РФС отклонил жалобу Игнатова. Хавбек «Спартака» обязан возместить убытки агенту Маньякову из-за расторжения контракта

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Александр Маньяков агенты Михаил Игнатов деньги Футбол

Комитет РФС по статусу игроков отклонил жалобу Михаила Игнатова.

Таким образом, оставлено в силе постановление палаты РФС по разрешению споров от 5 августа 2022 года, согласно которому хавбек «Спартака» обязан выплатить своего бывшему агенту Александру Маньякову сумму в качестве возмещения убытков, причиненных расторжением агентского договора.

Сообщалось, что Маньяков требовал с футболиста 9,5 млн рублей, а сам Игнатов может получить дисквалификацию на срок до 6 месяцев.

2 комментария

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Мосгорсуд
Агенты пошли жадные, и в основном заботятся что б самим нажиться, о игроках не думают
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Вадим flanec
Футбольные агенты - зло.
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