Защитник «Интер Майами» Кривцов: «Месси, Альба, Бускетс – простые ребята, очень скромные. Думаю, благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Серджи Бускетс Сергей Кривцов Жорди Альба Интер Майами Футбол

Защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов рассказал о характере Лионеля Месси.

– С ним постоянно ходит охранник, даже в подтрибунку заходит. Это не напрягает?

– Нет, все понимают, что за человек у нас в команде. Мы это видим по людям, которые приходят на базу, к отелю перед выездными матчами. Видим, какой резонанс это вызвало в Америке. Это безопасность нашего главного игрока. 

– А в раздевалке он достаточно простой, или все-таки дистанция есть?

– Нет, нет, все простые – и Альба, и Бускетс, и Лео. Все простые ребята, очень скромные. Думаю, что благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты.

– А когда президент [Дэвид Бекхэм] заходит?

– Президент тоже очень коммуникабельный, очень современный. Всегда дает наставления перед игрой, после игры. Заходит в раздевалку, всех поздравляет. Так и должно быть в больших клубах.

– Больше ощущается, что он экс-футболист или функционер? Какие у тебя ощущения по отношению к Бекхэму?

– Функционер. Даже больше бизнесмен, наверное. Я уже не смотрю на него как на спортсмена или футболиста. Он совладелец клуба и, в принципе, очень хорошо справляется с этой ролью, – сказал Кривцов в видео на ютуб-канале «ВЗБІРНА».

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13 комментариев

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Aleksey Yashin
На Трибуне Интер Майами как Интер Майами Месси идёт или Интер Майами Кривцова?
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-2
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Машина Мощная
Да, именно такое воспитание сделал GOATa лучшим футболистом в истории футбола
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Игорь Климов
Ответ Leon Betov
Комментарий скрыт
Но только на своих позициях.
+5
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Hella black
Лёня вроде по пытался слиться с толпой по началу,но как выяснилось прикоснутся к Величию Месси хотят все и вся !
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Uriy walmart
Это получается уже второй игрок из шахтера с Месси играет
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rigobersong
И сравните это с португальским пациентом:))
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BVB 09
Ответ Uriy walmart
Это получается уже второй игрок из шахтера с Месси играет
И первый фанат Муслима Магомаева😃
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