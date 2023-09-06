Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Контакты были, но я в 15 голах от клубного рекорда. Я остаюсь»

Теги Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн подтвердил, что его приглашали в другие команды этим летом.

В июне сообщалось, что интерес к форварду «Атлетико» был у «ПСЖ» и «Аль-Насра».

«Были звонки и контакты. Я был сосредоточен на своем клубе. Я в 15 голах от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Как я сказал своей сестре, я не ухожу, я остаюсь.

Я постараюсь побить рекорд. Мне потребовалось время на то, чтобы вновь завоевать доверие фанатов, так что сейчас не лучший момент для ухода», – заявил форвард.

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6 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Aristokratt
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А может и не завоевал бы. То чемпионство было взято за счёт Суареса, который чисто на характере выгрыз 33 котлетам. Если бы остался Гризман, то Суареса бы не купили.
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Виталий Ан
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну чтож, Теперь Гризманн снова топчик
Всегда был хорош. А сейчас еще и опыт помогает. На ЧМ был великолепен. И даже в Барсе не смотря на не самое лучшее время, достаточно был не плох.
А учитывая его стоимость 20 мил. вроде. Гораздо лучше целую уйму футболистов с ценником в несколько раз дороже.
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che kaif
Мбаппе. Дембеле. Гризманн было бы мощно
+2
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Aristokratt
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ARIGAMI ARIGAMI
Ну чтож, Теперь Гризманн снова топчик
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-2
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Alex Legend
Надеюсь Гризманну ещё покорится Ла Лига и ЛЧ.
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OldRedWhite
Ответ Виталий Ан
Всегда был хорош. А сейчас еще и опыт помогает. На ЧМ был великолепен. И даже в Барсе не смотря на не самое лучшее время, достаточно был не плох. А учитывая его стоимость 20 мил. вроде. Гораздо лучше целую уйму футболистов с ценником в несколько раз дороже.
На ЧМ был вторым после Месси на мой вкус !
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