Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Контакты были, но я в 15 голах от клубного рекорда. Я остаюсь»

Антуан Гризманн подтвердил, что его приглашали в другие команды этим летом.

В июне сообщалось, что интерес к форварду « » был у «ПСЖ» и «Аль-Насра».

«Были звонки и контакты. Я был сосредоточен на своем клубе. Я в 15 голах от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Как я сказал своей сестре, я не ухожу, я остаюсь.

Я постараюсь побить рекорд. Мне потребовалось время на то, чтобы вновь завоевать доверие фанатов, так что сейчас не лучший момент для ухода», – заявил форвард.

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