РФС отклонил жалобу Игнатова. Хавбек «Спартака» обязан возместить убытки агенту Маньякову из-за расторжения контракта

Комитет РФС по статусу игроков отклонил жалобу Михаила Игнатова.

Таким образом, оставлено в силе постановление палаты по разрешению споров от 5 августа 2022 года, согласно которому хавбек « » обязан выплатить своего бывшему агенту сумму в качестве возмещения убытков, причиненных расторжением агентского договора.

Сообщалось, что Маньяков требовал с футболиста 9,5 млн рублей, а сам может получить дисквалификацию на срок до 6 месяцев.