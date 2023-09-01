Игнатов перед «Краснодаром»: «Спартак» настроен добиться успеха в матче с лидером чемпионата. Не боимся никого из соперников»
Михаил Игнатов заявил, что «Спартак» намерен обыграть «Краснодар».
Команды сыграют в субботу в рамках 7-го тура Мир РПЛ.
«Мы готовимся от игры к игре и не боимся никого из соперников, поэтому настроены добиться успеха в матче с лидером чемпионата. Соперник серьезный, но мы будем играть на победу.
Серия из трех матчей без побед в чемпионате? У всех бывают неудачные серии. Хорошо, что мы в целом по сезону ее закончили кубковым разгромом «Динамо». Теперь готовимся к игре с «Краснодаром», чтобы прервать эту серию и в чемпионате.
У нас тяжелый график, но тренер проводил ротацию состава, поэтому логично, что к предстоящему матчу мы должны быть хорошо готовы», – сказал полузащитник «Спартака».
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Футболистам без травм, судьям отсудить без результативных ошибок.
И пусть победит сильнейший.
Не тот стартовый состав и не правильно расставленные футболисты.
С такими камандами, как Зенит эти ошибки выливаются в результат матча.
Надеюсь такое больше не повторится.
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра матча «Краснодар» — «Спартак» (1:4) Кирилла Левникова не удалить нападающего гостей Александра Соболева.
На 32-й минуте матча в борьбе за верховой мяч Соболев ударил локтем по лицу защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова. Большинство членов комиссии расценили действие нападающего как «безрассудные». По их мнению, при борьбе за мяч Соболев не думал о безопасности соперника и должен был получить предупреждение от арбитра. На тот момент Александру уже была показана желтая карточка, следовательно, за удар локтем он должен был покинуть поле.