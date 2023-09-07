Зарплата Чалханоглу в «Интере» – 6,5 млн евро в год. Лаутаро и Тюрам получают по 6 млн, Мхитарян – 3,8 млн

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Хакан Чалханоглу зарабатывает в «Интере» больше всех.

Как передает Calcio e Finanza, турецкий полузащитник получает 6,5 млн евро в год. Зарплата от 6 млн и выше также у Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама.

Суммарно «нерадзурри» тратят на оплату труда футболистов 117,8 млн евро (70,95 млн за вычетом налогов).

В первую десятку по зарплатам попали:

1. Хакан Чалханоглу – 6,5 млн евро (12,03 до уплаты налогов);

2-3. Лаутаро Мартинес – 6 млн евро (7,86);

2-3. Маркус Тюрам – 6 млн евро (11,1);

4. Алессандро Бастони – 5,5 млн евро (10,18);

5. Бенжамен Павар – 5 млн евро (7,9);

6. Николо Барелла – 4,5 млн евро (8,33);

7-8. Стефан де Врей – 3,8 млн евро (7,03);

7-8. Генрих Мхитарян – 3,8 млн евро (4,98);

9-10. Давиде Фраттези – 3 млн евро (5,55);

9-10. Марко Арнаутович – 3 млн евро (3,93).

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10 комментариев

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Кира Найтли
Ответ elvis22 gnom
Чалханоглу в Милане был атакующим игроком, а в Интере Мальдини сделал его опорником. П.с. армяне всегда так пристально следят за карьерой турецких игроков?)
Мальдини?
+2
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Сэр-НеХер
Я правильно понимаю, что не граждане Евросоюза платят гораздо меньшие налоги или есть другая причина такой разницы в зарплате до налогов ?
0
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Direct free kick
Немного статистики
Хакан в Интере: 98 матчей 13 голов (из них 6 с пенальти), 548 мин/гол
Хакан в Милане: 172 матча, 32 гола (из них 2 с пенальти), 405 мин/гол
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ya_za_ac_milan
Жаль конечно, что Мальдини профукал Хакана. На ЗП деньги зажал, а на дорогую аренду Диаса, покупку Де Кетеларе за 36,5 млн, Адли за 10 млн нет. Прям тонну денег потеряли. Хакан нам бы ещё верой и правдой послужил бы. Ошибка ценой в 50 лямов. Не удивлюсь что Интер его ещё и продаст потом за 30-40 млн.
Задаром усилил конкурента. Хакан хорошо пробивает штрафные и пенальти, а у Милана до сих пор беда со стандартами. Гений Паоло конечно, спасибо за твои труды, ты Милан почти угробил.
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Schiaff1no
Ответ Сэр-НеХер
Я правильно понимаю, что не граждане Евросоюза платят гораздо меньшие налоги или есть другая причина такой разницы в зарплате до налогов ?
Налоговые льготы для переходящих из-за пределов Италии. Только 50% облагаются налогом
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Давид Agabekyan
Ответ elvis22 gnom
Чалханоглу в Милане был атакующим игроком, а в Интере Мальдини сделал его опорником. П.с. армяне всегда так пристально следят за карьерой турецких игроков?)
Причём армяне? Он болельщик Милана, который обиделся на песню болельщиков Интера
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