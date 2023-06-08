Игнатова могут отстранить на 3-6 месяцев из-за спора с агентом Маньяковым. «Спартак» поддерживает хавбека юридически

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС происшествия Александр Маньяков агенты Михаил Игнатов деньги Футбол

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов может получить дисквалификацию на срок до 6 месяцев.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», дисквалифицировать 23-летнего игрока требует агент Александр Маньяков. В 2020 году они заключили агентский договор, но спустя год Игнатов решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал с футболиста 9,5 миллионов рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело, но потом комитет по статусу футболистов встал на сторону агента.

После этого Игнатов пошел в мытищинский суд и доказал, что он прав: в декабре 2022 года суд решил, что выгоду Маньяков не упускал, и денег ему игрок красно-белых платить не должен. Однако областной суд потом принял решение, что Игнатов должен выполнить решение РФС и выплатить деньги агенту.

Игнатов подал иск в кассационный суд. Сообщается, что после этого Маньяков пошел в РФС, требуя наказать игрока, потому что, по регламентам, Игнатов не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS). Теперь игрок может быть дисквалифицирован на срок от 3 до 6 месяцев или оштрафован на сумму до миллиона рублей.

«Спартак» прокомментировал эту новость. «Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица. Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила», – заявили в пресс-службе клуба.

Игнатов в минувшем сезоне сыграл за «Спартак» 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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31 комментарий

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ken2ki
Агентишка
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Ебздрогыч
У юридического департамента Спартака больше работы, чем у спортивного: Промес, Игнатов, Соболев, Джикия, Бальде с дисквалификацией за допинг...
+35
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+27
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Алексей Иванов
Клещ, а не агент
+20
-1
+19
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Александр Рыбаков
Ответ Ебздрогыч
У юридического департамента Спартака больше работы, чем у спортивного: Промес, Игнатов, Соболев, Джикия, Бальде с дисквалификацией за допинг...
+ Газизов с Федуном
+12
0
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Dmitry Orlov
Чтобы доказать, что агент Маньяков - не агент Игнатова, Игнатову достаточно доказать, что он не маньяк.
+11
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McGregor
Я правильно понимаю: агент, вертевший финансами, как ему было угодно, решил судиться с игроком, выросшим из мальчика в мужчину, и отказавшимся давать себя доить. И ещё требует дисквалификацию.
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Никита Самарин
Игрока отстранить на полгода из-за агента - это мрак.
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Алексей Зуев
Ответ Ебздрогыч
У юридического департамента Спартака больше работы, чем у спортивного: Промес, Игнатов, Соболев, Джикия, Бальде с дисквалификацией за допинг...
У Бальде не было допинга. Зачем так переворачивать то?
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ken2ki
Агентишка
И маньячишка.
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Кадет Сву
агентскую службу запретить законом. не за что деньги бешенные получают. а в суде права тот кто больше занёс перед рассмотрением дела.
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Дмитрий9779
Ответ Ярик01
Не пиши хрень, что такое "предварительно суд на стороне"
Дело было заведено после того, как футболист разорвал контракт с аккредитованным Маньяковым и подписал договор с агентом Дмитрием Теренковым. Изначально палата по разрешению споров частично удовлетворила претензию Маньякова, подтвердив, что игрок не имел права расторгать соглашение.
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a2wai
Фамилия у агента многозначительная. Игроку удачи в суде.
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schwein
После такого я бы с таким агентом работать не стал вообще.
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Дмитрий9779
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выплатить штраф и проблем нет...
Самое верное решение.А вообще всегда надо внимательно читать под чем подписываешься
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Ярик01
Ответ Павел Папуниди
Комментарий удален пользователем
10% от зарплаты, кучерявый побор агента
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Дмитрий9779
Ответ Ярик01
Какое дело заведено, солевой. Что ты паришь. Заводится, а точнее возбуждается лишь уголовное дело.
С тобой все ясно,там выше тебе разжевали и в рот положили,все четко в ссылках расписано.
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Dima91Caps
Ответ Ебздрогыч
У юридического департамента Спартака больше работы, чем у спортивного: Промес, Игнатов, Соболев, Джикия, Бальде с дисквалификацией за допинг...
у Бальде никогда не было дисквалификации за допинг, идиот
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Посторонним В
Ответ Ебздрогыч
У юридического департамента Спартака больше работы, чем у спортивного: Промес, Игнатов, Соболев, Джикия, Бальде с дисквалификацией за допинг...
А что по Соболеву и Джикии?
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За_909!
Ответ Ромарио
так и подталкивают игрока к отъезду в Армению, а потом и далее
неужели на него такой спрос? сильно в этом сомневаюсь.
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Ромарио
так и подталкивают игрока к отъезду в Армению, а потом и далее
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выплатить штраф и проблем нет...
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Чемпион Людей
что это за такие услуги волшебные, которые 9.5 миллионов стоят?
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Павел Папуниди
Комментарий удален пользователем
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КБ Сергей
Развелось, блин, маньяков в нашем футболе…
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Derek Apple
Заголовки для затравки)
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