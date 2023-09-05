«Локомотив» о словах Карпина про Пиняева: «Сергей в отличной физической форме – это говорят фитнес-показатели. Тренировки через боль исключены»

«Локомотив» прокомментировал слова Валерия Карпина про Сергея Пиняева.

Главный тренер сборной России заявил, что футболист играет за «Локо» через боль.

«С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углубленные медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления, и только потом он вернулся на поле.

С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчеты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды. Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми. Буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него.

После матча с «Балтикой» нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса.

Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды.

Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль, в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнес-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», – сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

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