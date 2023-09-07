Властимил Петржела: «Российская молодежь не сильнее египетской, не удивлюсь, если проиграют. Уровень упал из-за отстранения»
Властимил Петржела не уверен в победе России над олимпийской сборной Египта.
«Сейчас российская футбольная молодежь не сильнее египетской. Поэтому я не удивлюсь, если сборная России проиграет Египту.
Россиянам не хватает соперничества с европейскими командами. Из-за отстранения уровень игроков сборной России упал», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Сборная России проведет товарищеский матч против олимпийской сборной Египта 7 сентября в Суэце.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Первый канал.
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