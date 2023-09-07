Вице-президент МЛС: «Месси окажет такой же эффект, как Пеле в «Нью-Йорк Космос». Лео – кумир мальчиков и девочек, которые захотят играть как он»

Теги МЛС Лионель Месси Пеле Нью-Йорк Космос Интер Майами Футбол

Вице-президент МЛС рассказал, какой эффект окажет переход Лионеля Месси в лигу.

«[Его переход] оказал огромное влияние. На платформе Apple, с которой мы заключили соглашение в этом году, самыми просматриваемыми стали первые три игры Месси. В Лос-Анджелесе билет на матч с Месси стоит дороже, чем абонемент на весь сезон команды этого города по американскому футболу. Цифры просто невероятные.

Я вырос на «Нью-Йорк Космос» Пеле, в этот период футбол зацепил меня. Месси окажет такой же эффект: он герой, кумир для многих мальчиков и девочек, которые захотят играть и вести себя как Месси. Это окажет влияние», – сказал Нельсон Родригес. 

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17 комментариев

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Pertinax Gandi
И как Кокорин в "Арисе".
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Андрей Балабаев
Правда лига в которой играл Пеле в итоге развалилась и много лет профессиональной лиги вообще не было
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SaH4r.
Ответ rigobersong
А что Марадона?:) Пеле выиграл 3 ЧМ и забил сотни голов, был признан лучшим игроком 20 века. Месси самый титулованный футболист в истории футбола, собрал пента-трик титулов со сборной, куча ЛЧ и прочих трофеев как командных так и индивидуальных, а в чем тот же Марадона условного Ривалдо превосходит?:)
поставил Аргентину в один ряд с Бразилией выиграв с ней ЧМ, сделал средний Наполи чемпионом, наколотил кучу голов. Вклад Диего Армандовича в футбол очень велик
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Гномович!
Пеле не учавствовал в таком цирке, где защитникам запрещено отобрать мяч, разрешают зайти с мячом в ворота... не учавствовал в такие шоу чтобы развлекать селебрить США.
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Игорь Климов
Лео Месси уже произвёл огромный фурор в MLS, а дальше будет ещё больший эффект.
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charly001
Мамаев сейчас норм поднимет
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Koulmann
Интересно, сколько раз он окупит свой контракт в МЛС? Вот интересный бизнес-кейс.
Потом сравнить бы с эскортниками в СА, какой там был эффект.
И дело не сколько в Месси и Роналду, а в умении государств с разными моделями управляться с проф спортом.
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SaH4r.
Ответ rigobersong
Месси и Пеле 2 лучших игрока в истории футбола!:)🥇🥇🥇🥇🇦🇷🇧🇷💪💪
Марадона: 🗿🗿🗿
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Доброжелатель98
Ответ SaH4r.
кто приходит посмотреть на Месси в США: Ди Каприо, Тоби Магуайр и вагон других голливудских звёзд на Роналду в Аравии: саранча и мигранты из Индии и Пакистана
А-ха-ха-ха.. 😄🤭👏👏👏👍👍👍..
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Руслан Узденов
Ответ Alex
Согласен, все нормальные мужики хотят быть, как Лео: семьянином, уверенным в себе и достигшим успеха в своем виде деятельности, в том числе и финансового. Но есть и другие, которые хотят быть уботоксированными вусмерть к 40 годам, с суррогатными детьми и нетрадиционной ориентацией. Это черти и содомиты.
Кто это все? За себя говори. Я нормальный мужик, живущий в России, не хочу быть Лео.
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