Мерсон о «Челси»: «Будь они книгой, вы бы выбросили ее в море, подумав: «Это просто куча хлама». Они не забили бы «Вест Хэму» во 2-м тайме, даже если бы играли до сих пор»

Пол Мерсон назвал слабые места «Челси».

«Если бы это была книга, которую вы читаете в отпуске, вы бы выбросили ее в море. Вы бы подумали: «Это просто куча хлама. Не может такого быть».

На выезде команды будут атаковать «Челси». Скорость и и дальновидность [Энцо] создадут хаос, как это было с «Вест Хэмом» в первом тайме. Но что произошло во втором? «Вест Хэм» забил и сел глубоко [в оборону], а « » не забил бы, даже если бы играл до сих пор.

по-прежнему остается одним из их лучших игроков – ему 38 лет. Не обязательно всегда быть молодыми – иногда приходится покупать и готовый продукт. За исключением Бена Чилуэлла, Стерлинга и Силвы, нет никого старше 25 лет. Необходим опыт.

У всех этих игроков восьмилетние контракты, так что я не знаю, к чему это приведет. Может быть, вы достанете книгу обратно из моря, чтобы посмотреть, чем она закончится», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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