Галактионов о травме Пиняева: «Он должен выйти в общую группу. Форсирования точно не будет, нам важно исключить все риски»

Теги Локомотив премьер-лига Россия травмы Михаил Галактионов ТАСС Сергей Пиняев Футбол

Михаил Галактионов рассказал о ситуации с травмой форварда Сергея Пиняева.

18-летний игрок «Локомотива» получил травму в матче 24-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). После этого он пропустил 2 матча. 

В 27-м туре железнодорожники 14 мая в Самаре сыграют с «Крыльями Советов».

«Пиняев должен выйти в общую группу. Он уже планомерно готовится, будем надеяться.

Форсирования точно не будет. Нам важен полностью здоровый игрок, чтобы исключить все риски.

Решение о его участии в следующем матче будет принято на неделе», – сказал главный тренер «Локомотива».

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2 комментария

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listaiefir
можно и поберечь
+4
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+4
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sega megabitovich
да и смысла то особого нет, Оренбург наверно максимум если догоним 🤔
0
0
0
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