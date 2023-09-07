У России 1 победа и 4 ничьих за последние 5 матчей. Команда Карпина не проигрывает с 2021 года
Сборная России продлила серию без поражений до 6 матчей.
Команда Валерия Карпина сегодня сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1).
В последний раз Россия проигрывала 14 ноября 2021 года – Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.
С тех пор она провела 6 матчей – 2 победы, 4 ничьих. Следует отметить, что за последние 5 встреч обыграть удалось лишь Ирак (2:0).
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Глупо брать в зачет эту игру, как основной команды
А как в целом он смотрелся? Кого ещё можно отметить? Игру не смотрел, в ВК комментаторы пишут, что только Агацев, Салтыков и Оганесян норм смотрелись
Мы это поняли только сейчас...
Это тихий ужас!
Других слов не подберу