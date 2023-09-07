Защитник «Интер Майами» Кривцов: «Месси, Альба, Бускетс – простые ребята, очень скромные. Думаю, благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты»

Защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов рассказал о характере Лионеля Месси.

– С ним постоянно ходит охранник, даже в подтрибунку заходит. Это не напрягает?

– Нет, все понимают, что за человек у нас в команде. Мы это видим по людям, которые приходят на базу, к отелю перед выездными матчами. Видим, какой резонанс это вызвало в Америке. Это безопасность нашего главного игрока.

– А в раздевалке он достаточно простой, или все-таки дистанция есть?

– Нет, нет, все простые – и Альба, и , и Лео. Все простые ребята, очень скромные. Думаю, что благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты.

– А когда президент [ ] заходит?

– Президент тоже очень коммуникабельный, очень современный. Всегда дает наставления перед игрой, после игры. Заходит в раздевалку, всех поздравляет. Так и должно быть в больших клубах.

– Больше ощущается, что он экс-футболист или функционер? Какие у тебя ощущения по отношению к Бекхэму?

– Функционер. Даже больше бизнесмен, наверное. Я уже не смотрю на него как на спортсмена или футболиста. Он совладелец клуба и, в принципе, очень хорошо справляется с этой ролью, – сказал в видео на ютуб-канале «ВЗБІРНА».

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