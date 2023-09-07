У России 1 победа и 4 ничьих за последние 5 матчей. Команда Карпина не проигрывает с 2021 года

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин олимпийская сборная Египта Футбол

Сборная России продлила серию без поражений до 6 матчей.

Команда Валерия Карпина сегодня сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1).

В последний раз Россия проигрывала 14 ноября 2021 года – Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

С тех пор она провела 6 матчей – 2 победы, 4 ничьих. Следует отметить, что за последние 5 встреч обыграть удалось лишь Ирак (2:0).

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36 комментариев

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Жечка Дырова
Два года не проигрываем, как вам хейтеры?
+55
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+55
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Злой Руся
И не нужно приравнивать эту команду, которая сегодня играла, к основной команде Сборной.
Глупо брать в зачет эту игру, как основной команды
+16
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Roman
Оганесян, наверное, первый в истории игрок Оренбурга, который забил за сборную России)
А как в целом он смотрелся? Кого ещё можно отметить? Игру не смотрел, в ВК комментаторы пишут, что только Агацев, Салтыков и Оганесян норм смотрелись
+7
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+7
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TaR
Ответ Злой Руся
И не нужно приравнивать эту команду, которая сегодня играла, к основной команде Сборной. Глупо брать в зачет эту игру, как основной команды
Но согласитесь что это была хорошая подготовка к дальнейшим матчам 😂
+5
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xomamb
Стас, ты космос!
Мы это поняли только сейчас...
+4
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Михаил Опякин
Игра была равна
+4
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okkervil
Ну кабы ещё и тут проигрывали, с такими- то грандами....
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Uragan
Ответ Жечка Дырова
Два года не проигрываем, как вам хейтеры?
Отрицательный рост
+2
0
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Ярик01
Ответ Roman
Оганесян, наверное, первый в истории игрок Оренбурга, который забил за сборную России) А как в целом он смотрелся? Кого ещё можно отметить? Игру не смотрел, в ВК комментаторы пишут, что только Агацев, Салтыков и Оганесян норм смотрелись
Вратарь спас ничью Оганесян хорошо смотрелся, Салтыков и косячил в чужой штрафной, но тоже заметен был
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Злой Руся
И вот это вот наша молодежка????
Это тихий ужас!
Других слов не подберу
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Честный контроль
Всего за каких то пару лет Валера смог слепить из когда-то добротной и конкурентной сборной, вялотекущую шизофрению. "Профессионал"!
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Манковский
Вот оно главное достижение и наследние которое оставит Володя - российский футбол поднял с колен, при нём сборная не проигрывала несколько лет :D :D :D
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tolobas
Португальцы с похожими результатами ЧЕ выигрывали
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antiginer
Просится в заголовок:..,играя с откровенным г*****
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T622222
Достижение )))
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Pertinax Gandi
Просто монстры!
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гилберт
Все как в Камеди клаб и говорили.
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9wkbc9rjcb
Нормально сыграли на своем уровне с Египтом 23, другого не ждал, отскочили уже плюс, Валерке в следующий раз 100 деревьев вызывать надо, 40 маловато, тогда порвем всех.
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Честный контроль
Ответ Roman
Оганесян, наверное, первый в истории игрок Оренбурга, который забил за сборную России) А как в целом он смотрелся? Кого ещё можно отметить? Игру не смотрел, в ВК комментаторы пишут, что только Агацев, Салтыков и Оганесян норм смотрелись
Ермаков еще прилично сыграл.
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Артем Русанов
Молодцы 👏
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p7hjhk9r9q
Дак она и не играла 2 года
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&_Bishep_&
Боюсь, что рекорд улучшать мы сможем еще долгие годы.
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Мансур Абдрахимов
Предлагаю расформировать всех и все́ и начать с нуля и звать максимум 20 человек.
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кулибали
Красная машина
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gzot11
А если совсем не играть, то вообще будем непобедимыми. Ха, утритесь, еврпейцы!
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