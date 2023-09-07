Погба получает 8 млн евро в год – больше всех в «Ювентусе». Рабьо и Влахович – в топ-3

Теги Ювентус Войчех Шченсны Поль Погба Данило Алекс Сандро Адриен Рабьо Аркадиуш Милик Даниэле Ругани Душан Влахович Федерико Кьеза Бремер деньги Футбол

Поль Погба – самый высокооплачиваемый футболист «Ювентуса».

По данным Calcio e Finanza, полузащитник зарабатывает 8 млн евро в год после уплаты налогов.

Еще два игрока, хавбек Адриен Рабьо и форвард Душан Влахович, получают по 7 млн евро.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Поль Погба – 8 млн евро (10,48 до уплаты налогов);

2-3. Адриен Рабьо – 7 млн евро (9,17);

2-3. Душан Влахович – 7 млн евро (12,95);

4. Войчех Шченсны – 6,5 млн евро (12,03);

5. Алекс Сандро – 6 млн евро (11,1);

6-7. Глейсон Бремер – 5 млн евро (9,25);

6-7. Федерико Кьеза – 5 млн евро (9,25);

8. Данило – 4 млн евро (5,24);

9-10. Даниэле Ругани – 3,5 млн евро (6,48);

9-10. Аркадиуш Милик – 3,5 млн евро (4,59).

Суммарно «Ювентус» тратит на зарплаты 121,4 млн евро в год (75,1 чистыми).

В Италии – новый налог на зарплаты. Теперь в Серию А легче заманить топов

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42 комментария

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Evgeny Trifonov
самый дорогой манекен с причёской. после 2018 вообще прекратил играть
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Born is the King
В Италии какая то своя налоговая система походу или это такая льгота для излишне загорелых
+22
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Фанат спорта01
почему налоги для всех разные?
+13
0
+13
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Kubinec_
Ответ Никита Алексеев
Ругани 3,5 - это тоже жестко, человек уровень потерял лет 5-6 назад
а был ли это уровень?
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ТТХ не фарм клуб
Как можно было не избавиться от Сандно летом? Ювентус не перестаёт удивлять своей тупостью на трансферном рынке
+9
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Никита Алексеев
Ругани 3,5 - это тоже жестко, человек уровень потерял лет 5-6 назад
+8
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Иван Иванов
Ответ Фанат спорта01
почему налоги для всех разные?
Для иностранцев вроде специально сделали мягкий налог, чтобы они приезжали в Италию, т.к. в противном случае Италия на данный момент просто не в состоянии конкурировать с Англией, Германией и Испанией.
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Alex Del-Piero
Ответ ТТХ не фарм клуб
Как можно было не избавиться от Сандно летом? Ювентус не перестаёт удивлять своей тупостью на трансферном рынке
Ну да, это же так легко иззбавиться от никому не нужного чувака с конской личкой, который по факту уже бывший футболист
+6
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Сергей Петлин
Ответ Заяцволк
Ага, много, говорите ? При такой нищебродской зарплате Поль только на четвёртый год контракта сможет купить машину как у Икарди. Не стыдно возмущаться ?
При таких ценах на транспорт на барбера не останется.. Не понимаю Джунтоли, который хочет пересмотреть ему зп на понижение. Попахивает расизмом
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Сергей Петлин
Надеюсь следующим летом на выход пойдут Аллегри, Щенсны, Сандро, Погба, Де Шильо, можно и Ругани заодно, лучше уж молодого подтянуть, всё равно Даниэле не играет толком.
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Kubinec_
из всего топа только Даня отрабатывает полностью контракт
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mj23.net
Погба сначала принес мешок денег Юве, а теперь сам же постепенно из него берет))) В выигрыше короче только его агенты останутся, которые наварились видимо два раза.
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Сергей Петлин
Ответ ТТХ не фарм клуб
Как можно было не избавиться от Сандно летом? Ювентус не перестаёт удивлять своей тупостью на трансферном рынке
Там по-моему была опция продления контракта при условии проведения определённого количества матчей и естественно физрук её активировал, держа мёртвого Сандро в составе, а Гатти маринуя на лавке. Что в этом сезоне продолжилось. Так что клуб вынужден был его продлить на сезон..
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Гномович!
по сравнению с этими, Роналду играл бесплатно.
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Александр Храмкин
Ответ ТТХ не фарм клуб
Как можно было не избавиться от Сандно летом? Ювентус не перестаёт удивлять своей тупостью на трансферном рынке
С такой зарплатой, можно только надеяться, что его заберут арабы
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ArnoNeputevy
Самый полезный игрок. Как раньше Азар в "Реале".
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Akyl Alibaev
Щесны и Сандро можно было слить
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Killiannnn
Ругани просто феномен, резервист с такой личкой, никогда не был игроком основы, но и никогда не рассматривался на уход.
Влахович даже на 1 млн не играет
Погба это некомпетентность менеджмента
Милик - его нет, также как и 3.5 в бюджете
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Killiannnn
Ответ ТТХ не фарм клуб
Как можно было не избавиться от Сандно летом? Ювентус не перестаёт удивлять своей тупостью на трансферном рынке
Не нашли замену
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<~Inter~>
откуда у Влаховича, Сандро и Шчесны такая зарплата? Погба с Рабьо бесплатно приходили и им как всем дали больше, но этим троим за что такие контракты
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Schiaff1no
Ответ Фанат спорта01
почему налоги для всех разные?
Декрет о росте. Налогом облагается только 50% зарплаты игроков приходящих из-за рубежа
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Антон Абд
ругани и Сандро ,это конечно гон
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Кулёс
не Поль Погба, а Поль Азар - 4-ый брат
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Le Tallec
Проба в отличие от Балотелли, молодец, конечно ))
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Сергей Петлин
Ответ Autumn rain
Ругани 3,5 млн? Ругани?! Нет слов, но при этом переговоры хотят провести по уменьшению зарплаты Гатти, которая 1,8 млн...
Наоборот ему хотят больше дать и продлить
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