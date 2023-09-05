Мерсон о «Челси»: «Подписали миллион одинаковых игроков – как собрать из них команду? Они не способны вскрывать соперника, это как смотреть настольный футбол – никакого движения»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Пол Мерсон Энцо Фернандес Тодд Боули Футбол

Пол Мерсон раскритиковал трансферную политику «Челси» при Тодде Боули.

«Челси» подписал миллион игроков, и ты думаешь: «Как собрать из них команду?». «Челси» нацелен на завоевание трофеев. Это не «Тоттенхэм», борющийся за попадание в первую четверку, но именно к этому все и идет – и очень быстро.

Они купили слишком много одинаковых игроков. Энцо Фернандес на другом уровне – на голову выше остальных. Но как долго он будет это терпеть? Команде не хватает хитрости. У них нет игроков, которые отправят мяч через игольное ушко.

На «Стэмфорд Бридж» команды будут выставлять по 10 игроков за линией мяча и контратаковать. В субботу я сказал, что «Челси» проиграет со счетом 0:1. Я знаю, какие проблемы у них возникают против команд, которые играют от обороны вдесятером.

Они не способны вскрывать соперника. Это как смотреть настольный футбол – никакого движения. Если [Энцо] Фернандес не отдаст убийственный пас, никто другой этого не сделает», – сказал экс-игрок «Арсенала».

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16 комментариев

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madaev
Энцо жаль, чего он так поспешил бежать из Бенфики, тем более в этот мусор
+24
-13
+11
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Hunteralex
Ответ SWAGG
где восторженные хомячки поча, где его атакующий футбол о котором пели его персофаны? поч это тренер трус и всегда им был, в сауте и ттх выехал на классе игроков, все что он там ставил это бей беги. в финале против ливера продолжал охранять 0:1)) никакой атакуещей системы там не было. там был лучший нап лиги кейн, топ2 плеймекер лиги на ряду с кдб эриксен, чемпион мира льорис на раме, защита из бельгийской связки вертонген/тоби, мощный краски роуз, уокер/трипьер, сон и еще играющий алли, опять Бельгия 2018 дембеле в опорке и тд все что я увидел это только беспонтовые решения середняка. от выбора стартового состава, схемы, до изменений по ходу игры и замен. как эта команда может на что то претендовать если тренер ничего по КАРЬЕРЕ не добился) ах да лига1 с псж... мне всегда смешно когда таких распиаренных тренеров как 7хан, поч, нагель катируют выше того же конте))
Хорошо ты понятия подменяешь. Всё эти топы стали таковыми именно при Поче. Что-то ты не хочешь вспоминать кем были все эти игроки до прихода Поччетино
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Branson
Ответ Дмитрий Задворных
Мусор у тебя в голове, в Челси через пару лет сианет гегемоном похоеще нынешнего Сити
в шипе,если только😂👍
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SWAGG
Ответ Профессор из Кобхэма
Кого он охранял в финале ЛЧ? Тоттенхэм играл первым номером весь матч. Если бы не левый пенальти на старте, еще непонятно как бы они сыграли. Класс игроков в Сотоне и Тоттенхэме? Ну-ну) Он выводил ноунеймов на новый уровень каждый сезон.
давай список ноунеймов. для тебя видимо все игроки до поча были ноунеймами
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Chelsea`s Lev
"В субботу я сказал, что «Челси» проиграет со счетом 0:1". Самому себе, или? Тогда иди опустошать буков. Журналистика это не твоё. Посмотрел, кто он: оказалось футболист и тренер:)
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Anton Kortenko
самый ноунеймовый состав их топ-клубов. если Челси ещё можно считать топ-клубом.
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Morning Again
Подписали миллион за миллиард
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Дмитрий Задворных
Ответ Branson
в шипе,если только😂👍
Помогите даше следопыту найти трофей арсиноля за последние 10 лет, а то у его глориков уже какие-то шизоидные мечты насчет главного клуба Лондона😁
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Barry
Ответ Дмитрий Задворных
Помогите даше следопыту найти трофей арсиноля за последние 10 лет, а то у его глориков уже какие-то шизоидные мечты насчет главного клуба Лондона😁
Помогите Даше - следопыту найти трофей челси до Абрамовича. Ушел Рома, вернулись на свое законное место лузеров.
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Профессор из Кобхэма
Ответ SWAGG
где восторженные хомячки поча, где его атакующий футбол о котором пели его персофаны? поч это тренер трус и всегда им был, в сауте и ттх выехал на классе игроков, все что он там ставил это бей беги. в финале против ливера продолжал охранять 0:1)) никакой атакуещей системы там не было. там был лучший нап лиги кейн, топ2 плеймекер лиги на ряду с кдб эриксен, чемпион мира льорис на раме, защита из бельгийской связки вертонген/тоби, мощный краски роуз, уокер/трипьер, сон и еще играющий алли, опять Бельгия 2018 дембеле в опорке и тд все что я увидел это только беспонтовые решения середняка. от выбора стартового состава, схемы, до изменений по ходу игры и замен. как эта команда может на что то претендовать если тренер ничего по КАРЬЕРЕ не добился) ах да лига1 с псж... мне всегда смешно когда таких распиаренных тренеров как 7хан, поч, нагель катируют выше того же конте))
Кого он охранял в финале ЛЧ?
Тоттенхэм играл первым номером весь матч. Если бы не левый пенальти на старте, еще непонятно как бы они сыграли.
Класс игроков в Сотоне и Тоттенхэме? Ну-ну)
Он выводил ноунеймов на новый уровень каждый сезон.
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a2wai
Ответ Dauren Ussenov
Да ваще, подумать только - всего 4 очка за целых 4 матча = уволить Поча! хотим еще трансферов! Чозанакхъ мода такая делать выводы по четырем матчам, а? дбы, йопта ...тьфу на вас
Учитывая что сам Боули делает выводы через полсезона, то в принципе все что хотели, мы уже от Почеттино увидели)
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