнасилование бюджета ?
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Liquidozz
Ответ City 100 points
У игроков маню в днк насилие против женщин.
Только у правых вингеров
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Владимир Владимир
Адьос карьера
Адьос нормальная жизнь
Здравствуй куче геморроя из-за проститутка с надутыми губами и титьками
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Nice_Fellow
Корректность и осторожность - это хорошо, но хочется, чтобы клуб иногда РЕШАЛ. Гринвуд - будем полгода общественное мнение изучать, Антони - посмотрим, любое подписание - сага на все трансферное окно. Проблема в том, что нынешний МЮ вечно отталкивается от внешних факторов - общественного мнения, отношений с игроком, политики других клубов, а не гнет свою четкую линию. Учитывать все вышеуказанное важно, но сейчас у МЮ просто нет идентичности. Уже у Тоттенхэма ее больше чем у МЮ.
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Слутск Халлского
Ждём комментариев от Хетафе
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Чёрный тюльпан
Ответ Руслан1313
🚨🌕 Джеймс Дакер, The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» сопротивляется призывам исключить Антони из команды. 🤣🤣🤣 ну конечно сопротивляется, столько денег отвалили за него. Это же не Гриня, это другое !
Так они до этого Магуайра из передряги в Греции вытащили, когда этот английский дегенерат-алкоголик сперва полез к другому алкашу, который что-то сказанул про его сестру, а после на подмогу пришла греческая полиция, причём человек 5-6 там было, так Харри начал с этой толпой рубиться, что есть даже фото, как он половину из них повалил своей 100-килограммовой тушей на землю. Повезло, что это не какой-то вышибала из клуба, а профессиональный футболист МЮ и сборной Англии, так бы упаковали его, отметелили в изоляторе, а после ещё и посадили на пару лет. А будь этот баран в штатах, то вообще бы застрелил на месте.
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Чёрный тюльпан
Ответ Артур Ганненко
Тен Хааг должен отвечать за то, что настоял чтобы за такое дерево 100 лямов отвалили (теперь денег не хватает на более нужных игроков). За нефутбольные вещи тренер не в ответе
Как раз в ответе, потому что данный эпизод случился ещё во время его выступления за Аякс, а тренер о таких вещих знать был обязан, но коль в Амстердаме историю замяли, то пусть часть бабок за трансфер возвращают вместе с тен Хагом, подсунув бракованный товар.
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Ten Hug
Ответ Артур Ганненко
Тен Хааг должен отвечать за то, что настоял чтобы за такое дерево 100 лямов отвалили (теперь денег не хватает на более нужных игроков). За нефутбольные вещи тренер не в ответе
А как он должен отвечать за переговорщиков МЮ ?
Антони в начале ТО 50 стоил, его за 80 вместе с Мартинесом отдавать собирались

То, что Мерто облажался - не вина Тен Хага)
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Чёрный тюльпан
Ответ Nice_Fellow
Корректность и осторожность - это хорошо, но хочется, чтобы клуб иногда РЕШАЛ. Гринвуд - будем полгода общественное мнение изучать, Антони - посмотрим, любое подписание - сага на все трансферное окно. Проблема в том, что нынешний МЮ вечно отталкивается от внешних факторов - общественного мнения, отношений с игроком, политики других клубов, а не гнет свою четкую линию. Учитывать все вышеуказанное важно, но сейчас у МЮ просто нет идентичности. Уже у Тоттенхэма ее больше чем у МЮ.
А какая должна быть идентичность в таких вопросах? Клуб (публичная компания) думает в первую очередь о минимизации рисков для себя и своих акционеров/спонсоров. Они должны, как бараны, выйти и сказать, что клали на всех болт, а Арнольд его вообще должен из штанов вытащить и вертолётик показать журналистам? Ну тогда пусть не удивляются, что после такого выступления на клуб и всё, что с ним связано, выльются цистерны говна, которые он не сможет переварить. Спонсоры быстренько разорвут в одностороннем порядке соглашения, потому что это нестандартная ситуация, которая всегда закладывается в соглашениях, что можно разорвать соглашение при риске определённых последствий, а владельцы попытаются быстро реализовать клуб на бирже, хотя сильно потеряют конечно. В итоге клуб даже покупать никто не захочет с такой репутацией. Всё они правильно делают, без каких-либо категоричных заявлений, что Антонина - классный парень, никого не бил, а всё это происки ортодоксальных феминисток и его бывшей пассии, которая захотела хайпануть и подзаработать деньжат на острой теме, ведь тогда бразилец играл за Аякс, а тут он уже игрок МЮ, который и в популярности и в состоянии прибавил заметно, а она никому не нужна, так ещё и диджейка заштатная, которая три копейки получает со своей музыки, но и наоборот его не поласкают, потому что это их сотрудник, за которого 94 млн. отвалили на минуточку, а ещё зарплату под конец каждой недели в виде 200 тыс. фунтов выплачивают.
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Руслан1313
Ответ Stretford End
ну так ты же скопипейстил это ))
Последний абзац моих рук дело😎, остальное Джеймс Дакер помог😁
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Ten Hug
Ответ Ice Vorya
Как по мне, Гарначо не то, что нестабилен, а просто не пригоден к игре в топ-6, зато хайпа вокруг него море
Ему 19 лет, еще наберет форму :)
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stroozh
Походу уйдет в пару к Гринвуду в Хетафе
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