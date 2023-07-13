РФС отклонил жалобу Игнатова. Хавбек «Спартака» обязан возместить убытки агенту Маньякову из-за расторжения контракта
Комитет РФС по статусу игроков отклонил жалобу Михаила Игнатова.
Таким образом, оставлено в силе постановление палаты РФС по разрешению споров от 5 августа 2022 года, согласно которому хавбек «Спартака» обязан выплатить своего бывшему агенту Александру Маньякову сумму в качестве возмещения убытков, причиненных расторжением агентского договора.
Сообщалось, что Маньяков требовал с футболиста 9,5 млн рублей, а сам Игнатов может получить дисквалификацию на срок до 6 месяцев.
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