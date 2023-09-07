Зарплата Чалханоглу в «Интере» – 6,5 млн евро в год. Лаутаро и Тюрам получают по 6 млн, Мхитарян – 3,8 млн

Хакан Чалханоглу зарабатывает в «Интере» больше всех.

Как передает Calcio e Finanza, турецкий полузащитник получает 6,5 млн евро в год. Зарплата от 6 млн и выше также у и .

Суммарно «нерадзурри» тратят на оплату труда футболистов 117,8 млн евро (70,95 млн за вычетом налогов).

В первую десятку по зарплатам попали:

1. – 6,5 млн евро (12,03 до уплаты налогов);

2-3. Лаутаро Мартинес – 6 млн евро (7,86);

2-3. Маркус Тюрам – 6 млн евро (11,1);

4. – 5,5 млн евро (10,18);

5. – 5 млн евро (7,9);

6. Николо Барелла – 4,5 млн евро (8,33);

7-8. Стефан де Врей – 3,8 млн евро (7,03);

7-8. Генрих Мхитарян – 3,8 млн евро (4,98);

9-10. Давиде Фраттези – 3 млн евро (5,55);

9-10. Марко Арнаутович – 3 млн евро (3,93).

Погба получает 8 млн евро в год – больше всех в «Ювентусе». Рабьо и Влахович – в топ-3

У Леау самая высокая зарплата в «Милане» – 5 млн евро в год. Пулишич, Лофтус-Чик и Тео получают по 4

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