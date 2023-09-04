Неймар о расизме: «Очень серьезная проблема. Дело не в Винисиусе, не в нас, а в других людях. Мир изменился, предрассудки устарели»

Неймар расстроен проявлениями расизма в современном футболе и в обществе.

– Это печально. Мир сегодня очень изменился, все предрассудки устарели. Очень грустно видеть, как друзья проходят через это. И не только они, но и все, кто проходил и проходит через это ежедневно – это ужасно. Я сталкивался с этим и всегда старался не воспринимать это всерьез, и говорил то же самое .

После того, как с ним это случилось, я спросил, как он себя чувствует, и мы даже пошутили об этом. Это очень серьезная проблема, и дело не в нем и не в нас, а в других людях. Очевидно, мы должны говорить, что правильно, а что нет, но положить этому конец должны люди, у которых больше полномочий.

Если у человека, который слышит, как кто-то оскорбляет кого-то на почве предрассудков, не хватает смелости выступить и сказать «не делай этого», он тоже не против происходящего. Это очень печально, мир очень грязный, и проходить через это ужасно. Но я верю в Бога и в то, что однажды это закончится.

– Существуют ли сегодня другие инструменты для борьбы с расизмом? Имеют ли такие люди, как вы, больше влияния в подобных вопросах?

– У нас есть больше инструментов – в наши дни интернет в значительной степени влияет на нас. У нас есть эта открытая площадка, чтобы говорить в соцсетях о чем-то, что найдет отклик во всех уголках планеты. Социальные сети – это инструмент, который можно использовать с пользой, не только разжигать ненависть, но и менять людей в разных аспектах, проявлять больше любви – очевидно, это важнее всего, – сказал форвард сборной .

Винисиуса несколько раз оскорбляли с трибун в матчах Ла Лиги. В частности, во время матча прошлого сезона между «Валенсией» и «Реалом» его называли «обезьяной».

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