Вице-президент МЛС: «Месси окажет такой же эффект, как Пеле в «Нью-Йорк Космос». Лео – кумир мальчиков и девочек, которые захотят играть как он»
Вице-президент МЛС рассказал, какой эффект окажет переход Лионеля Месси в лигу.
«[Его переход] оказал огромное влияние. На платформе Apple, с которой мы заключили соглашение в этом году, самыми просматриваемыми стали первые три игры Месси. В Лос-Анджелесе билет на матч с Месси стоит дороже, чем абонемент на весь сезон команды этого города по американскому футболу. Цифры просто невероятные.
Я вырос на «Нью-Йорк Космос» Пеле, в этот период футбол зацепил меня. Месси окажет такой же эффект: он герой, кумир для многих мальчиков и девочек, которые захотят играть и вести себя как Месси. Это окажет влияние», – сказал Нельсон Родригес.
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Потом сравнить бы с эскортниками в СА, какой там был эффект.
И дело не сколько в Месси и Роналду, а в умении государств с разными моделями управляться с проф спортом.