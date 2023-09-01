Игнатов перед «Краснодаром»: «Спартак» настроен добиться успеха в матче с лидером чемпионата. Не боимся никого из соперников»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов заявил, что «Спартак» намерен обыграть «Краснодар».

Команды сыграют в субботу в рамках 7-го тура Мир РПЛ.

«Мы готовимся от игры к игре и не боимся никого из соперников, поэтому настроены добиться успеха в матче с лидером чемпионата. Соперник серьезный, но мы будем играть на победу.

Серия из трех матчей без побед в чемпионате? У всех бывают неудачные серии. Хорошо, что мы в целом по сезону ее закончили кубковым разгромом «Динамо». Теперь готовимся к игре с «Краснодаром», чтобы прервать эту серию и в чемпионате.

У нас тяжелый график, но тренер проводил ротацию состава, поэтому логично, что к предстоящему матчу мы должны быть хорошо готовы», – сказал полузащитник «Спартака».

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53 комментария

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Serg61
Игра этих команд никогда не бывает скучной. Красивой, зрелищной игры!
Футболистам без травм, судьям отсудить без результативных ошибок.
И пусть победит сильнейший.
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Пользователь Huawei
Ответ Дмитриев Юрий
А что ж они не играли с зенитом и азиатом? Почему на зенит у них ножки дрожат, но при этом они никого не боятся?
А где там страх был. Играли, во втором тайме не выпускали со своей половины. Но так бывает - две вылазки-два гола. Но никак нельзя упрекнуть Спартак в трусливой игре в том матче.
+32
-15
+17
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reverence
Ответ Дмитриев Юрий
А что ж они не играли с зенитом и азиатом? Почему на зенит у них ножки дрожат, но при этом они никого не боятся?
С Зенитом карточка на 10 минуте сломала игру, все совсем просто
+24
-10
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Я бы оштрафовал пи,,,ка за то что мелет языком, вангую победу Краснодара, после подобных высказываний так и бывает, выходят на игру в пол ноги, а потом тот же Игнатов бегает с открытым ртом, как недоразвитый выглядит.
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Важное видео
Ответ Любитель пожрать
Из говядины.
Из свинины
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ КБ Сергей
А когда Спартаку помогли судьи? Ну, хотя бы в этом чемпионате. Факты приведи. Вот два «левых» штрафных, закончились голами в ворота Спартака. Это было. А чтобы наоборот, не припомню.
То есть судейскую помощь Спартаку весной этого года ты уже не помнишь?
+10
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Serg61
Ответ Пользователь Huawei
А где там страх был. Играли, во втором тайме не выпускали со своей половины. Но так бывает - две вылазки-два гола. Но никак нельзя упрекнуть Спартак в трусливой игре в том матче.
Здесь скорее присутствовал тренерский просчёт...
Не тот стартовый состав и не правильно расставленные футболисты.
С такими камандами, как Зенит эти ошибки выливаются в результат матча.
Надеюсь такое больше не повторится.
+9
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Serzhique
О, снова «вернулись, чтобы править». Через пару дней опять начнут увольнять Абаскаля?
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Aleksandr Baskakov
Ответ reverence
С Зенитом карточка на 10 минуте сломала игру, все совсем просто
Ну а в предстоящем матче красную дадут Краснодару ,чтобы спартаку начислили три очечка
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вторая проверка с сильным соперником, первую не прошли...
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Jean_M
Заткнитесь, тренируйтесь и доказывайте свою силу на поле, а не в дешёвых интервью
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Tom_York
Ответ КБ Сергей
А давай, без давай. «Должны» или «могли»? В игре с Ахматом, грозненцы нарушили правила больше тридцати раз и получили за это ОДНУ!!! ЖК. И что? В каждом матче, при желании, можно найти кучу судейских ошибок. В том же, прошлом сезоне, Соболева удалили за, как бы, накладку, но за подобные нарушения против Спартака, соперник даже ЖК не получал. Я уже не говорю про, так называемые, «наступы» в прошлом сезоне, когда один и тот же судья, в двух матчах подряд, принимал прямо противоположные решения, а ЭСК, мужественно его отмазывало. Так что, если неудаление Соболева - это единственная претензия, да ещё и из прошлого сезона, то как-то жиденько и не тянет на «судьи тащат Спартак».)))
Спартак тоже с Зенитом нарушил раз 10 за 10 минут и получили 1 ЖК, так же Факел грубил всю игру...
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра матча «Краснодар» — «Спартак» (1:4) Кирилла Левникова не удалить нападающего гостей Александра Соболева.
На 32-й минуте матча в борьбе за верховой мяч Соболев ударил локтем по лицу защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова. Большинство членов комиссии расценили действие нападающего как «безрассудные». По их мнению, при борьбе за мяч Соболев не думал о безопасности соперника и должен был получить предупреждение от арбитра. На тот момент Александру уже была показана желтая карточка, следовательно, за удар локтем он должен был покинуть поле.
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Railway/
Краснодару победы! Тем более, в последние годы Спартак стал им неудобным соперником. Нужно выравнивать положение.
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КБ Сергей
У Игнатова есть всё, чтобы стать очень сильным футболистом. И физические данные и техника и поле видит здорово, но на поле, создаётся ощущение, что он играет в полсилы. Часто не добегает, постоянно нарушает правила. И всё это, со стороны, похоже на какой-то пофигизм. Он мне чем-то напоминает Обухова и Тимофеева. На этих ребят тоже возлагали большие надежды, но заиграли они уже не у нас.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Гриша
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Ровно год назад болельщик Спартака "Direct...." рассказывал мне что и в каких позах Спартак сделает с Ростовом в Ростове-на-Дону. После игры я его три дня на сайте найти не мог. Намёк ясен или надо прямым текстом?
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Дмитриев Юрий
А что ж они не играли с зенитом и азиатом? Почему на зенит у них ножки дрожат, но при этом они никого не боятся?
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lnm1956@ya.ru
надеюсь будут шашлыки в краснодаре
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Пользователь Huawei
Ответ Serg61
Здесь скорее присутствовал тренерский просчёт... Не тот стартовый состав и не правильно расставленные футболисты. С такими камандами, как Зенит эти ошибки выливаются в результат матча. Надеюсь такое больше не повторится.
Согласен на все сто. Не до экспериментов было. Будем надеяться, что это те шишки, которые набиты для дальнейшего опыта.
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Роман Комаров
с чего он тяжëлый , а? вас там столько, что уже в заявка забита
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Любитель пожрать
Ответ Serg61
Здесь скорее присутствовал тренерский просчёт... Не тот стартовый состав и не правильно расставленные футболисты. С такими камандами, как Зенит эти ошибки выливаются в результат матча. Надеюсь такое больше не повторится.
Да ну? Да мы постоянно огребаем от Зенита. Тренеру надо что-то придумать чтобы выиграть, без этого никак. А тебя послушать - так если бы в первом тайме вышел Бонгонда, Литвинов и Пруцев - так мы бы их вынесли с двузначным счетом. Бонгонда вышел во втором тайме и что? А Литвинов показал свой уровень в матче с Уралом.
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Rus Donskoy
последний шанс Спартака
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Игорь Удалов
Ты только реализовывай побольше своих моментов, и цены тебе не будет
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Любитель пожрать
Ответ Serg61
Чисто твое мнение. Я его уважаю, но не согласен с тобой. От стартового состава на конкретный матч зависит очень многое. Если не всё. Посмотри, как сыграл Спартак с Динамо. Вышли правильно расставленные мотивированные игроки и сделали исход матча в течении первых 25 минут!!! И не надо винить только одного Литвинова в матче с Уралом. Там все виноваты. И вратарь и игроки и тренер. Литвинов виноват в меньшей степени, по скольку он был поставлен не на свою позицию. Добра ✊🏻✊🏻✊🏻
Чего там смотреть? Динамовцы играли бездарно и пропустили 4 гола за 25 минут. По сравнению с ними Зенит и Урал, да даже Ахмат играли на две головы выше. Да и у Спартака 20 игроков равного (не слишком высокого) класса, поэтому тренер выпускает тех кто лучше себя показывает на тренировке и это каждый раз разные игроки. У Спартака нет явных лидеров и явных баночников, все примерно равны. Это не эксперименты, как воют эксперты. И поэтому у Спартака выходит фактически основа (поскольку все эти игроки регулярно выходят в основе), а у других команд выходит дубль - то есть игроки, которые хуже основы раз, не имеющие игровой практики - два. И поэтому Спартак в кубке всех выносит. У Зенита есть твердый костяк и это очевидно. В первую очередь - Вендел, Бариос, Клаудиньо, Дуглас Сантос, но и другие легионеры. Они - очевидно основа. У них есть высокая планка, ниже которой они не падают никогда. У Спартака вроде бы неплохие игроки, но во первых, как я сказал, они все равные, а во вторых, у них нет планки. В одном матче они играют хорошо, в другом проваливаются так что это можно назвать "бездарно". Я тебе так скажу: Литвинов - это не Мотеус и даже не Кроос. Литвинов - это игрок, который ни в одной команде из топ 5 чемпионатов не закрепится в основе, хоть на позиции опорника, хоть защитником. С этим тоже будешь спорить? Он воспитанник современной русской школы футбола. Что это такое? Это когда выпускники этой школы не умеют отдать пас, не умеют пробить, не умеют обыграть, не имеют выносливости современного футболиста, они вообще не умеют играть в футбол. Если хочешь возразить - сначала посмотри на игроков, которые пришли в Спартак только что: один из Кадиса!!!! другой из Альмерии!!! Кадис и Альмерия!!! Это клубы, чудом оставшиеся в своей лиге в прошлом году. И эти игроки чуть ли не на голову сильнее нашей основы. Основы Спартака - флагмана российского футбола!!! Вот что я скажу тебе на твои аналитические выкладки по поводу Литвинова, выбора состава и "экспериментов" (ненужных) Абаскаля.
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Tom_York
Ответ КБ Сергей
А когда Спартаку помогли судьи? Ну, хотя бы в этом чемпионате. Факты приведи. Вот два «левых» штрафных, закончились голами в ворота Спартака. Это было. А чтобы наоборот, не припомню.
Давай вспомним матч с Краснодаром в том году когда должны были удалять Соболева... при счете 0-0... или это другое?
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Aleksandr Baskakov
Ну да ,с таким полководцем не уверенным приходиться отбрехиваться ) ничего помогут начислить три очка ,все рады будут ,только скажите Абаскалю что это не его заслуга
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