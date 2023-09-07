Поль Погба – самый высокооплачиваемый футболист «Ювентуса».

По данным Calcio e Finanza, полузащитник зарабатывает 8 млн евро в год после уплаты налогов.

Еще два игрока, хавбек Адриен Рабьо и форвард Душан Влахович, получают по 7 млн евро.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. – 8 млн евро (10,48 до уплаты налогов);

2-3. – 7 млн евро (9,17);

2-3. – 7 млн евро (12,95);

4. – 6,5 млн евро (12,03);

5. Алекс Сандро – 6 млн евро (11,1);

6-7. Глейсон Бремер – 5 млн евро (9,25);

6-7. – 5 млн евро (9,25);

8. Данило – 4 млн евро (5,24);

9-10. Даниэле Ругани – 3,5 млн евро (6,48);

9-10. Аркадиуш Милик – 3,5 млн евро (4,59).

Суммарно «Ювентус» тратит на зарплаты 121,4 млн евро в год (75,1 чистыми).

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