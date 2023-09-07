Погба получает 8 млн евро в год – больше всех в «Ювентусе». Рабьо и Влахович – в топ-3
Поль Погба – самый высокооплачиваемый футболист «Ювентуса».
По данным Calcio e Finanza, полузащитник зарабатывает 8 млн евро в год после уплаты налогов.
Еще два игрока, хавбек Адриен Рабьо и форвард Душан Влахович, получают по 7 млн евро.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Поль Погба – 8 млн евро (10,48 до уплаты налогов);
2-3. Адриен Рабьо – 7 млн евро (9,17);
2-3. Душан Влахович – 7 млн евро (12,95);
4. Войчех Шченсны – 6,5 млн евро (12,03);
5. Алекс Сандро – 6 млн евро (11,1);
6-7. Глейсон Бремер – 5 млн евро (9,25);
6-7. Федерико Кьеза – 5 млн евро (9,25);
8. Данило – 4 млн евро (5,24);
9-10. Даниэле Ругани – 3,5 млн евро (6,48);
9-10. Аркадиуш Милик – 3,5 млн евро (4,59).
Суммарно «Ювентус» тратит на зарплаты 121,4 млн евро в год (75,1 чистыми).
В Италии – новый налог на зарплаты. Теперь в Серию А легче заманить топов
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Влахович даже на 1 млн не играет
Погба это некомпетентность менеджмента
Милик - его нет, также как и 3.5 в бюджете