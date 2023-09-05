Мерсон о «Челси»: «Подписали миллион одинаковых игроков – как собрать из них команду? Они не способны вскрывать соперника, это как смотреть настольный футбол – никакого движения»

Пол Мерсон раскритиковал трансферную политику «Челси» при Тодде Боули.

« » подписал миллион игроков, и ты думаешь: «Как собрать из них команду?». «Челси» нацелен на завоевание трофеев. Это не « », борющийся за попадание в первую четверку, но именно к этому все и идет – и очень быстро.

Они купили слишком много одинаковых игроков. на другом уровне – на голову выше остальных. Но как долго он будет это терпеть? Команде не хватает хитрости. У них нет игроков, которые отправят мяч через игольное ушко.

На «Стэмфорд Бридж» команды будут выставлять по 10 игроков за линией мяча и контратаковать. В субботу я сказал, что «Челси» проиграет со счетом 0:1. Я знаю, какие проблемы у них возникают против команд, которые играют от обороны вдесятером.

Они не способны вскрывать соперника. Это как смотреть настольный футбол – никакого движения. Если [Энцо] Фернандес не отдаст убийственный пас, никто другой этого не сделает», – сказал экс-игрок «Арсенала».

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