Властимил Петржела: «Российская молодежь не сильнее египетской, не удивлюсь, если проиграют. Уровень упал из-за отстранения»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Властимил Петржела товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Футбол

Властимил Петржела не уверен в победе России над олимпийской сборной Египта.

«Сейчас российская футбольная молодежь не сильнее египетской. Поэтому я не удивлюсь, если сборная России проиграет Египту.

Россиянам не хватает соперничества с европейскими командами. Из-за отстранения уровень игроков сборной России упал», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Сборная России проведет товарищеский матч против олимпийской сборной Египта 7 сентября в Суэце.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Прошёл год или два после отстранения, новое поколение ещё не выросло. Где уровень молодёжи упал. Он просто слабый
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечный Хрюн
Для журналиста который постоянно звонит этому клоуну в аду будет отдельный котел😀😀😀
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
неплохих молодых российских игроков сейчас как раз-таки и хватает
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uef@
Ответ azax
Уровень остался таким же, каким и был - слабым.
Все что не топ-уровень это слабый уровень?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
Да Юрий Валентинович и 1 справится. Чё не сильней то.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt39
Бред.... А то у Египта молодёж прям нарасхват в академиях Сити, да Барселоны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azax
Уровень остался таким же, каким и был - слабым.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xyg2rdwzx4
Ответ Вечный Хрюн
Для журналиста который постоянно звонит этому клоуну в аду будет отдельный котел😀😀😀
По сравнению с тем журналистом, который звонит Зареме, этот просто агнец божий)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий