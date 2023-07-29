Анчелотти об уходе Бензема: «Так было и с Роналду и Бэйлом. Навсегда благодарен Кариму, но «Реал» будет существовать вечно»

Карло Анчелотти не считает уход Карима Бензема в «Аль-Иттихад» критичной потерей.

«У нас остались хорошие воспоминания о . Я всегда буду ему благодарен за его выступления и его голы. Но « » будет существовать вечно.

Так было с , так было с , так будет и с Бензема», – сказал главный тренер мадридцев.

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