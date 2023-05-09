Галактионов о травме Пиняева: «Он должен выйти в общую группу. Форсирования точно не будет, нам важно исключить все риски»
Михаил Галактионов рассказал о ситуации с травмой форварда Сергея Пиняева.
18-летний игрок «Локомотива» получил травму в матче 24-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). После этого он пропустил 2 матча.
В 27-м туре железнодорожники 14 мая в Самаре сыграют с «Крыльями Советов».
«Пиняев должен выйти в общую группу. Он уже планомерно готовится, будем надеяться.
Форсирования точно не будет. Нам важен полностью здоровый игрок, чтобы исключить все риски.
Решение о его участии в следующем матче будет принято на неделе», – сказал главный тренер «Локомотива».
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