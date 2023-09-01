Игнатов перед «Краснодаром»: «Спартак» настроен добиться успеха в матче с лидером чемпионата. Не боимся никого из соперников»

Михаил Игнатов заявил, что «Спартак» намерен обыграть «Краснодар».

Команды сыграют в субботу в рамках 7-го тура Мир .

«Мы готовимся от игры к игре и не боимся никого из соперников, поэтому настроены добиться успеха в матче с лидером чемпионата. Соперник серьезный, но мы будем играть на победу.

Серия из трех матчей без побед в чемпионате? У всех бывают неудачные серии. Хорошо, что мы в целом по сезону ее закончили кубковым разгромом «Динамо». Теперь готовимся к игре с « », чтобы прервать эту серию и в чемпионате.

У нас тяжелый график, но тренер проводил ротацию состава, поэтому логично, что к предстоящему матчу мы должны быть хорошо готовы», – сказал полузащитник « ».

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