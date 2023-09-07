«ПСЖ» отказался от Гризманна из-за требований по зарплате. Руководство не хотело подписывать высокооплачиваемых игроков

Теги ПСЖ Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Антуан Гризманн деньги Футбол

«ПСЖ» не подписал Антуана Гризманна из-за требований по зарплате.

Ранее Гризманн подтвердил, что минувшим летом получал предложения от других клубов, включая «ПСЖ».

По данным L’Equipe, «ПСЖ» отказался от подписания Гризманна из-за его высокой зарплаты. Руководство клуба не планировало включать в зарплатную ведомость дополнительные крупные суммы, поэтому достичь прогресса по трансферу форварда «Атлетико» не удалось.

Отмечается, что сумма отступных Гризманна составляет 25 миллионов евро.

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15 комментариев

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dr. cage
Сказки про нежелание платить высокую зарплату ПСЖ может туристам рассказывать..

Как раз таки Гризманн едва ли не единственный, кто бы мог практически без репутационных потерь сменить Мбаппе в ПСЖ.. Да ещё и по игре, если не усилить, то как минимум сохранить уровень команды..

Во Франции Гризманн не менее любим, а его уровень позволит тащить в Лиге 1 и после 35 лет..

Вполне вероятно, Мбаппе врубил заднюю, как только шейхи заикнулись о Гриззи.. Ибо у Киллиана и так бомбит, что славу в сборной приходится делить с Антуаном, а тут ещё бы и в ПСЖ он на первых ролях оказался, сразу после кидка со стороны Мбаппе..
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luu
Хорошая шутка
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Алексей Иваненко
представляю сколько они насыпали бабла Месси,Неймару,Мбаппе...наверное бюджет какого нибудь маленького государства выкинули на них).а тут зарплата большая)).
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AnMe
Ответ Руслан Узденов
Даже в Атлетико этот парень не показал свой настоящий уровень, а переход в Барсу было ошибкой - клуб, по сути, управлялся Месси, который со своими дружками, не возлюбил Гризманна. Но на последнем ЧМ он был просто потрясающим.
1. В Атлетико он играет очень даже шикарно, как и в Сборной. Считаю его вообще лучшим и там и в лиге, как и большинство.
2. Ошибкой может было, но проблема была в целом в команде (кризис).
3. Какой еще Месси? Настолько управлял, что вылетел оттуда вместе с Гриззи? Откуда эти фантазии, это на уровне «верю всей желтухи со спортс, ибо не имею критического мышления»? Барселона - это клуб, ни один игрок, в том числе и Месси не может решать, кто будет играть, а кто нет. Верить этому = быть не особо умным.
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Бронислав Каминский
Ответ Руслан Узденов
Даже в Атлетико этот парень не показал свой настоящий уровень, а переход в Барсу было ошибкой - клуб, по сути, управлялся Месси, который со своими дружками, не возлюбил Гризманна. Но на последнем ЧМ он был просто потрясающим.
Настолько он его невзлюбил,что делился с Антошкой пенками,когда у того была засуха :)
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Руслан Узденов
Ответ AnMe
1. В Атлетико он играет очень даже шикарно, как и в Сборной. Считаю его вообще лучшим и там и в лиге, как и большинство. 2. Ошибкой может было, но проблема была в целом в команде (кризис). 3. Какой еще Месси? Настолько управлял, что вылетел оттуда вместе с Гриззи? Откуда эти фантазии, это на уровне «верю всей желтухи со спортс, ибо не имею критического мышления»? Барселона - это клуб, ни один игрок, в том числе и Месси не может решать, кто будет играть, а кто нет. Верить этому = быть не особо умным.
Не писал, что он недостаточно хорош. Говорю о том, что он, в целом, может больше и уровень игры за сборную это показал. Не будем углубляться за счёт чего и при какой системе.

Месси? Футболист, который оказывает огромнейшее влияние на целую индустрию, может. В клубе, даже согласно простой логике, выполнялись всего его, даже не самые адекватные хотелки.
Более того, он управлял и сборной своей страны - Икарди и Тевес не дадут соврать.
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