Анчелотти об уходе Бензема: «Так было и с Роналду и Бэйлом. Навсегда благодарен Кариму, но «Реал» будет существовать вечно»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карло Анчелотти не считает уход Карима Бензема в «Аль-Иттихад» критичной потерей.

«У нас остались хорошие воспоминания о Кариме Бензема. Я всегда буду ему благодарен за его выступления и его голы. Но «Реал» будет существовать вечно.

Так было с Криштиану Роналду, так было с Гаретом Бэйлом, так будет и с Бензема», – сказал главный тренер мадридцев.

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12 комментариев

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Dikki Shelton
Карло безусловно прав. Игроки приходят и уходят а Реал Мадрид будет всегда лучшим клубом в истории мирового футбола. Это главное☺
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Marina_Greta
После ухода Роналду Бензема здорово расцвёл и действительно показал, что всегда был способен на большее , классный игрок, внёсший много пользы для победы Реала!
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corazón blanco
Рано или поздно Карим бы все равно ушел. Конечно он мог бы еще сезон поиграть в Мадриде, но он ушел своевременно. Он сделал это в конце прошлого сезона, чем собственно и предоставил команде время найти ему замену, то что Мадрид этого не делает - это уже совсем другой вопрос. Карим выбрал поиграть без давления за очень приличные деньги. Тем более уже даже по ходу прошлого сезона было видно, что Карим уже не может играть в таком темпе весь сезон, плюс постоянно его беспокоили микротравмы.
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Иван Пименов
Реал - безусловно, лучший клуб в истории с его рекордом по количеству ЛЧ. И Бензема часть этой истории. Великолепный игрок.
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adenaden
Ответ rigobersong
В истории?:)) Это тот реал над которым в очередной рпз надругался Пеп?:))🤣🤣🤣 По чьей версии лучший, по Узбекской?:))
Чем тебе узбеки не угодили?
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Marina_Greta
Ответ rigobersong
роналду даже не в топ 10 легенд реала, о нем уже все давно забыли, где-то между Гравесеном и Фобером:)
Да куда там , Роналду даже ниже Черышева по легендарности.
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Marina_Greta
Ответ corazón blanco
Рано или поздно Карим бы все равно ушел. Конечно он мог бы еще сезон поиграть в Мадриде, но он ушел своевременно. Он сделал это в конце прошлого сезона, чем собственно и предоставил команде время найти ему замену, то что Мадрид этого не делает - это уже совсем другой вопрос. Карим выбрал поиграть без давления за очень приличные деньги. Тем более уже даже по ходу прошлого сезона было видно, что Карим уже не может играть в таком темпе весь сезон, плюс постоянно его беспокоили микротравмы.
Тем не менее, 3 последних сезона он выдал максимум, даже наверное я бы сказала, прыгнул выше головы, забивая важные мячи и прекрасно играя впереди, не думаю, что после ухода Роналду от него ждали такой результативности!
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