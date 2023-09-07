Зарплата Чалханоглу в «Интере» – 6,5 млн евро в год. Лаутаро и Тюрам получают по 6 млн, Мхитарян – 3,8 млн
Хакан Чалханоглу зарабатывает в «Интере» больше всех.
Как передает Calcio e Finanza, турецкий полузащитник получает 6,5 млн евро в год. Зарплата от 6 млн и выше также у Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама.
Суммарно «нерадзурри» тратят на оплату труда футболистов 117,8 млн евро (70,95 млн за вычетом налогов).
В первую десятку по зарплатам попали:
1. Хакан Чалханоглу – 6,5 млн евро (12,03 до уплаты налогов);
2-3. Лаутаро Мартинес – 6 млн евро (7,86);
2-3. Маркус Тюрам – 6 млн евро (11,1);
4. Алессандро Бастони – 5,5 млн евро (10,18);
5. Бенжамен Павар – 5 млн евро (7,9);
6. Николо Барелла – 4,5 млн евро (8,33);
7-8. Стефан де Врей – 3,8 млн евро (7,03);
7-8. Генрих Мхитарян – 3,8 млн евро (4,98);
9-10. Давиде Фраттези – 3 млн евро (5,55);
9-10. Марко Арнаутович – 3 млн евро (3,93).
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Хакан в Интере: 98 матчей 13 голов (из них 6 с пенальти), 548 мин/гол
Хакан в Милане: 172 матча, 32 гола (из них 2 с пенальти), 405 мин/гол
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Задаром усилил конкурента. Хакан хорошо пробивает штрафные и пенальти, а у Милана до сих пор беда со стандартами. Гений Паоло конечно, спасибо за твои труды, ты Милан почти угробил.