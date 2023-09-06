Мерсон о «Челси»: «Будь они книгой, вы бы выбросили ее в море, подумав: «Это просто куча хлама». Они не забили бы «Вест Хэму» во 2-м тайме, даже если бы играли до сих пор»
Пол Мерсон назвал слабые места «Челси».
«Если бы это была книга, которую вы читаете в отпуске, вы бы выбросили ее в море. Вы бы подумали: «Это просто куча хлама. Не может такого быть».
На выезде команды будут атаковать «Челси». Скорость Николаса Джексона и Рахима Стерлинга и дальновидность [Энцо] Фернандеса создадут хаос, как это было с «Вест Хэмом» в первом тайме. Но что произошло во втором? «Вест Хэм» забил и сел глубоко [в оборону], а «Челси» не забил бы, даже если бы играл до сих пор.
Тиаго Силва по-прежнему остается одним из их лучших игроков – ему 38 лет. Не обязательно всегда быть молодыми – иногда приходится покупать и готовый продукт. За исключением Бена Чилуэлла, Стерлинга и Силвы, нет никого старше 25 лет. Необходим опыт.
У всех этих игроков восьмилетние контракты, так что я не знаю, к чему это приведет. Может быть, вы достанете книгу обратно из моря, чтобы посмотреть, чем она закончится», – сказал бывший игрок «Арсенала».
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салам мудрик с контрактом до 31 года на £100к в неделю)))
в футболе боулинг полная нулина и профан. главный клоун мирового футбола, а ты и дальше верь, что средний и безхаризматичный тренер как поч чего то добьется с самым слабейшим составом за последние 20 лет...
у поча предсезонка была чтобы что то настроить, но как мы видим игры вообще нет)
толку от этих денег если бейболист не умеет их тратить. я повторю, он уже ЛЯРД потратил или ты плохо видишь?) как видишь разницы от этих денег нет, все только хуже...
Кончено, это же не права меньшинств или темнокожих. Это же ортодоксальные парни, которые работают каждый день, умирают на тренировках. Мочите дальше, Пол.
Только не говорите никому как нагло отжимали клуб при помощи правительства и почему он сейчас в таком разобранном состоянии.
гениальный менеджмент всадил лярд в состав за 3 окна, а состав хуже половины команд лиги и не может обыгрывать команды уровня леса.
вхю, брайтоны, виллы банде бройлера вообще не конкуренты. теперь удел челси это зарубаться с лутонами и отбирать очки у брентфорда)))
пока что бройлер нагнул только себя любимого)
По поводу контрактов, время покажет, но пока все в пользу провала. На данный момент много молодых с длинными контрактами, которые играют плохо и клубу, потратившему миллиард все равно требуется усиление.