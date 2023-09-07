Вице-президент МЛС: «Месси окажет такой же эффект, как Пеле в «Нью-Йорк Космос». Лео – кумир мальчиков и девочек, которые захотят играть как он»

Вице-президент МЛС рассказал, какой эффект окажет переход Лионеля Месси в лигу.

«[Его переход] оказал огромное влияние. На платформе Apple, с которой мы заключили соглашение в этом году, самыми просматриваемыми стали первые три игры Месси. В Лос-Анджелесе билет на матч с стоит дороже, чем абонемент на весь сезон команды этого города по американскому футболу. Цифры просто невероятные.

Я вырос на « » , в этот период футбол зацепил меня. Месси окажет такой же эффект: он герой, кумир для многих мальчиков и девочек, которые захотят играть и вести себя как Месси. Это окажет влияние», – сказал Нельсон Родригес.

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