«ПСЖ» отказался от Гризманна из-за требований по зарплате. Руководство не хотело подписывать высокооплачиваемых игроков
«ПСЖ» не подписал Антуана Гризманна из-за требований по зарплате.
Ранее Гризманн подтвердил, что минувшим летом получал предложения от других клубов, включая «ПСЖ».
По данным L’Equipe, «ПСЖ» отказался от подписания Гризманна из-за его высокой зарплаты. Руководство клуба не планировало включать в зарплатную ведомость дополнительные крупные суммы, поэтому достичь прогресса по трансферу форварда «Атлетико» не удалось.
Отмечается, что сумма отступных Гризманна составляет 25 миллионов евро.
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Как раз таки Гризманн едва ли не единственный, кто бы мог практически без репутационных потерь сменить Мбаппе в ПСЖ.. Да ещё и по игре, если не усилить, то как минимум сохранить уровень команды..
Во Франции Гризманн не менее любим, а его уровень позволит тащить в Лиге 1 и после 35 лет..
Вполне вероятно, Мбаппе врубил заднюю, как только шейхи заикнулись о Гриззи.. Ибо у Киллиана и так бомбит, что славу в сборной приходится делить с Антуаном, а тут ещё бы и в ПСЖ он на первых ролях оказался, сразу после кидка со стороны Мбаппе..
2. Ошибкой может было, но проблема была в целом в команде (кризис).
3. Какой еще Месси? Настолько управлял, что вылетел оттуда вместе с Гриззи? Откуда эти фантазии, это на уровне «верю всей желтухи со спортс, ибо не имею критического мышления»? Барселона - это клуб, ни один игрок, в том числе и Месси не может решать, кто будет играть, а кто нет. Верить этому = быть не особо умным.
Месси? Футболист, который оказывает огромнейшее влияние на целую индустрию, может. В клубе, даже согласно простой логике, выполнялись всего его, даже не самые адекватные хотелки.
Более того, он управлял и сборной своей страны - Икарди и Тевес не дадут соврать.