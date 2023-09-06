Мерсон о «Челси»: «Будь они книгой, вы бы выбросили ее в море, подумав: «Это просто куча хлама». Они не забили бы «Вест Хэму» во 2-м тайме, даже если бы играли до сих пор»

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Тиаго Силва Пол Мерсон Рахим Стерлинг Бен Чилуэлл Энцо Фернандес Николас Джексон Футбол

Пол Мерсон назвал слабые места «Челси».

«Если бы это была книга, которую вы читаете в отпуске, вы бы выбросили ее в море. Вы бы подумали: «Это просто куча хлама. Не может такого быть».

На выезде команды будут атаковать «Челси». Скорость Николаса Джексона и Рахима Стерлинга и дальновидность [Энцо] Фернандеса создадут хаос, как это было с «Вест Хэмом» в первом тайме. Но что произошло во втором? «Вест Хэм» забил и сел глубоко [в оборону], а «Челси» не забил бы, даже если бы играл до сих пор.

Тиаго Силва по-прежнему остается одним из их лучших игроков – ему 38 лет. Не обязательно всегда быть молодыми – иногда приходится покупать и готовый продукт. За исключением Бена Чилуэлла, Стерлинга и Силвы, нет никого старше 25 лет. Необходим опыт.

У всех этих игроков восьмилетние контракты, так что я не знаю, к чему это приведет. Может быть, вы достанете книгу обратно из моря, чтобы посмотреть, чем она закончится», – сказал бывший игрок «Арсенала».

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15 комментариев

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SWAGG
восьмилетние контракты приведут к провалу. бройлер думал что нашел лазейку, но он лишь посадил шлак на супер длительные контракты и донельзя забил платежку всякими чунгачангами, которые должны стать новыми звездами.
салам мудрик с контрактом до 31 года на £100к в неделю)))
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blаncо
Открываешь состав Челси и при каждой второй фамилии думаешь "кто все эти люди?" Ладно бы ребята из академии, но ведь эти кудесники мяча в целый лярд обошлись..
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Русский в Шоке
Ждем когда Нетфликс начнет борьбу с хейтом футбольных клубов. #ФКтожелюди!
+4
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SWAGG
будь челси книгой, она бы называлась "как за полтора года превратить топ клуб в середняк. пособие для идиотов"
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SWAGG
Ответ Дмитрий Задворных
Про сыгранность слышал что-нибудь, не?) У них на 99% новый состав, тут минимум полгода надо наладить игру. Тренер хороший есть. Денег будет норм и условные пару лет вне топ-4 (при худшем раскладе), это ж Англия с ее телеконтрактами. Как Боули «нагибает сам себя» можешь увидеть, посмотрев на результаты его Доджерс, куда он не полтора года назад пришел
плевал я на доджерс и на бейсбол впринципе
в футболе боулинг полная нулина и профан. главный клоун мирового футбола, а ты и дальше верь, что средний и безхаризматичный тренер как поч чего то добьется с самым слабейшим составом за последние 20 лет...
у поча предсезонка была чтобы что то настроить, но как мы видим игры вообще нет)
толку от этих денег если бейболист не умеет их тратить. я повторю, он уже ЛЯРД потратил или ты плохо видишь?) как видишь разницы от этих денег нет, все только хуже...
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Григорий Геник
Пол Мерзкий! Вообще поливать грязью клуб очень просто, жаль, что просвещенное западное общество считает, что издеваться над группой людей вот так напрямую это норма.
Кончено, это же не права меньшинств или темнокожих. Это же ортодоксальные парни, которые работают каждый день, умирают на тренировках. Мочите дальше, Пол.
Только не говорите никому как нагло отжимали клуб при помощи правительства и почему он сейчас в таком разобранном состоянии.
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Код да Винчи
Мерсон - это бесконечный токсичный говномёт.
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SWAGG
Ответ Дмитрий Задворных
Господи, ну что ж вы тупые все такие!!!???? Думаешь функционеры Челси глупее диванных обдротоа со спортса? 8летние контракты - это гениальнейший ход. Мало того, что нагнули ффп, так еще и ставшие через 2-3 года топарями Энцо, Кайседо, Лавиа, Мудрик, Джексон, Мадуэке, Маатсен, Бадиашаль, Гюсто, Колвилл и прочие не смогут ныть о желании сменить клуб. А если придет какой-нибудь реал или псж с котлетой денег, то это должна будет быть котлетища за игроков с 5-6 годами контракта, а не с 1-2
когда хотя бы половина этих игроков заиграет на уровне топ4 тогда и будешь базарить про диванную аналитику.
гениальный менеджмент всадил лярд в состав за 3 окна, а состав хуже половины команд лиги и не может обыгрывать команды уровня леса.
вхю, брайтоны, виллы банде бройлера вообще не конкуренты. теперь удел челси это зарубаться с лутонами и отбирать очки у брентфорда)))
пока что бройлер нагнул только себя любимого)
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Lavinka
Мерсон болельщик Арсенала ?
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pit4er
"Как убивали Челси"
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f0rmoceft
Жёстко!
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Jeremy Fraser
Ответ Дмитрий Задворных
Господи, ну что ж вы тупые все такие!!!???? Думаешь функционеры Челси глупее диванных обдротоа со спортса? 8летние контракты - это гениальнейший ход. Мало того, что нагнули ффп, так еще и ставшие через 2-3 года топарями Энцо, Кайседо, Лавиа, Мудрик, Джексон, Мадуэке, Маатсен, Бадиашаль, Гюсто, Колвилл и прочие не смогут ныть о желании сменить клуб. А если придет какой-нибудь реал или псж с котлетой денег, то это должна будет быть котлетища за игроков с 5-6 годами контракта, а не с 1-2
Ну многие их действия на трансфер.рынке говорят не в пользу особого ума)
По поводу контрактов, время покажет, но пока все в пользу провала. На данный момент много молодых с длинными контрактами, которые играют плохо и клубу, потратившему миллиард все равно требуется усиление.
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Покерный Футбол
Ответ Дмитрий Задворных
Господи, ну что ж вы тупые все такие!!!???? Думаешь функционеры Челси глупее диванных обдротоа со спортса? 8летние контракты - это гениальнейший ход. Мало того, что нагнули ффп, так еще и ставшие через 2-3 года топарями Энцо, Кайседо, Лавиа, Мудрик, Джексон, Мадуэке, Маатсен, Бадиашаль, Гюсто, Колвилл и прочие не смогут ныть о желании сменить клуб. А если придет какой-нибудь реал или псж с котлетой денег, то это должна будет быть котлетища за игроков с 5-6 годами контракта, а не с 1-2
Мне бы твой оптимизм))
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