Неймар о расизме: «Очень серьезная проблема. Дело не в Винисиусе, не в нас, а в других людях. Мир изменился, предрассудки устарели»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Неймар расстроен проявлениями расизма в современном футболе и в обществе.

– Это печально. Мир сегодня очень изменился, все предрассудки устарели. Очень грустно видеть, как друзья проходят через это. И не только они, но и все, кто проходил и проходит через это ежедневно – это ужасно. Я сталкивался с этим и всегда старался не воспринимать это всерьез, и говорил то же самое Винисиусу.

После того, как с ним это случилось, я спросил, как он себя чувствует, и мы даже пошутили об этом. Это очень серьезная проблема, и дело не в нем и не в нас, а в других людях. Очевидно, мы должны говорить, что правильно, а что нет, но положить этому конец должны люди, у которых больше полномочий.

Если у человека, который слышит, как кто-то оскорбляет кого-то на почве предрассудков, не хватает смелости выступить и сказать «не делай этого», он тоже не против происходящего. Это очень печально, мир очень грязный, и проходить через это ужасно. Но я верю в Бога и в то, что однажды это закончится.

– Существуют ли сегодня другие инструменты для борьбы с расизмом? Имеют ли такие люди, как вы, больше влияния в подобных вопросах?

– У нас есть больше инструментов – в наши дни интернет в значительной степени влияет на нас. У нас есть эта открытая площадка, чтобы говорить в соцсетях о чем-то, что найдет отклик во всех уголках планеты. Социальные сети – это инструмент, который можно использовать с пользой, не только разжигать ненависть, но и менять людей в разных аспектах, проявлять больше любви – очевидно, это важнее всего, – сказал форвард сборной Бразилии.

Винисиуса несколько раз оскорбляли с трибун в матчах Ла Лиги. В частности, во время матча прошлого сезона между «Валенсией» и «Реалом» его называли «обезьяной».

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17 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Проблема преувеличена на самом деле и раздута.Чем обычное оскорбление отличается от оскорбления на почве расизма ? Да ничем, но оскорблять люди друг-друга не перестанут никогда. Случаи с футболистами являются частными и становятся достоянием СМИ, так как футбол самый популярный вид спорта на планете, но глобально такой проблемы уже не существует в наше время. Да и в футболе эти оскорбления больше из-за соперничества команд происходят.
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Артём Саяпин
Устарели? То ли дело раньше, плантации, оковы…
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Rus Donskoy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В чем же он не прав? Абсолютно все сказано по делу, особенно насчёт соцсетей
бро хоть высыпаешься??(
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arisstopane
винисиуса обзывают обезьяной ниразу не за цвет кожи!
а за демонстративно провокационные ужимки и кривляния,
ровно за это
называют обезьянами и вполне себе белых, жёлтых и красных,
которые, к огромному сожалению необразованных масс,
также произошли от обезьян)...
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Гегенпрессинг Рангника
Очень серьезная проблема это темнокожие нытики, я знаю как решить проблему расизма. Если футболист ноет про расизм ему нужно давать дисквал на несколько игр, после этого проблема расизма исчезнет
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TheBestCapper
Не бывает плохой нации, бывают плохие люди.
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No Comment
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В чем же он не прав? Абсолютно все сказано по делу, особенно насчёт соцсетей
так именно что Неймар прав! о чем вы вообще??
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Dizzod
инфа с Местальи: тогда кричали другое ругательное слово tonto (глупый) по звучанию похожее на обезьяну mono.
Так кричали большинство, хотя пара человек кричали mono.
Расизм это плохо, очень плохо.
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CONST_VAN_G
White Lives Matter
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дикийоскар
Конечно, Ней. Поэтому вы хотите навязать нам новые предрассудки.
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Дониёр Расулов
Сейчас обезьяна устарела. Новый тренд вышел АВАТАР
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Francesc Fàbregas
Эти устарели, несите новые
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