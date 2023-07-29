Анчелотти об уходе Бензема: «Так было и с Роналду и Бэйлом. Навсегда благодарен Кариму, но «Реал» будет существовать вечно»
Карло Анчелотти не считает уход Карима Бензема в «Аль-Иттихад» критичной потерей.
«У нас остались хорошие воспоминания о Кариме Бензема. Я всегда буду ему благодарен за его выступления и его голы. Но «Реал» будет существовать вечно.
Так было с Криштиану Роналду, так было с Гаретом Бэйлом, так будет и с Бензема», – сказал главный тренер мадридцев.
Слезы Анчелотти, душевная речь Переса и объятия Рауля: «Реал» красиво проводил Бензема
12 комментариев