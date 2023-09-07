«ПСЖ» отказался от Гризманна из-за требований по зарплате. Руководство не хотело подписывать высокооплачиваемых игроков

«ПСЖ» не подписал Антуана Гризманна из-за требований по зарплате.

Ранее Гризманн подтвердил, что минувшим летом получал предложения от других клубов, включая « ».

По данным L’Equipe, « » отказался от подписания Гризманна из-за его высокой зарплаты. Руководство клуба не планировало включать в зарплатную ведомость дополнительные крупные суммы, поэтому достичь прогресса по трансферу форварда «Атлетико» не удалось.

Отмечается, что сумма отступных Гризманна составляет 25 миллионов евро.

Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Контакты были, но я в 15 голах от клубного рекорда. Я остаюсь»

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