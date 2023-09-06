Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Контакты были, но я в 15 голах от клубного рекорда. Я остаюсь»
Антуан Гризманн подтвердил, что его приглашали в другие команды этим летом.
В июне сообщалось, что интерес к форварду «Атлетико» был у «ПСЖ» и «Аль-Насра».
«Были звонки и контакты. Я был сосредоточен на своем клубе. Я в 15 голах от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.
Как я сказал своей сестре, я не ухожу, я остаюсь.
Я постараюсь побить рекорд. Мне потребовалось время на то, чтобы вновь завоевать доверие фанатов, так что сейчас не лучший момент для ухода», – заявил форвард.
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А учитывая его стоимость 20 мил. вроде. Гораздо лучше целую уйму футболистов с ценником в несколько раз дороже.